ICT Tools and PSI Full Version in one

ICT Core Content Concepts wurde in den Indikator umgewandelt plus alle bisherigen Tools, die aus dem Position Smart Indicator bekannt sind. Dies macht es die Full PSI Private Version(lesen Sie mehr) beschränkt bis jetzt aber nur verfügbar, nachdem die Mentorship Core Content wurde auf YouTube öffentlich gemacht.

Sie werden viele Preis-Aktions-Studien-Tools finden wie:

Zentralbank-Handelsspanne - CBDR

Asiatische Spanne

FLOUT

Profile und SD-Ziele für die CBRD, Asian Range und Flout sowohl auf denDochten als auch auf denKörpern

Seek & Destroy Profile mit Standardabweichungszielen

IPDA 20, 40 und 60

MonatlicheSwing Grades

W%R

Neben den üblichen monatlichen, wöchentlichen und täglichen Niveaus sind auch die IPDA-Niveaus sowie die GMT0-Linie, der Daily Divider und viele weitere aus der folgenden Liste enthalten - "NY Midnight Line", "GMT0 Midnight Line", "London Target Lines","Monthly Range High", " Monthly Range Low", " Swing Grade First Zone","Swing Grade Middle Zone", "Swing Grade Third Zone", "Monthly Range Grade First Zone","Monthly Range Grade Middle Zone", "Monthly Range Grade Third Zone","NY 10:00 A.M. Linie", "GMT0 Mitternacht Vertikale Linie","Tag Teiler Vertikale Linie", "NY Mitternacht Vertikale Linie", "NY Real Close Vertikale Linie", "IPDA Level Lines", "NYSE Open Vertical Line", "NYSE Close Vertical Line", "CME Open Vertical Line", "NYSE AM Safe Zone Vertical Line", "NYSE Lunch Hour Vertical Line", "NYSE PM Session Start Vertical Line", "NYSE PM Safe Zone Vertical Line", "NYSE Close Vertical Line","NWOG" und mehr.

Viele Overlays für Sitzungen - "ASIA", "EURO", "USA", "Asia Sweet Spot", "London Open Sweet Spot" , "12AM to 12PM" , "NY Open Sweet Spot" , "London Close Sweet Spot", "Bond Market Sweet Spot", "US Market SPOOZ Sweet Spot","The Last Hour", "NYSE A.M. Session", "NYSE Lunch", "NYSE P.M. Session", "NYSE True Day" , etc.

Viele Overlays für tägliche Fokusstudien - "Der PSI-Tag im Fokus", "Wahrer Tag", " Zeitverzerrungen", "Montag, Dienstag, Mittwoch Trio", "12AM to 12PM", "NY Open Sweet Spot", "London Close Sweet Spot", "Bond Market Sweet Spot", "US MarketSweet Spot", "The Last Hour", "NYSE A.M. Session", "NYSE Lunch", "NYSE P.M. Session" , etc.

Alle Tools des PSI-Indikators, der bereits vor dem Mentorship 2022 und der Veröffentlichung der Kern-Privatlektionen einige kostenlose ICT-Tools enthielt.

Alle vordefinierten, aber auch anpassbaren PDAs.

Sehen Sie sich die MT5-Version an.

man1980 2022.11.22 11:14 
 

this is an excellent indicator if you're learning smart money concepts. The seller is dedicated and has put a lot of time and effort into this indicator. I really appreciate the sellers response when i needed help, this is a must for all smart money traders

ICT Core Content Tools and PSI Full Version
Damyan Malinov
Indikatoren
ICT Core Content Concepts wurde in den Indikator umgewandelt plus alle bisherigen Tools, die aus dem Position Smart Indicator bekannt sind. Dies macht es die Full PSI Private Version (lesen Sie mehr ) beschränkt bis jetzt aber nur verfügbar, nachdem die Mentorship Core Content wurde auf YouTube öffentlich gemacht. Sie werden viele Preis-Aktions-Studien-Tools finden wie: Zentralbank-Handelsspanne - CBDR Asiatische Spanne FLOUT Profile und SD-Ziele für die CBRD, Asian Range und Flout sowohl auf de
Antwort auf eine Rezension