CCFp Histogram

Dieser Indikator ist eine Art Thermometer, das die Stärke des aktuellen Währungspaares misst, das Sie gerade betrachten. Statt der Temperatur zeigt er an, ob das Paar zu einem bestimmten Zeitpunkt an Stärke gewinnt oder verliert, und zwar in Form eines leicht zu lesenden Histogramms (diese vertikalen Balken) in einem separaten Fenster unter Ihrem Hauptdiagramm.





So funktioniert er in einfachen Worten: Der Indikator verwendet zwei verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen, um den Preis zu analysieren - eine "schnelle" Einstellung (die schnell auf die jüngsten Preisänderungen reagiert) und eine "langsame" Einstellung (die ein breiteres Bild über einen längeren Zeitraum liefert). Das Programm vergleicht diese beiden Werte und zeigt die Differenz zwischen ihnen in Prozent an. Wenn der schnellere Messwert höher ist als der langsamere, zeigt der Indikator grüne Balken an, die nach oben gehen - das bedeutet, dass das Währungspaar in diesem Moment Stärke zeigt. Ist der schnellere Wert niedriger als der langsamere, zeigt der Indikator rote Balken an, die nach unten zeigen - dies bedeutet, dass das Paar Schwäche zeigt.





Das wirklich Nützliche daran ist die klare Darstellung dieser Informationen. Sie müssen nichts selbst berechnen, sondern nur einen Blick auf das Histogrammfenster werfen. Grüne Balken oberhalb der Nulllinie zeigen Ihnen sofort an, dass ein Aufwärtsmomentum vorliegt, während rote Balken unterhalb der Nulllinie ein Abwärtsmomentum anzeigen. Je höher die Balken sind, desto stärker ist das Momentum. Sie können die Farben individuell anpassen (vielleicht bevorzugen Sie Blau anstelle von Limone oder Orange anstelle von Rot) und einstellen, wie viele Balken Sie in der Vergangenheit sehen möchten.





Es gibt auch eine hilfreiche Option, die angibt, wann der aktuelle Balken berechnet werden soll. Wenn Sie diese Option auf "true" setzen (dies ist die Standardeinstellung), wird der aktuelle offene Balken in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Kursdaten eingehen. Wenn Sie die Option auf "falsch" setzen, wartet der Indikator, bis der Balken geschlossen ist, bevor er die endgültige Berechnung anzeigt, was einige Händler für stabilere Signale bevorzugen.





Betrachten Sie diesen Indikator als einen Momentum-Anzeiger, der Ihnen hilft, die Frage zu beantworten: "Gewinnt dieses Währungspaar gerade an Stärke oder verliert es an Kraft?" Er ist besonders nützlich, um potenzielle Trendwechsel frühzeitig zu erkennen, bestehende Trends zu bestätigen oder festzustellen, wann einem Trend die Energie ausgeht. Es funktioniert auf jedem Zeitrahmen, d. h. egal, ob Sie als Tageshändler 5-Minuten-Charts oder als langfristiger Händler Tages-Charts analysieren, es gilt dasselbe Prinzip: Grün bedeutet Stärke, Rot bedeutet Schwäche, und die Höhe der Balken zeigt Ihnen, wie stark.