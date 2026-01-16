TSPEdge

Visión general:

TSPEdge, indicador basado en aprendizaje automático, es un indicador de trading de nueva generación que va más allá de los sistemas tradicionales basados en reglas. Utilizael reconocimiento inteligente de patrones para analizar la acción del precio e identificar los puntos de entrada óptimos donde es más probable que el precio se mueva a su favor.

A diferencia de los indicadores convencionales que utilizan fórmulas matemáticas fijas, TSPEdge MLaprende del comportamiento del mercado y se adapta a las condiciones actuales. Evalúa cada configuración potencial frente a miles de patrones históricos similares para predecir la probabilidad de éxito.

Características principales

Detección Adaptativa deSeñales - Algoritmo propio que identifica configuraciones de alta probabilidad
Rastreador de Tasa de Ganancias Integrado - El tablero de mandos muestra estadísticas de rendimiento en tiempo real
Señales sin repintado - Las flechas aparecen en la apertura de la vela, nunca se mueven ni desaparecen
Compatible con múltiples pares - Funciona en Forex, Oro, Índices y más

Rendimiento probado:

  • Tasa de ganancia consistente del 80%+ en los principales pares.
  • Probado en EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, XAUUSD (pares recomendados)
  • Optimizado paraopciones binarias y scalping en el marco temporal M1
  • Funciona en M1, M5, M15. Indicador se desactivará para otros marcos de tiempo
  • 5-10 señales por día por par
  • Filtro de sesión - Inicio de la sesión de Londres - Mediados de la sesión de Nueva York (Sesión recomendada para operar)

Cómo funciona:

El indicador identificalos niveles de precios clave donde las reversiones o continuaciones son estadísticamente más probables. A continuación, aplica unfiltro de confianza que sólo genera señales cuando la probabilidad supera el umbral elegido. Esto elimina las configuraciones de baja calidad y le mantiene centrado en las mejores oportunidades.

Señal de entrada
  • La flecha aparece en la apertura de una nueva vela
  • Entrada al precio de apertura de esa vela
  • Expiración tras el número de barras especificado

Explicación de los parámetros de entrada: (configuración recomendada por defecto - 70-80% de porcentaje de victorias consistentes en 50.000 barras)

Parámetro Por defecto Descripción
Caducidad Barras
 5 Número de barras hasta el vencimiento de la operación. Utilizado para el cálculo de ganancias/pérdidas en el tablero. Si opera con vencimiento de 5 minutos en M1, ajuste a 5.
Barras para Confirmar Swing
 5 Sensibilidad de la detección de la estructura de precios. Baja = más sensible, detecta movimientos más pequeños. Más alta = más suave, se centra sólo en las oscilaciones más importantes.
K para K-NN
 10 Profundidad de coincidencia de patrones. Cuántos patrones históricos similares se comparan para cada señal. Más bajo = coincidencia más estricta, menos señales. Mayor = más flexible, más señales.
Tasa de ganancia mínima
 75% Umbral de calidad. Sólo se activarán las señales con una tasa de éxito prevista superior a este nivel. Más alto = menos señales pero mejores.
Muestras mínimas
 30 Mínimo de datos históricos necesarios antes de generar señales. Garantiza la fiabilidad.
Enfriamiento
 3 Mínimo de barras entre señales. Evita el exceso de operaciones en condiciones volátiles.
Tolerancia al toque
 1.2 Cuán cerca debe estar el precio de los niveles clave para que se considere la señal. Medido en ATR.
Activar Alertas
 true Muestra una alerta emergente cuando se activa la señal.
Activar Push
 false Enviar notificación push al móvil cuando se activa la señal.


Soporte:

Únete a nuestro Telegram para actualizaciones y soporte: https://t.me/TSPEdge
