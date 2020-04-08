Combined 3 flow supply and demand trigger

Kombinierter 3-Flow + Angebot & Nachfrage Trigger (MT4 )





Überblick

Combined 3-Flow + Supply & Demand Trigger ist ein regelbasierter MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um den Multi-Timeframe-Marktfluss mit validierten Angebots- und Nachfragezonen abzugleichen und dann klare, zustandsbasierte Triggerbedingungen auf dem Ausführungs-Timeframe zu präsentieren.





Der Indikator führt den Trader durch einen strukturierten Entscheidungsprozess:

ABWARTEN → AKTIVIEREN → AUSLÖSEN → FORTSETZEN → ZURÜCKSETZEN.





Er sagt keine Kursbewegungen voraus und automatisiert den Handel nicht.

Er liefert Kontext, Bestätigung und Timing anhand objektiver Regeln.





Wie funktioniert er?





Flow-basierte Richtung

Die Richtungsvorgabe wird mithilfe eines dreistufigen Flussmodells über Zeitrahmen hinweg bestimmt.

Die Tendenz bleibt nur aktiv, solange die Strömungsbedingungen übereinstimmen.

Wenn die Ausrichtung unterbrochen wird, wird der Indikator automatisch zurückgesetzt.





Angebot und Nachfrage als Standortfilter

Angebots- und Nachfragezonen werden ausschließlich als Entscheidungsbereiche und nicht als eigenständige Einstiegssignale verwendet.





Der Indikator:

- Bestätigt eine gültige Interaktion mit Angebot oder Nachfrage

- Filtert Trades, die zwischen Zonen mit höherem Zeitrahmen getätigt werden

- Verhindert den Einstieg in entgegengesetzte aktive Zonen





Nur validierte Zonen können ein Setup aktivieren oder auslösen.





Zustandsbasierte Logik

Der Indikator zeigt zu jeder Zeit seinen aktuellen Status an:





WAIT - Bedingungen nicht abgestimmt

ARMED - Vorspannung und Standort bestätigt

TRIGGER - Einstiegsbedingungen erfüllt

CONTINUATION - Gelegenheit zur Trendfortsetzung

RESET - Fluss oder Struktur ungültig gemacht





Dies beseitigt das Rätselraten und hilft, Disziplin zu erzwingen.





Was dieser Indikator leistet

- Kombiniert Fluss und Angebot/Nachfrage auf logische Weise

- Filtert Handelsplätze mit geringer Wahrscheinlichkeit

- Verhindert Gegenstromeinträge

- Verwendet feste, regelbasierte Zustände

- Macht fehlgeschlagene Bedingungen automatisch ungültig

- Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen





Was es NICHT tut

- Zeichnet keine historischen Zustände nach

- Sagt keine Höchst- oder Tiefststände voraus

- Eröffnet oder verwaltet keine Trades

- Garantiert keine Ergebnisse Empfohlene Verwendung - Definieren Sie einen höheren Zeitrahmen für die Richtungsvorhersage - Verwenden Sie einen niedrigeren Zeitrahmen für die Ausführung - Nur einsteigen, wenn TRIGGER angezeigt wird - Wenden Sie Ihre eigenen Risiko- und Handelsmanagementregeln an

Dieser Indikator ist für strukturierte, diskretionäre Händler gedacht, die eine Bestätigung gegenüber konstanten Signalen bevorzugen.

Warum dieser Indikator anders ist

Die meisten Indikatoren versuchen, den Preis vorherzusagen. Dieser Indikator erzwingt einen Entscheidungsprozess.

- Die Ausrichtung des Flusses ist obligatorisch, bevor ein Auslöser zulässig ist. - Die Positionierung bei Angebot oder Nachfrage ist erforderlich. - Trades können nicht in der Mitte des Preises ausgelöst werden - Die zustandsbasierte Logik zeigt, wo Sie sich im Setup-Zyklus befinden - Automatische Rücksetzungen verhindern erzwungene oder verspätete Signale

Entwickelt, um das Urteilsvermögen des Händlers zu unterstützen, nicht um es zu ersetzen.

Haftungsausschluss Dieser Indikator ist nur ein Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung. Der Handel mit gehebelten Instrumenten ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.







