Änderung der staatlichen Zustellung (CiSD).

Überblick:

Der Change in State Delivery (CiSD) ist ein Mikrostrukturindikator, der kritische Wendepunkte identifiziert, an denen der Markt (Preislieferungsalgorithmus) seinen Richtungsfokus von der Suche nach Liquidität auf der einen Seite des Marktes auf die andere Seite verlagert. Insbesondere signalisiert er den Übergang von der kauforientierten Liquidität zur verkaufsorientierten Liquidität. CiSD markiert den genauen Eröffnungskurs, der eine grundlegende Änderung der Marktstruktur und der Lieferrichtung signalisiert.





Konzept und Methodik:

Was ist State Delivery?

State Delivery bezieht sich auf die aktive Verfolgung von Liquiditätspools durch den Markt (Preisalgorithmus). Der Markt arbeitet in verschiedenen "Zuständen", in denen der Preis entweder geliefert wird:

Bullish State Delivery: Aktive Suche nach Liquidität auf der Käuferseite (Kaufstopps, Verkaufslimits über den Höchstständen) und Prämienineffizienzen.

Bearish State Delivery: Aktive Suche nach Liquidität auf der Verkaufsseite (Verkaufsstopps, Kauflimits unter den Tiefstständen) und Abschlagsineffizienzen.





Was ist Change in State Delivery (CiSD)?

Ein Change in State Delivery (CiSD) liegt vor, wenn der Preis von einem Lieferzustand in den anderen übergeht:

Von "Bullish" zu "Bearish": Der Preis sucht nicht mehr nach Liquidität auf der Käuferseite, sondern schwenkt auf Liquidität auf der Verkaufsseite.

Von Bearish nach Bullish: Der Preis sucht nicht mehr nach Liquidität auf der Verkaufsseite, sondern schwenkt auf die Liquidität auf der Käuferseite.





Der CISD-Eröffnungskurs ist die spezifische Eröffnungskerze, die diese Richtungsänderung einleitet. Dieses Preisniveau wird zu einem wichtigen Bezugspunkt, da es den Punkt markiert, an dem sich die Absicht des Marktes geändert hat und eine neue Tendenz der Lieferung feststellt.





Schlüsselkomponenten

1. CiSD-Eröffnungskurs Der Eröffnungskurs der Kerze, die die Änderung des Lieferzustands auslöst. Dieses Kursniveau dient als: Dreh- und Angelpunkt für die neue Richtungsvorgabe

Ein potenzielles Invalidierungsniveau für den aktuellen Auslieferungszustand.

Eine Referenz für die Messung von Premium/Discount-Zonen





2. Lieferrichtung

Sobald ein CiSD identifiziert ist, bestimmt der Indikator die neue Marktrichtung:

Bullish CiSD: Der Markt sucht jetzt nach Prämienineffizienzen und/oder Liquidität auf der Käuferseite

Bearish CiSD: Der Markt sucht nun nach Ineffizienzen bei den Abschlägen und/oder Liquidität auf der Verkaufsseite.





3. Zielzonen

Auf der Grundlage der CiSD wird der Markt nun nachziehen:

Premium-Ineffizienzen: Fair Value Gaps (FVG), Ungleichgewichte und nicht erfüllte Aufträge über dem aktuellen Preis

Rabatt-Ineffizienzen: Fair-Value-Lücken (FVG), Ungleichgewichte und nicht ausgeführte Aufträge unter dem aktuellen Preis

Liquiditätspools: Käuferseitige (oberhalb) oder verkaufsseitige (unterhalb) Konzentrationen

Kombinierte Ziele: Sowohl Ineffizienzen als auch Liquidität auf derselben Seite





Visuelle Darstellung

Der Indikator zeigt an:

CISD-Level-Linie: Horizontale Linie am Eröffnungskurs, an dem die Zustandsänderung eingetreten ist

Richtungspfeil: Visueller Indikator, der die neue Lieferrichtung anzeigt (↑ Bullish / ↓ Bearish)

Farbkodierung:

-Bullish CiSD: Blau/Grüntöne

-Bärische CiSD: Rot/Orange-Töne

Beschriftung: Text mit "CiSD" mit Zeitstempel und Kursniveau