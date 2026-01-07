Auto Optimization on MT5
- Experten
- Svetlana Smolina
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Auto-Optimierung ist ein automatisches System zur Marktanalyse und Handelsoptimierung. Die Auto-Optimierung basiert auf hierarchischen Modellen von Markttrends für bestimmte Zeiträume, Candlestick-Mustern und Indikatoren der technischen Analyse.
Auto-Optimierungsmodelle können für den gesamten Zeitraum erstellt werden, wie z.B. im Strategietester für den gesamten ausgewählten Zeitraum, oder zyklisch, in einem bestimmten Intervall, direkt während des Handels auf dem Chart. Zyklische Optimierungsmodelle werden im Speicher abgelegt, während vollständige Modelle in Dateien geschrieben werden, die sich in öffentlich zugänglichen Terminalverzeichnissen befinden, wie z.B.: /Common/Files/AutoOpti/EURUSDH1.2025.01.01-2026.01.01 - dies ist ein Auto-Optimierungsmodell für das EURUSD-Symbol, H1-Zeitrahmen, für das Jahr 2025.
Auto-Optimierungsmodelle sind einheitlich und können von mehreren Terminals parallel auf verschiedenen MT4- oder MT5-Plattformen verwendet werden. Die Dateien dieser Modelle können manuell kopiert, archiviert, gelöscht oder auf andere Computer übertragen werden.
Parameter für die Auto-Optimierung:
- Lots Size - Lot-Größe
- Take Profit - Größe des Take Profit
- Stop Loss - Größe des Stop Loss
- Optimierungsmodus - Auswahl aus einer Liste von vollständigen oder zyklischen Auto-Optimierungsmodi
- Optimierungsfilter - Auswahl von Filtern, Candlestick-Mustern und Indikatoren für die technische Analyse
- Optimierungsformel - Wählen Sie aus einer Liste von Standardformeln für die Datenverarbeitung aus.
Reihenfolge der Aktionen beim Starten des AutoOpti EA im Strategietester:
- Wählen Sie den AutoOpti EA im Einzeltestmodus, die Standardparameter sind akzeptabel
- Auswahl der Einstellungen des Testers - Symbol, Zeitrahmen, Intervall, andere Einstellungen, Standardeinstellungen sind akzeptabel
- Führen Sie den Test aus und warten Sie am Ende des Modellbildungstests, bis die Schaltfläche Stop wieder auf Start wechselt.
- Starten Sie das Testgerät neu und überprüfen Sie die Optimierungsergebnisse anhand der Testergebnisse und des Berichts.
Die endgültige Optimierung kann mehrere Durchläufe erfordern. Zum Beispiel, wenn der Tester nicht genügend historische Daten hat und diese bei wiederholten Durchläufen nach und nach vom Server herunterlädt, oder wenn Sie mit den Optimierungsergebnissen unzufrieden sind und die Optimierung mit anderen Parameterkombinationen erneut durchführen müssen.
Sie können auch eine Cross-Optimierung durchführen, bei der Auto-Optimierungsdateien im Tester auf der einen Plattform erstellt, aber für den Handel auf einer anderen Plattform verwendet werden. Dies kann dazu beitragen, den Mangel an historischen Daten auszugleichen oder mit verschiedenen Kombinationen bei der Auswahl der Parameter das bekannte Problem der Überoptimierung (Anpassung an die Historie) zu vermeiden.