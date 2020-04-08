Visión General:

Happy Peacock es un sofisticado medidor de fuerza de divisas diseñado para MT4. Proporciona un panel visual que calcula y muestra la fuerza relativa de las 8 divisas principales (USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD) y sus pares de divisas asociados basados en el movimiento histórico de precios.

Funciones clave:

El indicador funciona midiendo el cambio porcentual de los pares de divisas durante un periodo de barras retrospectivas definido por el usuario. Al promediar estos movimientos en múltiples pares, aísla el "poder" individual de cada divisa.





Panel superior: Muestra 8 barras de divisas que muestran su fuerza/debilidad actual, incluyendo un indicador de impulso (flechas arriba/abajo).

Panel inferior: Muestra una lista ordenada de los pares de divisas mayores y menores.

Clasificación: Incluye un algoritmo de clasificación para ordenar los pares de mayor a menor tendencia, ayudando a los operadores a identificar las configuraciones de alta probabilidad.

Selección de pares: Controla qué pares se calculan y se muestran en el panel. Esto es útil para despejar la pantalla o centrarse sólo en mercados específicos.





Soporte:

Si tiene preguntas o quiere compartir sugerencias, por favor deje su comentario o contacte a través del sistema de mensajería MQL5.

