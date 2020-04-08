Happy Peacock

Visión General:

Happy Peacock es un sofisticado medidor de fuerza de divisas diseñado para MT4. Proporciona un panel visual que calcula y muestra la fuerza relativa de las 8 divisas principales (USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD) y sus pares de divisas asociados basados en el movimiento histórico de precios.

Funciones clave:

El indicador funciona midiendo el cambio porcentual de los pares de divisas durante un periodo de barras retrospectivas definido por el usuario. Al promediar estos movimientos en múltiples pares, aísla el "poder" individual de cada divisa.


  • Panel superior: Muestra 8 barras de divisas que muestran su fuerza/debilidad actual, incluyendo un indicador de impulso (flechas arriba/abajo).
  • Panel inferior: Muestra una lista ordenada de los pares de divisas mayores y menores.
  • Clasificación: Incluye un algoritmo de clasificación para ordenar los pares de mayor a menor tendencia, ayudando a los operadores a identificar las configuraciones de alta probabilidad.
  • Selección de pares: Controla qué pares se calculan y se muestran en el panel. Esto es útil para despejar la pantalla o centrarse sólo en mercados específicos.


Soporte:

Si tiene preguntas o quiere compartir sugerencias, por favor deje su comentario o contacte a través del sistema de mensajería MQL5.


Productos recomendados
FTC Neuro
Aliaksandr Ausiyevich
Asesores Expertos
¡Le damos la bienvenida al mundo de las soluciones comerciales innovadoras! Presentamos a su atención nuestro asesor comercial avanzado de la FTC Neuro , que trabaja sobre la base de las estadísticas macroeconómicas actuales y los cálculos modernos de la red neuronal. Al analizar la situación en el mercado con la ayuda de algoritmos complejos, el asesor reconoce modelos ocultos en la información económica utilizando algoritmos avanzados de inteligencia artificial. Le ofrece la experiencia comer
Damascus Dagger
Yu Pang Chan
3 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto utiliza scalping como su estrategia principal basada en un modelo estadístico llamado Banda de Bollinger. Incorpora dos estrategias de salida del mercado llamadas 1ª y 2ª daga. La 1ª daga sale en la línea media de la banda y la 2ª daga sale por trailing hasta el máximo beneficio. Se recomienda utilizar ambas estrategias para reducir el riesgo, ya que dividiría el lote a la mitad para cada daga. Recomendado: M5/M15, EURAUD/GBPAUD, cuenta ECN Por favor, añada el enlace de notic
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
Indicadores
Es una variación de la media de HH y LL, ya que compara el más alto de HH o LL contra un período y dos veces el número de barras hacia atrás para evitar whipsaws . Yo solía mostrar esto en contra de las líneas en un gráfico, pero hizo un histograma fuera de él y se ve interesante. Se ve bien para medir la fuerza de la tendencia y los giros generales (ver imagen abajo). El nombre del indicador es BAM, que es un acrónimo de "Below and Above Mid". Formas de usarlo: 1. Para ver la tendencia
EPriceJPY
Ngo Yung Lau
Asesores Expertos
EPriceJPY es un EA de auto-negociación centrado en USDJPY. Concepto de operación El concepto de operación de EPriceJPY se basa en un algoritmo que intenta determinar la Tendencia. Para ser más específicos, EPriceJPY trabaja con su propia lógica de cálculo basada en la simulación. Trata de encontrar la parte superior o inferior de una tendencia, y abrir la posición corta o larga en consecuencia. No espere que EPriceJPY abra la operación en el nivel más alto o más bajo, porque EPriceJPY operará s
SureFire Revolution
Pui Yan Lam
Asesores Expertos
Por favor, no confíe en ningún resultado de backtest. Utilice una cuenta demo para probarlo. SureFire es una estrategia de cobertura Martingale muy conocida en el mercado Forex. No es necesario predecir la dirección del mercado. Este experto no es sólo una estrategia Sure Fire ordinaria, sino que reinventa la lógica de configuración de operaciones basada en cálculos. Una buena gestión del dinero es el factor crítico para ejecutar este EA. Altamente agresivo en el comercio de grandes movimientos
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Asesores Expertos
Su clave para superar los retos de las empresas de financiación de alta frecuencia ¿Está listo para entrar en el mundo de la negociación de alta frecuencia (HFT ) y enfrentarse a los retos que plantean las empresas de negociación por cuenta propia? No busque más allá de PropFirmFastPass , el último Asesor Experto (EA) diseñado para ayudarle a pasar los desafíos ilimitados HFT prop firm sin esfuerzo . Desafíos Ilimitados, Cuota Única Conquiste las evaluaciones de más de 13 firmas de props sop
