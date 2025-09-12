CotationsSections
XAGEUR: Silver vs Euro

36.653 EUR 1.192 (3.36%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: Euro

Le cours de XAGEUR a changé de 3.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 35.220 EUR et à un maximum de 36.684 EUR.

Suivez la dynamique de Argent vs. Euro. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Argent a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
35.220 36.684
Range Annuel
25.744 36.684
Clôture Précédente
35.461
Ouverture
35.437
Bid
36.653
Ask
36.683
Plus Bas
35.220
Plus Haut
36.684
Volume
45.138 K
Changement quotidien
3.36%
Changement Mensuel
7.96%
Changement à 6 Mois
16.33%
Changement Annuel
31.07%
