OpenClosePanel MT5
- Utilitys
- Yin Zhou Luo
- Version: 1.0
Einfaches Handelspanel.
//+-------------------------------------------------------------------------------------------+
Einfache Funktion zum Öffnen und Schließen eines Handels.
Beziehen Sie sich auf das systemeigene Design des Panels.
//+-------------------------------------------------------------------------------------------+
Dies ist eine aktualisierte Version. Auf Anregung einiger Benutzer haben wir die Positionen, die in der vorherigen Version gültig waren, beibehalten und die Preisdatenanzeige teilweise vergrößert und verändert.
......
//+-------------------------------------------------------------------------------------------+
Wenn sie Ihnen gefällt, können Sie sie gerne herunterladen und verwenden.