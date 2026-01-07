OpenClosePanel MT5

Simple Trading Panel.

Función simple para abrir y cerrar una operación.

Consulte el diseño del estilo del panel propio del sistema.

Esta es una versión actualizada. A sugerencia de algunos usuarios, hemos mantenido las posiciones que eran válidas en la versión anterior, y hemos ampliado y modificado parcialmente la visualización de los datos de precios.

Si le gusta, puede descargarla y utilizarla.

//+------------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------------+ Sencillo panel de operaciones, ahora actualizado a la versión 2.1 por sugerencia de unos amigos. //+------------------------------------------------------------------------+ //--- Actualizado como sigue: 1 La visualización de precios se refiere al estilo de panel propio del sistema de algunas cifras de precios se han ampliado. 2 El número d
FREE
