Währungen / USDHKD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
USDHKD: US Dollar vs Hong Kong Dollar
7.77479 HKD 0.00217 (0.03%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Hong Kong Dollar
Der Wechselkurs von USDHKD hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 7.77398 HKD und einem Hoch von 7.77904 HKD pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Honkong Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Handelsanwendungen für USDHKD
Richter mt5
Ein Richter Expert ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Durch die Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum bestimmt er die Stärke und Amplitude der Preise mithilfe eines einzigartigen Indikatorsystems, das auf realen Daten basiert. Wenn sich der Trend und dessen Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots berücksichtigen Signale über überkaufte und überverkaufte Märkte. Geka
Sequoia mt5
Der Sequoia Expert Advisor ist ein professioneller Marktanalyst, der mit einem speziellen Algorithmus arbeitet. Basierend auf der Analyse der Preise über einen bestimmten Zeitraum hinweg, zeigt er die Stärke und Amplitude der Preise mit Hilfe eines einzigartigen Indikationssystems an, das auf realen Daten basiert. Wenn sich die Stärke des Trends und seine Richtung ändern, schließt der Experte die aktuelle Position und eröffnet eine neue. Die Algorithmen des Bots enthalten Signale über überkauft
DYJ Withdrawal Plan
Daying Cao
3 (4)
DYJ WITHDRAWAL PLAN: Ein professionelles Handelssystem für Trendwenden 1. Was ist DYJ WITHDRAWAL PLAN? DYJ WITHDRAWAL PLAN ist ein intelligentes Handelssystem , das automatisch Positionen eröffnet und schließt , sobald eine Trendwende im Markt erkannt wird. Das System eignet sich für alle Handelsinstrumente und alle Broker , egal ob Forex (Devisen) oder synthetische Indizes – der Einsatz ist jederzeit flexibel möglich. 2. Die wichtigsten Funktionen im Überblick Automatische
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indikator Unterstützung und Widerstand sind wichtige Konzepte im Handel. Fx Levels Premium wurde entwickelt, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den aktiven Trader leicht einzeichnen zu können. Der Indikator zeigt Ihnen alle wichtigen Niveaus (Unterstützung/Widerstand) an, die Sie für eine breite Palette von Vermögenswerten beobachten können. Ohne diese Niveaus auf Ihrem Chart zu handeln, ist so, als ob Sie ein Auto auf einer langen Reise ohne Straßenkarte
Sequoia v4
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Richter mt4
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Möchten Sie Ihr EA mit echten Tick-Daten backtesten? Dann ist Real Tick Data Creator genau das Richtige für Sie. Die Tick-Daten im Strategietester sind nicht echt und spiegeln nicht wider, wie sich der Preis tatsächlich bewegt hat, sondern sind lediglich eine Simulation. Mit dieser Software können Sie jedoch Ihre Strategien mit echten Tick-Daten backtesten. "Real Tick Data Creator" ist eine innovative Software, die entwickelt wurde, um Händlern, die die Metatrader 4-Plattform nutzen, genaue und
FX Levels Premium indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Tagesspanne
7.77398 7.77904
Jahresspanne
7.74558 7.84996
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.7769 6
- Eröffnung
- 7.7772 1
- Bid
- 7.7747 9
- Ask
- 7.7750 9
- Tief
- 7.7739 8
- Hoch
- 7.7790 4
- Volumen
- 9.551 K
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- -0.22%
- 6-Monatsänderung
- -0.06%
- Jahresänderung
- 0.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K