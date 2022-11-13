ICT Tools and PSI Full Version in one

Los Conceptos del Contenido Central de ICT se convirtieron en el indicador más todas las herramientas anteriores conocidas del Indicador Inteligente de Posición. Esto lo convierte en la Versión Privada Completa del PSI(leer más) restringida hasta ahora pero disponible sólo después de que el Contenido Principal de la Mentoría se hiciera público en YouTube .

Usted encontrará muchas herramientas de estudio de la acción del precio como:

Rango de Negociación del Banco Central - CBDR

Rango Asiático

FLOUT

Perfiles y objetivos SD en el CBRD, Asian Range y Flout tanto en lasmechas como en loscuerpos

PerfilSeek & Destroy con objetivos de Desviación Estándar

IPDA 20, 40 y 60

Grados de oscilación mensuales

W%R

Además de los niveles mensuales, semanales y diarios habituales, se incluyen los niveles IPDA más la línea GMT0, el Divisor Diario y muchos más de la siguiente lista: "Línea de Medianoche de NY", "Línea de Medianoche GMT0", "Líneas Objetivo de Londres","Máximo del Rango Mensual","Monthly Range Low", " Swing Grade First Zone", " Swing Grade Middle Zone", "Swing Grade Third Zone", "Monthly Range Grade First Zone","Monthly Range Grade Middle Zone", "Monthly Range Grade Third Zone","NY 10:00 A.M. Line", "GMT0 Midnight Vertical Line", " Day Divider Vertical Line", "NY Midnight Vertical Line", "NY Real Close Vertical Line", "Líneas de nivel IPDA", "Línea vertical de apertura NYSE", "Línea vertical de cierre NYSE", "Línea vertical de apertura CME", "Línea vertical de zona segura NYSE AM", "Línea vertical de hora de almuerzo NYSE", "Línea vertical de inicio de sesión NYSE PM", "Línea vertical de zona segura NYSE PM", "Línea vertical de cierre NYSE","NWOG" y más.

Muchos Overlays para sesiones - "ASIA", "EURO", "USA", "Asia Sweet Spot", "London Open Sweet Spot" , "12AM to 12PM" , "NY Open Sweet Spot" , "London Close Sweet Spot", "Bond Market Sweet Spot", "US Market SPOOZ Sweet Spot","The Last Hour", "NYSE A.M. Session", "NYSE Lunch", "NYSE P.M. Session", "NYSE True Day" , etc.

Numerosas superposiciones para estudios de enfoque diario: "Día de enfoque PSI", "Día real", " Distorsiones horarias", "Trío de lunes, martes y miércoles", "De 12:00 a 12:00 horas", "Punto dulce de la apertura de Nueva York", "Punto dulce del cierre de Londres", "Punto dulce del mercado de bonos", "Punto dulcedel mercado estadounidense", "Última hora", "Sesión de la mañana de la Bolsa de Nueva York", "Sesiónde la tarde de la Bolsa de Nueva York", " Día real de la Bolsa deNueva York", etc.M. Session", "NYSE Lunch", "NYSE P.M. Session" , etc.

Todas las herramientas del Indicador PSI que ya disponía de algunas herramientas TIC gratuitas antes de la Mentoría 2022 y del lanzamiento de las clases particulares básicas.

Todas las PDA predefinidas pero también personalizables.

Echa un vistazo a la versión MT5.

Comentarios
man1980
1643
man1980 2022.11.22 11:14 
 

this is an excellent indicator if you're learning smart money concepts. The seller is dedicated and has put a lot of time and effort into this indicator. I really appreciate the sellers response when i needed help, this is a must for all smart money traders

Otros productos de este autor
man1980
1643
man1980 2022.11.22 11:14 
 

this is an excellent indicator if you're learning smart money concepts. The seller is dedicated and has put a lot of time and effort into this indicator. I really appreciate the sellers response when i needed help, this is a must for all smart money traders

Damyan Malinov
1871
Respuesta del desarrollador Damyan Malinov 2022.11.22 11:16
Thank you, I really appreciate you taking the time to express that.