Quant Fleet MT4
Timo Roth
Asesores Expertos
Presentamos: ¡Quant Fleet MT4 2.0! Quant Fleet opera en el par USDJPY utilizando cinco estrategias independientes para lograr una diversificación amplia. La diferencia con Quant Fleet MT5 1.0 es que ahora hay seis subestrategias que refuerzan el rendimiento. Promoción de lanzamiento: El precio aumentará después de vender las primeras 20 copias. Grupo público:   Join Documentación y preajustes:   click here Señal:   click here Características clave: Instalación fácil:   Listo en solo unos
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Asesores Expertos
El Portal CHF está diseñado específicamente para operar con el USDCHF. Concepto de operación El concepto de operación del Portal CHF se basa en un algoritmo que intenta determinar la Tendencia. Para ser más específicos, el Portal CHF trabaja con su propia lógica de cálculo de acuerdo con la volatilidad histórica y el movimiento de los precios. Trata de encontrar la cima o el fondo de una tendencia, y abre una posición corta o larga en consecuencia. No espere que el Portal CHF sea capaz de abrir
Big Ching UH dividend payout EA Mt4
Chi Hang Liu
Utilidades
Profundizando en el ámbito de las finanzas y las estrategias de negociación, decidí llevar a cabo una serie de experimentos, explorando enfoques basados en el aprendizaje por refuerzo, así como los que operan sin él. Aplicando estos métodos, logré formular una conclusión matizada, fundamental para comprender la importancia de las estrategias únicas en el comercio contemporáneo .
FREE
Top Gun Oscillators
Safwan Rushdi Khalil Arekat
5 (2)
Indicadores
Nota : Nuevo en 1.6: el indicador ahora exporta la señal de operación (pero no se muestra). Ir largo con azul claro. Ir corto con rojo. Salir en caso contrario. Señal para ser importados a su EA utilizando iCustom. Este indicador proporciona el mejor de los mejores osciladores de momentum con filtro lineal que conozco (Low Pass Differentiators, LPD's) . Todos ellos son desarrollos recientes de este desarrollador, o de otros investigadores. La línea del oscilador es el primer buffer del indicador
FREE
Two Candle Smart
Sumini
Asesores Expertos
Las ventajas del EA TWO CANDLE SMART son: Está equipado con varios filtros, incluyendo: maxspread, maxlot, takeprofit (4 paso), stop loss (3 paso), objetivo de beneficio por día, y muchos más. Orden de apertura COMPRA = Si iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Orden abierta VENTA = Si iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Beneficio_objetivo_por dia=50; ==> puede funcionar en el forward test. lockprofit=2;//Beneficio mínimo en dinero Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Mone
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Asesores Expertos
FxGold Marathon BreakOut es un sistema de comercio simple pero eficaz basado en romper el precio parttern. EA es un sistema de comercio de crecimiento estable a largo plazo con un resultado realista . EA diseñado para XAUUSD (ORO) que es una materia prima volátil y de alta liquidez. Características: Protección de cuenta por pérdida consecutiva aceptable. Auto MM No necesita VPS rápido sólo portátil o PC y conexión estable a Internet, puede cerrar el fin de semana y luego ponerlo en marcha antes
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
Indicadores
El uso de múltiples marcos temporales para el análisis con Multi Timeframe Average Directional Index puede proporcionar varios beneficios significativos para los operadores: Visión completa del mercado: Al aplicar Mtf ADX Standard a través de diferentes marcos temporales, los operadores obtienen una perspectiva más amplia de la dinámica del mercado. Esto les permite identificar tendencias, patrones y posibles puntos de reversión que podrían ser más evidentes o consistentes en varias escalas. May
FREE
Shooting Target
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
Eurusdkiller
Nehemiah Rono
Asesores Expertos
EUTUSDKILLER es un EA de tendencia que funciona en todas las condiciones de mercado (i)Compra cuando el indicador confirma una tendencia (ii)Vende cuando el mismo indicador confirma una tendencia bajista. (iii)Fácil detección visual y efectiva de la tendencia. (iV)Filtra y mejora sus estrategias de trading. (v) Escanea datos anteriores y da salida en tiempo real. (vi) Se puede configurar para calcular automáticamente el tamaño de los lotes.
