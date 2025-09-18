Divisas / USDHKD
USDHKD: US Dollar vs Hong Kong Dollar
7.77702 HKD 0.00049 (0.01%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Hong Kong Dollar
El tipo de cambio de USDHKD de hoy ha cambiado un -0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.77266 HKD por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 7.77791 HKD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs dólar de Hong Kong. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
7.77266 7.77791
Rango anual
7.74558 7.84996
- Cierres anteriores
- 7.7775 1
- Open
- 7.7778 8
- Bid
- 7.7770 2
- Ask
- 7.7773 2
- Low
- 7.7726 6
- High
- 7.7779 1
- Volumen
- 7.066 K
- Cambio diario
- -0.01%
- Cambio mensual
- -0.19%
- Cambio a 6 meses
- -0.03%
- Cambio anual
- 0.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B