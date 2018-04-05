SMC Gold Pro

SMC GOLD PRO - Dirigido a la liquidez institucional con arquitectura adaptativa

es un algoritmo de trading de grado institucional construido exclusivamente para XAUUSD (Oro). A diferencia de los EAs convencionales, SMC Gold Pro opera completamente sin indicadores SMC tradicionales y sin los clásicos niveles Stop-Loss o Take-Profit basados en pips fijos o cálculos ATR - en su lugar, lee la estructura de precios en bruto de la misma forma que lo hacen los traders profesionales de los principales bancos y hedge funds.

Nuestro objetivo es simple: rentabilidad consistente y realista en cuentas reales, no capturas de pantalla de marketing. En tiempo real, dinero real, a largo plazo

Señal en vivo: https: //www.mql5.com/de/signals/2352992

En su núcleo se encuentra el Motor Adaptativo: SMC Gold Pro detecta automáticamente el régimen actual del mercado y ajusta todos los parámetros en tiempo real. Cada pocas horas, el sistema se reoptimiza de forma autónoma, sin necesidad de optimización manual por parte del vendedor o del usuario. Lo que antes exigía un reajuste constante, SMC Gold Pro lo gestiona completamente solo.

Pura acción del precio, sin cruces de MA. Sin divergencias de osciladores. Sin zonas de sobrecompra. Sin RSI, MACD, ni ningún otro indicador clásico. Sólo el lenguaje del propio mercado - liquidez, estructura, ineficiencias - las huellas de la actividad institucional.

SMC Gold Pro está diseñado para condiciones de mercado reales, no para impresionantes curvas de backtest. Debido a su arquitectura adaptativa y de auto-optimización, no puede ser sobre-optimizado o ajustado a datos históricos. Esto significa: no espere un backtest de 10 años con curvas de equidad poco realistas y tasas de ganancia del 90% - esas son las características de los sistemas que fallan en el comercio en vivo.

Nota importante sobre el backtesting: Las estrategias SMR reflejan la microestructura actual del mercado y el comportamiento institucional, que evoluciona con el tiempo. Por lo tanto, las pruebas retrospectivas de muchos años (5-10+) no son realistas y pueden ser engañosas. Este EA se optimiza mensualmente utilizando una ventana móvil de 12 meses para adaptarse a las condiciones actuales del mercado.

Plug & Play - Cero configuración

SMC Gold Pro está listo para operar nada más sacarlo de la caja. No requiere optimización ni ajuste de parámetros. Sin sesiones de prueba de estrategias. Simplemente conéctelo a su gráfico XAUUSD - y listo. El motor adaptativo se encarga de todo lo demás, reoptimizándose cada pocas horas para mantenerse sincronizado con las condiciones actuales del mercado.

Las mejoras futuras se entregarán a través de actualizaciones periódicas - su EA evoluciona automáticamente mientras usted se centra en lo que importa.

Características principales:

  • Construido para el Oro (XAUUSD) - alta volatilidad, alta precisión

  • Arquitectura Adaptativa - parámetros auto-optimizados cada pocas horas

  • Diseño Cero Indicadores - sin indicadores clásicos, puro análisis de precios

  • Sin SL/TP fijos - sin niveles estáticos basados en pip o ATR

  • Calendario de días festivos - pausa automática durante los días festivos para evitar la baja liquidez

  • Protección de fin de semana: filtro integrado de cierre en viernes y fin de semana para evitar huecos.

  • Lógica institucional: opera con el dinero inteligente, no contra él.

  • Diseño Live-First - optimizado para mercados reales, no backtests

  • Sin ajuste de curvas: lo que ve es lo que hay

  • Totalmente autónomo - sin necesidad de optimización por parte del vendedor o del usuario

  • Plug & Play - sin configuración, sólo conecte y opere


Motor adaptativo - Análisis de doble dimensión:

  • Análisis de la estructura del mercado: evalúa la fuerza de la tendencia y la frecuencia de las oscilaciones en las últimas 50-100 barras para comprender el carácter actual del mercado.

  • Dinámica de la volatilidad: compara la volatilidad a corto plazo con la volatilidad a largo plazo para detectar cambios de régimen en tiempo real.

  • Detección automática de regímenes: identifica condiciones de alta/baja volatilidad, tendencia o oscilación y ajusta los umbrales de entrada y todos los parámetros básicos en consecuencia.

  • Autooptimización continua: se recalibra cada pocas horas sin intervención del usuario.


Gestión del riesgo:

  • Una sola posición: una operación cada vez, enfoque total.

  • Control dinámico del riesgo: salidas basadas en la estructura, sin niveles fijos de pips o ATR.

  • Baja exposición - sin rejilla, sin martingala, sin apilamiento


Requisitos:

  • Depósito mínimo: $1,000 recomendado (apalancamiento 1:30)

  • VPS Recomendado - para un funcionamiento ininterrumpido 24/5

  • Compatibilidad Universal - todos los brokers, todos los tipos de cuenta (Standard, ECN, Cent)

  • Símbolo: XAUUSD solamente,

  • Marco temporal: Sólo H1

Requisito: Antes de cargar el EA SMC Gold Pro en el gráfico XAUUSD H1, debe habilitar WebRequests en MT5.

Acción:

  1. Vaya a Herramientas > Opciones > Asesores Expertos .

  2. Marque Permitir WebRequest para la URL listada.

  3. Añada la URL: http:// worldtimeapi.org


