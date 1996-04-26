CCFp Histogram

Este indicador es como un tipo especial de termómetro que mide la fuerza del par de divisas actual que está viendo. En lugar de mostrar la temperatura, muestra si el par está ganando o perdiendo fuerza en un momento dado, presentado como un histograma fácil de leer (esas barras verticales) en una ventana separada debajo de su gráfico principal.

Así es como funciona en términos sencillos: El indicador utiliza dos ajustes de velocidad diferentes para analizar el precio: un ajuste "rápido" (que reacciona con rapidez a los cambios recientes del precio) y un ajuste "lento" (que ofrece una visión más amplia a lo largo de más tiempo). Compara estas dos lecturas y le muestra la diferencia entre ellas en forma de porcentaje. Cuando la lectura más rápida es superior a la más lenta, el indicador muestra barras verdes ascendentes, lo que significa que el par de divisas está mostrando fortaleza en ese momento. Cuando la lectura más rápida es inferior a la más lenta, el indicador muestra barras rojas descendentes, lo que significa que el par está mostrando debilidad.

Lo que lo hace realmente útil es la claridad con la que presenta esta información. No hace falta que calcule nada, basta con echar un vistazo a la ventana del histograma. Las barras verdes por encima de la línea cero indican inmediatamente que hay un impulso alcista, mientras que las barras rojas por debajo de la línea cero indican que hay un impulso bajista. Cuanto más altas son las barras, más fuerte es el impulso. Puede personalizar los colores (tal vez prefiera el azul en lugar del lima, o el naranja en lugar del rojo) y ajustar cuántas barras hacia atrás en la historia desea ver.

También hay una opción útil sobre cuándo calcular la barra actual. Si la pones en "true" (que es el valor por defecto), se actualizará la barra abierta actual en tiempo real a medida que lleguen nuevos datos de precios. Si lo pone en "false", esperará hasta que se cierre la barra antes de mostrar el cálculo final, lo que algunos operadores prefieren para obtener señales más estables.

Piense en este indicador como un indicador de impulso que le ayuda a responder a la pregunta: "¿Este par de divisas está ganando fuerza o perdiendo fuelle en estos momentos?". Resulta especialmente útil para detectar con antelación posibles cambios de tendencia, confirmar tendencias existentes o identificar cuándo una tendencia podría estar quedándose sin energía. Funciona en cualquier marco temporal, por lo que tanto si es un operador diario que observa gráficos de 5 minutos como si es un operador a largo plazo que analiza gráficos diarios, se aplica el mismo principio: el verde significa fuerza, el rojo debilidad y la altura de las barras indica cuánto.
Pipsometer Pro
Anthony Bourne
Indicadores
El indicador Pipsometer Pro es una herramienta esencial y minimalista diseñada para el operador disciplinado que necesita información financiera inmediata y de un vistazo. Funciona como una pantalla dedicada en tiempo real que calcula y muestra continuamente su ganancia o pérdida flotante actual, medida exclusivamente en **pips**, para cada operación abierta en el gráfico activo. Este enfoque en pips en lugar de valor monetario permite a los operadores evaluar el rendimiento del mercado y el mo
FREE
