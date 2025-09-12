Divisas / XAGEUR
XAGEUR: Silver vs Euro
35.410 EUR 0.147 (0.42%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: Euro
El coste de XAGEUR de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.962 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 35.436 EUR.
Siga la dinámica de los precios en Plata en euros. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Plata en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XAGEUR News
- Silver price today: rises on September 18
- Silver Forecast 18/9: Will Fed Trigger $45 Breakout? (Video)
- Forex Hoy - 18/09: Fed Adopta Postura Agresiva sobre Tipos
- Plata Hoy - Pronóstico 18/07: ¿Peligro o a Nuevos Máximos?
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Silver Price Forecast: XAG/USD steadies ahead of Fed interest rate decision
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Silver price today: falls on September 17
- Silver Price Forecast: XAG/USD plunges to near $41.70 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- Forex Hoy - 17/09: Mercados se Estabilizan ante Reunión Fed
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Commerzbank raises end-year gold price target ahead of key Fed rate decision
- Silver price hits new 14-year high – Commerzbank
- Silver price today: broadly unchanged on September 16
- Forex Hoy - 16/09: Acciones Suben Mientras Mercados Esperan
- Gold uptrend intact, but due for correction before topping $4,000 in 2026
- Silver Price Forecast: Bulls pause near mid-$42.00s, eye next breakout
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- Silver price today: broadly unchanged on September 15
- Forex Hoy - 15/09: Acciones Asiáticas Siguen al Alza en USA
- Silver price today: rises on September 12
- Silver price forecast: XAG/USD hits multi-year high, just above $42.00
Aplicaciones comerciales para XAGEUR
Biesuz
Yoan, Sylvain Biesuz
El asesor experto BIESUZ es un algoritmo de gestión de carteras que le permite crear su propia cesta de divisas . He aquí algunas sugerencias al azar para ayudarle a entender lo sencillo que es el proceso. Puede elegir entre 16 pares de divisas, materias primas e índices de nuestra selección. Este asesor experto no ofrece promesas poco realistas como convertirse en millonario en un año, pero le permitirá hacer crecer su dinero tranquilamente sin cuadrículas ni estrategias de martingala . Si comp
Argento
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
2.25 (4)
Presentamos Argento – Trading de Precisión para Pares de Divisas con Plata Argento es un potente Asesor Experto (EA) multimoneda diseñado exclusivamente para operar pares de divisas de plata (XAG), como XAGUSD, XAGEUR y XAGAUD en el marco temporal H1. Desarrollado con un análisis técnico puro como base, Argento evita los trucos poco fiables y sobrevalorados de la inteligencia artificial o las redes neuronales. En su lugar, ofrece una ejecución estratégica clara, disciplinada y transparente, p
Currency Strength Inspector
Paolo Miocchi
El Currency Strength Inspector (CSI) es un indicador para MT5 que mide y muestra de forma intuitiva la fuerza relativa de las divisas individuales. Evalúa el comportamiento de las principales divisas (a saber, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD y USD) examinando su comportamiento frente a todas las demás de la misma cesta. Esto ayuda a los operadores a tener una visión global del mercado y de su "sentimiento" subyacente, así como a identificar las divisas fuertes y débiles para posibles oportuni
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Diversifique su trading con nuevos instrumentos, su cartera será más fuerte Live Signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 745 $ Welcome to the SiverPulse AI Hey Soy SilverPulse AI! ¡Este es el primer robot más inteligente que intercambia plata o XAG con pares completos como XAGUSD, XAGEUR y XAGAUD! ¡Reviso las noticias todos los días y aprovecho cualquier oportun
Rango diario
34.962 35.436
Rango anual
25.744 36.346
- Cierres anteriores
- 35.263
- Open
- 35.200
- Bid
- 35.410
- Ask
- 35.440
- Low
- 34.962
- High
- 35.436
- Volumen
- 26.787 K
- Cambio diario
- 0.42%
- Cambio mensual
- 4.29%
- Cambio a 6 meses
- 12.39%
- Cambio anual
- 26.62%
