XAGEUR: Silver vs Euro
36.653 EUR 1.192 (3.36%)
Settore: Materie prime Valuta di profitto: Euro
Il prezzo di XAGEUR ha avuto una variazione del 3.36% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 35.220 EUR e ad un massimo di 36.684 EUR.
Segui le dinamiche di Argento vs Euro. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Argento sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Applicazioni di Trading per XAGEUR
The BIESUZ expert advisor is a portfolio management algorithm that allows you to create your own forex currency basket . Here are a few random suggestions to help you understand how simple the process is. You can choose from 16 forex pairs, commodities, and indices from our selection. This expert advisor does not offer unrealistic promises such as becoming a millionaire in one year, but it will allow you to grow your money peacefully without grid or martingale strategies. If you purchase BIESUZ
Presentazione di Argento – Trading di Precisione per le Coppie in Argento Argento è un potente Expert Advisor (EA) multivaluta, progettato esclusivamente per il trading delle coppie valutarie in argento (XAG) come XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD sul timeframe H1. Sviluppato basandosi esclusivamente sull’analisi tecnica, Argento evita l’uso di IA o reti neurali, spesso inaffidabili e sopravvalutate. Al contrario, offre un'esecuzione strategica chiara, disciplinata e trasparente, pensata per trader ser
Currency Strength Inspector
Paolo Miocchi
L'indicatore per MT5 Currency Strength Inspector (CSI) misura e visualizza in modo intuitivo la forza relativa delle singole valute. Viene valutato l'interesse dei grossi investitori sulle principali valute del mercato forex (specificatamente AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, e USD), considerandone gli andamenti rispetto a tutte le altre nello stesso paniere. Si aiuta in questo modo il trader ad avere una visione globale del mercato e del "sentimento" sottostante, come pure a identificare le m
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Diversifica il tuo trading con nuovi strumenti, il tuo portafoglio sarà più forte Live Signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI Hey, I'm SilverPulse AI! Questo è il primo robot più intelligente che scambia Argento o XAG con coppie complete come XAGUSD, XAGEUR e XAGAUD! Controllo le notizie ogni giorno e ap
Intervallo Giornaliero
35.220 36.684
Intervallo Annuale
25.744 36.684
- Chiusura Precedente
- 35.461
- Apertura
- 35.437
- Bid
- 36.653
- Ask
- 36.683
- Minimo
- 35.220
- Massimo
- 36.684
- Volume
- 45.138 K
- Variazione giornaliera
- 3.36%
- Variazione Mensile
- 7.96%
- Variazione Semestrale
- 16.33%
- Variazione Annuale
- 31.07%
21 settembre, domenica