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Asesores Expertos
autotrade_1= true Lotes= 0.01 Stoploss= 0 Takeprofit= 0 NumeroMagico= 0 MaxSpread= 5.5 Abrir_Ordenes_Limite= 100 Ejecuta_Hora_Siguientes= true Hora_Inicio_Siguientes= 3 Hora_Fin_Siguientes= 22 Section_Cierre_Global=---------------->>>  Configura Cierre Global              <<<---------------- usa_ProfitGlobal= true ProfitGlobal_1= 100.0 Tiempo_Maximo= 15 Section_Escalera_Simple=---------------->>>  Configura Escalera Simple  <<<---------------- Activar_Escalera_Nivelacion= true Multiplo_Lotes_Esc
Mongol indicator
Sumiyabazar Buyanjargal
Indicadores
Es una variación de la media de HH y LL, ya que compara el más alto de HH o LL contra un período y dos veces el número de barras hacia atrás para evitar whipsaws . Yo solía mostrar esto en contra de las líneas en un gráfico, pero hizo un histograma fuera de él y se ve interesante. Se ve bien para medir la fuerza de la tendencia y los giros generales (ver imagen abajo). El nombre del indicador es BAM, que es un acrónimo de "Below and Above Mid". Formas de usarlo: 1. Para ver la tendencia
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Asesores Expertos
¡Presentamos UniTradeXpert: ¡Su programa Forex definitivo! Descubra el extraordinario potencial de UniTradeXpert, un asesor experto de última generación meticulosamente diseñado para mejorar su experiencia de trading en Forex. Con casi 7 años de soporte integral de análisis de datos, este EA proporciona una ventaja decisiva en el mercado ferozmente competitivo con una asombrosa tasa de precisión del 99,9%. UniTradeXpert se destaca en el trading de oscilaciones dentro del marco de tiempo de una h
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
Asesores Expertos
Important note :  Para habilitar el filtro de noticias, por favor conecte este enlace a su terminal De lo contrario las noticias no funcionarán. por favor, vaya a terminl MT4 : Herramientas => Opciones => Asesor de Expertos => tick Permitir solicitud web para la lista de URL => por favor, pegue URL WEB enlace aquí ( URL WEB solicitud ENLACE DE NOTICIAS : http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml ) si usted tiene cualquier problema, pls en contacto conmigo en cualquier momento Los
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
Market Swing Index MSI
Elias Mtwenge
5 (1)
Indicadores
OFERTA DE SEPTIEMBRE 85% DE DESCUENTO próximo precio para la versión ilimitada será de 2500 $. Esta es la única vez que usted puede conseguir este indicador institucional y profesional a este precio para la versión ilimitada. No te atrevas a perderte esto. La herramienta que estoy a punto de presentar a usted no se puede comparar con otras herramientas debido a su estrategia y nivel de precisión en la predicción del próximo movimiento direccional del precio. Esta herramienta está diseñada para t
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
Indicadores
El oscilador ayuda a determinar la dirección del mercado Muestra la dirección del movimiento del precio y se pinta en el color adecuado. Le permite realizar operaciones de tendencia y contra tendencia Funciona en todos los marcos temporales, en cualquier par de divisas, metales y criptodivisas Se puede utilizar cuando se trabaja con opciones binarias Características distintivas No se redibuja; Configuración simple y clara; Funciona en todos los plazos y en todos los símbolos; Adecuado para opera
Happy Jaguar
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general: Happy Jaguar es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias para MT4 que utiliza un algoritmo de suavizado especializado para visualizar el impulso del mercado. Está diseñado para actuar como un "semáforo" para los operadores, proporcionando información visual inmediata sobre si el mercado está en tendencia alcista, bajista o en consolidación. Funciones clave: 1. Lógica de tendencia : A diferencia de las medias móviles estándar, este indicador cambia de colo
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Asesores Expertos
Ophiuchus es el 13 del zodiaco y es también el nombre de este EA como 13 es el elemento clave para esta estrategia de negociación. Estrategia de negociación Las siguientes son las principales características de este EA. Estrategia basada en Martingala. Sólo abrir más operaciones cuando está en la dirección correcta. Gana poco por cada operación pero mucho volumen cada día. Beneficio de la volatilidad del mercado. Probado y demostrado para ser capaz de obtener beneficios en el comercio EURUSD c
