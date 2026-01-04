OpenClosePanel
- Utilitys
- Yin Zhou Luo
- Version: 1.0
//+------------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------------+
Einfaches Handelspanel, jetzt auf Anregung einiger Freunde auf Version 2.1 aktualisiert.
//+------------------------------------------------------------------------+
//--- Wie folgt aktualisiert:
1 Die Preisanzeige bezieht sich auf den systemeigenen Panel-Stil einiger Preiszahlen, die vergrößert wurden.
2 Die Anzahl der gehandelten Lots ist die Anzahl der Lots, die für den letzten erfolgreichen Handel verwendet wurden.