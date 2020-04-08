Übersicht

Happy Peacock ist ein ausgeklügeltes Währungsstärkemessgerät, das für MT4 entwickelt wurde. Es bietet ein visuelles Dashboard, das die relative Stärke der 8 Hauptwährungen (USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD) und der zugehörigen Währungspaare auf der Grundlage historischer Kursbewegungen berechnet und anzeigt.

Wichtige Funktionen

Der Indikator misst die prozentuale Veränderung von Währungspaaren über einen vom Benutzer definierten Rückblickzeitraum. Durch die Mittelung dieser Bewegungen über mehrere Paare isoliert er die individuelle "Kraft" jeder Währung.





Oberes Dashboard: Zeigt 8 Währungsbalken mit ihrer aktuellen Stärke/Schwäche an, einschließlich eines Momentum-Indikators (Pfeile nach oben/unten).

Unteres Dashboard: Zeigt eine Rangliste der wichtigsten und unwichtigsten Währungspaare an.

Sortieren: Enthält einen Sortieralgorithmus, der die Paare vom stärksten zum schwächsten Trend ordnet und Händlern hilft, Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Auswahl der Paare: Hier können Sie festlegen, welche Paare berechnet und auf dem Dashboard angezeigt werden. Dies ist nützlich, um den Bildschirm zu entrümpeln oder sich nur auf bestimmte Märkte zu konzentrieren.





Unterstützung

Wenn Sie Fragen haben oder Vorschläge machen möchten, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder kontaktieren Sie uns über das MQL5-Nachrichtensystem.