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Cross MA Optimiser
Ka Ka Ho
3 (2)
Indicadores
Cross MA Optimiser - ¡Afina tus estrategias de medias móviles en MT4! En el cambiante mundo del trading, los cruces de medias móviles son un método probado para identificar tendencias y puntos de entrada. Sin embargo, el uso de la configuración incorrecta puede llevar a perder oportunidades y estrategias ineficientes. Cross MA Optimiser elimina las conjeturas de la optimización de medias móviles automatizando y ajustando sus parámetros de cruce para obtener la máxima precisión en sus operacio
FREE
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
Praetor EA
Sergei Ozerov
Asesores Expertos
Pretor EA PRAETOR es un sistema de trading moderadamente seguro basado en un modelo de agrupación de patrones de trading. Se compone de muchas funciones simples y tiene muchos parámetros que le permiten memorizar diversas situaciones de mercado e interpretarlas correctamente. El asesor abre una operación en una dirección determinada y coloca Stop Loss y Take Profit , y cuando se alcanza un determinado beneficio, el asesor utiliza Trailing Stop . Las señales del modelo se basan en indicadores ta
BB vector dynamics robot mt4
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
BBVectorDynamics_Robot es un innovador asesor de trading diseñado específicamente para mercados volátiles. Basado en algoritmos únicos para analizar las fuerzas del mercado e identificar desequilibrios entre compradores y vendedores, este asesor le ayuda a tomar decisiones precisas y bien meditadas en el proceso de negociación. Principales características del asesor bb vector dynamics_robot: Cálculo de vectores dinámicos. El sistema determina las diferencias entre los valores extremos de los p
ProjectXCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Asesores Expertos
ℙℂ Los ajustes de la EA Hora - AJUSTE GENERAL; Terminal Comentario Magia Deslizamiento TIEMPO - TICKSETTINGS TickFilter TickSAMPLES TIME - Ajustes de tiempo Solicitud de operación segundos Orden modificar segundos Hora de inicio Hora final Vencimiento de la orden CUENTA MM Riesgo MM Agrresivo Adaptable Historia Ambas direcciones juntas Max Operaciones configuración del spread Límite MÁX Límite MIN CONFIGURACIÓN DE OPERACIONES Tamaño de la señal Orden Distancia
Los compradores de este producto también adquieren
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicadores
Amigos, presentamos a su atención nuestro nuevo indicador Forex Gump Laser. Dado que no hay diseñadores en nuestro equipo, pero principalmente matemáticos, financieros, programadores y comerciantes, no hicimos ningún cambio especial en el diseño del indicador. En apariencia, se asemeja a la habitual Forex Gump. Por otra parte, Forex Gump se ha convertido no sólo en el nombre de un indicador, es una marca. Y tratamos de preservar la identidad corporativa en todas sus variedades. Toda la esencia d
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicadores
SHOGUN Trade - Analizador de la estructura del mercado y cuadro de mandos multihorario Concepto del producto: visión estratégica a vista de pájaro del campo de batalla SHOGUN Trade ha sido diseñado para llevar la perspectiva del operador de las "fluctuaciones transitorias" a la "comprensión de toda la estructura del mercado". El sistema sincroniza y escanea siete marcos temporales (M1 a D1) en tiempo real y cuantifica objetivamente la madurez del mercado. Esto crea un "entorno de negociación es
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.6 (173)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
La única herramienta 100% universal ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador enraizado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan-ésta revela la verdad. Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en el Algoritmo de Algún Tipo: Deje que el mercado se ajuste a la Geometría de los Ciclos Ocultos - no al revés. La mayoría de los indicadores se basan en u
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Cluster order flow footprint with volume profile
Abdul Jalil
Indicadores
INDICADOR PROFESIONAL DE GRÁFICO DE HUELLA Un gráfico de huella es una herramienta avanzada de visualización del flujo de órdenes que muestra el volumen negociado en cada nivel de precios dentro de una vela. A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre, los gráficos de huella revelan la batalla entre compradores y vendedores en cada nivel de precios. CONCEPTO CLAVE: Los gráficos de huella muestran DÓNDE se produjo el volu
