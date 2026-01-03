Allscalperm4
- Indicadores
- George Kapellos
- Versión: 12.1
- Activaciones: 5
Un indicador de scalping potente y versátil que:
✅ Funciona en TODOS los instrumentos de negociación - Forex, Crypto, Índices, Materias Primas
✅ Tiene una pantalla limpia y profesional que muestra todos los plazos claramente
✅ Proporciona señales rápidas de scalping optimizadas para el trading manual
✅ Incluye cálculo automático de entrada/SL/TP
✅ Se actualiza en tiempo real (intervalos de 1 segundo)
✅ Es totalmente personalizable con controles de sensibilidad
✅ Con acción del precio para obtener resultados precisos
✅ Ajustes automáticos para diferentes instrumentos y marcos temporales
Guía de inicio rápido:
- Cárgalo en cualquier gráfico: se adapta automáticamente al símbolo
- Ajusta los pips SL/TP en función de la volatilidad del instrumento:
- Divisas mayores: 10-20 pips SL, 20-40 pips TP
- Cruces/pares volátiles: 15-30 pips SL, 30-60 pips TP
- Criptomonedas: 50-100 puntos SL, 100-200 puntos TP
- Establecer Sensibilidad entre 50-70% (mayor = más señales)
- Habilite las Líneas de Comercio para niveles visuales de entrada/SL/TP
- Supervise la cuadrícula 4x3 para confirmación en múltiples marcos temporales
Consejos profesionales:
- Espere a una fuerza > 60% en la señal general
- Utilícelo durante las sesiones activas (solapamiento Londres/Tokio para Forex)
- Comience con operaciones de demostración para encontrar la configuración óptima para su estilo
El indicador está listo para su uso inmediato.
Si necesita algún ajuste o tiene preguntas sobre características específicas, ¡hágamelo saber!
Feliz trading y mucha suerte con su scalping.
1. FUNCIONA EN TODOS LOS PARES DE DIVISAS:
- Principales pares: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.
- Pares menores: EURGBP, GBPCAD, AUDNZD, etc.
- Pares exóticos: USDTRY, USDMXN, USDZAR, etc.
2. TRABAJA CON CRIPTODIVISAS:
- Principales criptomonedas: BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, etc.
- Altcoins: ADAUSD, DOTUSD, SOLUSD, etc.
- Criptocruces: ETHBTC, XRPBTC, etc.
3. TRABAJOS SOBRE ÍNDICES Y MATERIAS PRIMAS:
- Índices: US30, SPX500, NAS100, GER40, etc.
- Materias primas: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata), XTIUSD (Petróleo), etc.
Autoajustes para diferentes instrumentos.