XAGEUR: Silver vs Euro

36.653 EUR 1.192 (3.36%)
Settore: Materie prime Valuta di profitto: Euro

Il prezzo di XAGEUR ha avuto una variazione del 3.36% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 35.220 EUR e ad un massimo di 36.684 EUR.

Segui le dinamiche di Argento vs Euro. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Argento sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
35.220 36.684
Intervallo Annuale
25.744 36.684
Chiusura Precedente
35.461
Apertura
35.437
Bid
36.653
Ask
36.683
Minimo
35.220
Massimo
36.684
Volume
45.138 K
Variazione giornaliera
3.36%
Variazione Mensile
7.96%
Variazione Semestrale
16.33%
Variazione Annuale
31.07%
21 settembre, domenica