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
¡¡ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO !! Este indicador es una super combinación de nuestros dos indicadores principales ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Muestra los valores de la Fuerza de la Divisa para TICK-UNIDADES y señales de alerta para 28 pares de divisas. Se pueden utilizar 11 Tick-Units diferentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 segundos. La barra de Tick-Unit en la sub-ventana se mostrará y se desplazará hacia la izquierda cuando haya
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (61)
Indicadores
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif A. ¿Qué es A2SR ?   * Es un indicador técnico líder (sin repintado, sin retraso). -- Guía : -- en https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- y https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog A2SR tiene una técnica especial para determinar los niveles de Soporte (demanda) y Resistencia (oferta). A diferencia de la forma ordinaria que vimos en la red, A2SR tiene un concepto original para determinar los niveles real
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicadores
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper no es un santo grial pero cuando lo use en un sistema que se explica en los videos, sentirá la diferencia. Si no está dispuesto a centrarse en los gráficos diseñados con Cycle Sniper y otras herramientas gratuitas que proporcionamos, le recomendamos que no compre este indicador. Recomendamos ver los videos sobre el indiactor y el sistema antes de comprarlo. Los videos, c
Otros productos de este autor
Happy Lion
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general: Happy Lion escanea los datos históricos para identificar patrones específicos de velas, estas son las zonas donde las grandes instituciones (bancos/fondos de cobertura) dejan "huellas" significativas en forma de órdenes no cumplidas. Zonas de demanda (alcistas): Destaca la última vela bajista antes de una fuerte e impulsiva ruptura al alza. Zonas de oferta (bajistas): Destaca la última vela alcista antes de una ruptura fuerte e impulsiva a la baja. Dibujo automático: Una vez que
Happy Jaguar
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general: Happy Jaguar es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias para MT4 que utiliza un algoritmo de suavizado especializado para visualizar el impulso del mercado. Está diseñado para actuar como un "semáforo" para los operadores, proporcionando información visual inmediata sobre si el mercado está en tendencia alcista, bajista o en consolidación. Funciones clave: 1. Lógica de tendencia : A diferencia de las medias móviles estándar, este indicador cambia de colo
Happy Devil
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general: Happy Devil es un indicador Auto-Fibonacci Retracement diseñado para eliminar la subjetividad del dibujo manual. Identifica las oscilaciones del mercado de forma automática Funciones clave: 1. Leyenda Visual Líneas azules (0,0% y 100,0%): Representan los límites de la oscilación actual del precio. Línea roja (61,8%): Destaca el "Golden Ratio", un nivel crítico para las inversiones de tendencia o los retrocesos. Líneas blancas: Representan los niveles de retroceso secundarios (23,
Happy Koala
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general El indicador Happy Koala utiliza dos conjuntos de medias: una BBI a corto plazo (derivada de 4 medias móviles rápidas) y una BBI a largo plazo (derivada de 4 medias móviles lentas). Codifica por colores estas líneas en función de si el precio está por encima o por debajo de ellas y traza flechas de entrada cuando la tendencia a corto plazo cruza la tendencia a largo plazo. Funciones clave Cálculo de BBI de doble banda: Esta lógica crea una línea de tendencia "suavizada" que es más
Happy Croc
Pui Yan Leung
Indicadores
Visión general Happy Croc es un indicador técnico de seguimiento de tendencia y basado en el impulso, está construido sobre la lógica clásica de Bill Williams Alligator y mejorado significativamente mediante la adición de dos filtros críticos: 200 SMA y Oscilador Estocástico para la confirmación del impulso. El indicador está diseñado para identificar eventos de "cruce" específicamente en la dirección de la tendencia dominante del mercado. Funciones clave Filtro de tendencia (SMA 200) Actúa como
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario