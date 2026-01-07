OpenClosePanel MT5
- Utilidades
- Yin Zhou Luo
- Versión: 1.0
Simple Trading Panel.
//+-------------------------------------------------------------------------------------------+
Función simple para abrir y cerrar una operación.
Consulte el diseño del estilo del panel propio del sistema.
//+-------------------------------------------------------------------------------------------+
Esta es una versión actualizada. A sugerencia de algunos usuarios, hemos mantenido las posiciones que eran válidas en la versión anterior, y hemos ampliado y modificado parcialmente la visualización de los datos de precios.
......
//+-------------------------------------------------------------------------------------------+
Si le gusta, puede descargarla y utilizarla.