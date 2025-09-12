Devises / XAGEUR
XAGEUR: Silver vs Euro
36.653 EUR 1.192 (3.36%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: Euro
Le cours de XAGEUR a changé de 3.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 35.220 EUR et à un maximum de 36.684 EUR.
Suivez la dynamique de Argent vs. Euro. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Argent a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XAGEUR Nouvelles
- Gower de Morgan Stanley affirme que le rallye de l’or montre un rôle évolutif au-delà de la valeur refuge
Applications de Trading pour XAGEUR
The BIESUZ expert advisor is a portfolio management algorithm that allows you to create your own forex currency basket . Here are a few random suggestions to help you understand how simple the process is. You can choose from 16 forex pairs, commodities, and indices from our selection. This expert advisor does not offer unrealistic promises such as becoming a millionaire in one year, but it will allow you to grow your money peacefully without grid or martingale strategies. If you purchase BIESUZ
Présentation de Argento – Trading de précision sur les paires de devises en argent Argento est un Expert Advisor (EA) puissant et multidevises, conçu exclusivement pour trader les paires de devises en argent (XAG) telles que XAGUSD, XAGEUR et XAGAUD en unité de temps H1. Développé à partir d’une analyse technique pure, Argento évite les gadgets peu fiables et trop vantés de l’IA ou des réseaux neuronaux. Il offre à la place une exécution stratégique claire, disciplinée et transparente, destin
Currency Strength Inspector
Paolo Miocchi
The Currency Strength Inspector (CSI) is an indicator for MT5 that measures and displays in an intuitive way the relative strength of individual currencies. It evaluates the performance of the major forex currencies (namely AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, and USD) by examining their behavior a gainst all the others' in the same basket. This helps traders to have a global view of the market and its underlying "sentiment", as well as to identify strong and weak currencies for potential trad
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Diversifiez votre trading avec de nouveaux instruments, votre portefeuille n'en sera que plus fort Live Signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Prix final : 5000 $ Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI Hey, I'm SilverPulse AI! Il s'agit du premier robot le plus intelligent qui négocie de l'argent ou du XAG avec des paires complètes comme XAGUSD, XAGEUR et X
Range quotidien
35.220 36.684
Range Annuel
25.744 36.684
- Clôture Précédente
- 35.461
- Ouverture
- 35.437
- Bid
- 36.653
- Ask
- 36.683
- Plus Bas
- 35.220
- Plus Haut
- 36.684
- Volume
- 45.138 K
- Changement quotidien
- 3.36%
- Changement Mensuel
- 7.96%
- Changement à 6 Mois
- 16.33%
- Changement Annuel
- 31.07%
20 septembre, samedi