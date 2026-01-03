Allscalperm4

Ein leistungsstarker, vielseitiger Scalping-Indikator, der:

Funktioniert auf ALLEN Handelsinstrumenten - Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe
 Hat eine saubere, professionelle Anzeige, die alle Zeitrahmen klar anzeigt
 Liefert schnelle Scalping-Signale, die für den manuellen Handel optimiert sind
 Beinhaltet automatische Einstiegs-/SL/TP-Berechnung
 Aktualisierungen in Echtzeit (1-Sekunden-Intervalle)
 Ist vollständig anpassbar mit Empfindlichkeitskontrollen
 Mit Preisaktion für genaue Ergebnisse
 Automatische Anpassungen für verschiedene Instrumente und Zeitrahmen


Schnellstart-Anleitung:

  1. Laden Sie es auf einen beliebigen Chart - es passt sich automatisch an das Symbol an
  2. Passen Sie SL/TP Pips basierend auf der Volatilität des Instruments an:
    • Forex-Majors: 10-20 Pips SL, 20-40 Pips TP
    • Crosses/Volatile Paare: 15-30 Pips SL, 30-60 Pips TP
    • Kryptowährungen: 50-100 Punkte SL, 100-200 Punkte TP
  3. Empfindlichkeit zwischen 50-70% einstellen (höher = mehr Signale)
  4. Aktivieren Sie Trade Lines für visuelle Einstiegs-/SL/TP-Levels
  5. Überwachen Sie das 4x3-Raster für Multi-Timeframe-Bestätigung

Profi-Tipps:

  • Warten Sie auf eine Signalstärke von >60% für das Gesamtsignal
  • Verwenden Sie die Funktion während aktiver Sitzungen (Überschneidung London/Tokio für Forex)
  • Beginnen Sie mit Demohandel, um die optimalen Einstellungen für Ihren Stil zu finden

Der Indikator ist sofort einsatzbereit.
Wenn Sie Anpassungen benötigen oder Fragen zu bestimmten Funktionen haben, lassen Sie es mich einfach wissen!

Viel Spaß beim Trading und viel Erfolg beim Scalping.

1. FUNKTIONIERT AUF ALLEN FOREX-PAAREN:

  • Die wichtigsten Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, usw.
  • Nebenpaare: EURGBP, GBPCAD, AUDNZD, usw.
  • Exotische Paare: USDTRY, USDMXN, USDZAR, usw.

2. ARBEITET MIT KRYPTOWÄHRUNGEN:

  • Die wichtigsten Kryptowährungen: BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, usw.
  • Altcoins: ADAUSD, DOTUSD, SOLUSD, usw.
  • Krypto-Crosses: ETHBTC, XRPBTC, usw.

3. ARBEITET MIT INDIZES UND ROHSTOFFEN:

  • Indizes: US30, SPX500, NAS100, GER40, etc.
  • Commodities: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), XTIUSD (Öl), usw.

Automatische Anpassungen für verschiedene Instrumente.


