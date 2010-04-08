SX Trend Impulse Channels MT4

SX Trend Impulse Channels ist ein präzise konzipiertes Trendfolgesystem, das die Trendentwicklung durch unterschiedliche, volatilitätsangepasste Schritte darstellt. Anstatt sich auf traditionelle, auf der Steigung basierende Methoden zu verlassen, verwendet es einen strukturierten Schrittmechanismus, der nur dann vorankommt, wenn die Preisbewegung das Momentum über einen ATR-basierten Auslöser schlüssig bestätigt.





Dieser Indikator eignet sich gut für Händler, die eine strukturierte, schrittweise Trendprogression gegenüber glatten, kontinuierlichen Kurven bevorzugen. Er liefert klare Momentum-basierte Bänder, die die Stärke von Ausbrüchen, Pullback-Wiederholungen und Konsolidierungsphasen hervorheben. Die Kanalbreite passt sich dynamisch an die Marktvolatilität an, während die Stufenlogik das Rauschen minimiert und falsche Trendumkehrungen reduziert.





So verwenden Sie SX Trend Impulse Channels:





Trend-Ausrichtung

Verwenden Sie die Trendlinie und die Step-Marker, um die vorherrschende Impulsrichtung zu identifizieren. Eine Abfolge von aufeinanderfolgenden Trendschritten ohne Umkehrung deutet im Allgemeinen auf eine starke Überzeugung und anhaltende Trendstärke hin.





Einstiege auf der Basis von Wiederholungstests

Lassen Sie den Kurs in den Kanal zurückziehen und achten Sie auf Signale für einen erneuten Dreieckstest. Wenn diese Bedingungen mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmen, können sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Einstieg in die Fortsetzung des Trends führen.





Ausbrüche

Konzentrieren Sie sich darauf, dass der Kurs nach einer längeren Konsolidierung das obere oder untere Kanalband durchbricht. Ausbrüche, die in Richtung des vorherrschenden Trends erfolgen, bieten in der Regel eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Trends.





#Tags: Kaufsignal, Verkaufssignal, Hausse-Trend, Baisse-Trend





DISCLAIMER: Bitte beachten Sie, dass wir keine Finanzberatung anbieten. Wir stellen lediglich Hilfsmittel für alle zur Verfügung, die ihr Trading verbessern möchten.