Allscalperm4

Un indicador de scalping potente y versátil que:

Funciona en TODOS los instrumentos de negociación - Forex, Crypto, Índices, Materias Primas
 Tiene una pantalla limpia y profesional que muestra todos los plazos claramente
 Proporciona señales rápidas de scalping optimizadas para el trading manual
 Incluye cálculo automático de entrada/SL/TP
 Se actualiza en tiempo real (intervalos de 1 segundo)
 Es totalmente personalizable con controles de sensibilidad
 Con acción del precio para obtener resultados precisos
 Ajustes automáticos para diferentes instrumentos y marcos temporales


Guía de inicio rápido:

  1. Cárgalo en cualquier gráfico: se adapta automáticamente al símbolo
  2. Ajusta los pips SL/TP en función de la volatilidad del instrumento:
    • Divisas mayores: 10-20 pips SL, 20-40 pips TP
    • Cruces/pares volátiles: 15-30 pips SL, 30-60 pips TP
    • Criptomonedas: 50-100 puntos SL, 100-200 puntos TP
  3. Establecer Sensibilidad entre 50-70% (mayor = más señales)
  4. Habilite las Líneas de Comercio para niveles visuales de entrada/SL/TP
  5. Supervise la cuadrícula 4x3 para confirmación en múltiples marcos temporales

Consejos profesionales:

  • Espere a una fuerza > 60% en la señal general
  • Utilícelo durante las sesiones activas (solapamiento Londres/Tokio para Forex)
  • Comience con operaciones de demostración para encontrar la configuración óptima para su estilo

El indicador está listo para su uso inmediato.
Si necesita algún ajuste o tiene preguntas sobre características específicas, ¡hágamelo saber!

Feliz trading y mucha suerte con su scalping.

1. FUNCIONA EN TODOS LOS PARES DE DIVISAS:

  • Principales pares: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.
  • Pares menores: EURGBP, GBPCAD, AUDNZD, etc.
  • Pares exóticos: USDTRY, USDMXN, USDZAR, etc.

2. TRABAJA CON CRIPTODIVISAS:

  • Principales criptomonedas: BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, etc.
  • Altcoins: ADAUSD, DOTUSD, SOLUSD, etc.
  • Criptocruces: ETHBTC, XRPBTC, etc.

3. TRABAJOS SOBRE ÍNDICES Y MATERIAS PRIMAS:

  • Índices: US30, SPX500, NAS100, GER40, etc.
  • Materias primas: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Plata), XTIUSD (Petróleo), etc.

Autoajustes para diferentes instrumentos.


