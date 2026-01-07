OpenClosePanel MT5

Einfaches Handelspanel.

//+-------------------------------------------------------------------------------------------+

Einfache Funktion zum Öffnen und Schließen eines Handels.

Beziehen Sie sich auf das systemeigene Design des Panels.

//+-------------------------------------------------------------------------------------------+

Dies ist eine aktualisierte Version. Auf Anregung einiger Benutzer haben wir die Positionen, die in der vorherigen Version gültig waren, beibehalten und die Preisdatenanzeige teilweise vergrößert und verändert.

......

//+-------------------------------------------------------------------------------------------+

Wenn sie Ihnen gefällt, können Sie sie gerne herunterladen und verwenden.

Weitere Produkte dieses Autors
OpenClosePanel
Yin Zhou Luo
Utilitys
//+------------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------------+ Einfaches Handelspanel, jetzt auf Anregung einiger Freunde auf Version 2.1 aktualisiert. //+------------------------------------------------------------------------+ //--- Wie folgt aktualisiert: 1 Die Preisanzeige bezieht sich auf den systemeigenen Panel-Stil einiger Preiszahlen, die vergrößert wurden. 2 Die Anzahl der gehandelten Lots ist
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension