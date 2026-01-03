Allscalperm4

Ein leistungsstarker, vielseitiger Scalping-Indikator, der:

✅ Funktioniert auf ALLEN Handelsinstrumenten - Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe

✅ Hat eine saubere, professionelle Anzeige, die alle Zeitrahmen klar anzeigt

✅ Liefert schnelle Scalping-Signale, die für den manuellen Handel optimiert sind

✅ Beinhaltet automatische Einstiegs-/SL/TP-Berechnung

✅ Aktualisierungen in Echtzeit (1-Sekunden-Intervalle)

✅ Ist vollständig anpassbar mit Empfindlichkeitskontrollen

✅ Mit Preisaktion für genaue Ergebnisse

✅ Automatische Anpassungen für verschiedene Instrumente und Zeitrahmen



Schnellstart-Anleitung:

Laden Sie es auf einen beliebigen Chart - es passt sich automatisch an das Symbol an Passen Sie SL/TP Pips basierend auf der Volatilität des Instruments an: Forex-Majors: 10-20 Pips SL, 20-40 Pips TP

Crosses/Volatile Paare: 15-30 Pips SL, 30-60 Pips TP

Kryptowährungen: 50-100 Punkte SL, 100-200 Punkte TP Empfindlichkeit zwischen 50-70% einstellen (höher = mehr Signale) Aktivieren Sie Trade Lines für visuelle Einstiegs-/SL/TP-Levels Überwachen Sie das 4x3-Raster für Multi-Timeframe-Bestätigung

Profi-Tipps:

Warten Sie auf eine Signalstärke von >60% für das Gesamtsignal

Verwenden Sie die Funktion während aktiver Sitzungen (Überschneidung London/Tokio für Forex)

Beginnen Sie mit Demohandel, um die optimalen Einstellungen für Ihren Stil zu finden

Der Indikator ist sofort einsatzbereit.

Wenn Sie Anpassungen benötigen oder Fragen zu bestimmten Funktionen haben, lassen Sie es mich einfach wissen!

Viel Spaß beim Trading und viel Erfolg beim Scalping.

1. FUNKTIONIERT AUF ALLEN FOREX-PAAREN:

Die wichtigsten Paare : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, usw.

: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, usw. Nebenpaare : EURGBP, GBPCAD, AUDNZD, usw.

: EURGBP, GBPCAD, AUDNZD, usw. Exotische Paare: USDTRY, USDMXN, USDZAR, usw.

2. ARBEITET MIT KRYPTOWÄHRUNGEN:

Die wichtigsten Kryptowährungen : BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, usw.

: BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, usw. Altcoins : ADAUSD, DOTUSD, SOLUSD, usw.

: ADAUSD, DOTUSD, SOLUSD, usw. Krypto-Crosses: ETHBTC, XRPBTC, usw.

3. ARBEITET MIT INDIZES UND ROHSTOFFEN:

Indizes : US30, SPX500, NAS100, GER40, etc.

: US30, SPX500, NAS100, GER40, etc. Commodities: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), XTIUSD (Öl), usw.

Automatische Anpassungen für verschiedene Instrumente.