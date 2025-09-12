CotizacionesSecciones
XAGEUR: Silver vs Euro

35.410 EUR 0.147 (0.42%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: Euro

El coste de XAGEUR de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.962 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 35.436 EUR.

Siga la dinámica de los precios en Plata en euros. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Plata en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
34.962 35.436
Rango anual
25.744 36.346
Cierres anteriores
35.263
Open
35.200
Bid
35.410
Ask
35.440
Low
34.962
High
35.436
Volumen
26.787 K
Cambio diario
0.42%
Cambio mensual
4.29%
Cambio a 6 meses
12.39%
Cambio anual
26.62%
