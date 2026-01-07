Auto Optimization on MT5

Auto-Optimierung ist ein automatisches System zur Marktanalyse und Handelsoptimierung. Die Auto-Optimierung basiert auf hierarchischen Modellen von Markttrends für bestimmte Zeiträume, Candlestick-Mustern und Indikatoren der technischen Analyse.



Auto-Optimierungsmodelle können für den gesamten Zeitraum erstellt werden, wie z.B. im Strategietester für den gesamten ausgewählten Zeitraum, oder zyklisch, in einem bestimmten Intervall, direkt während des Handels auf dem Chart. Zyklische Optimierungsmodelle werden im Speicher abgelegt, während vollständige Modelle in Dateien geschrieben werden, die sich in öffentlich zugänglichen Terminalverzeichnissen befinden, wie z.B.: /Common/Files/AutoOpti/EURUSDH1.2025.01.01-2026.01.01 - dies ist ein Auto-Optimierungsmodell für das EURUSD-Symbol, H1-Zeitrahmen, für das Jahr 2025.

Auto-Optimierungsmodelle sind einheitlich und können von mehreren Terminals parallel auf verschiedenen MT4- oder MT5-Plattformen verwendet werden. Die Dateien dieser Modelle können manuell kopiert, archiviert, gelöscht oder auf andere Computer übertragen werden.

Parameter für die Auto-Optimierung:



Lots Size - Lot-Größe

- Lot-Größe Take Profit - Größe des Take Profit

- Größe des Take Profit Stop Loss - Größe des Stop Loss

- Größe des Stop Loss Optimierungsmodus - Auswahl aus einer Liste von vollständigen oder zyklischen Auto-Optimierungsmodi

- Auswahl aus einer Liste von vollständigen oder zyklischen Auto-Optimierungsmodi Optimierungsfilter - Auswahl von Filtern, Candlestick-Mustern und Indikatoren für die technische Analyse

- Auswahl von Filtern, Candlestick-Mustern und Indikatoren für die technische Analyse Optimierungsformel - Wählen Sie aus einer Liste von Standardformeln für die Datenverarbeitung aus.

Reihenfolge der Aktionen beim Starten des AutoOpti EA im Strategietester: