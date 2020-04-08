Combined 3 flow supply and demand trigger

Combinación de 3 flujos + activador de oferta y demanda (MT4 )

Visión general
Combined 3-Flow + Supply & Demand Trigger es un indicador MT4 basado en reglas, diseñado para alinear el flujo del mercado en marcos temporales múltiples con zonas de oferta y demanda validadas, y luego presentar condiciones de activación claras y basadas en estados en el marco temporal de ejecución.

El indicador guía al operador a través de un proceso de decisión estructurado:
ESPERA → ARMADO → DISPARO → CONTINUACIÓN → REINICIO.

No predice el movimiento de los precios ni automatiza las operaciones.
Proporciona contexto, confirmación y sincronización utilizando reglas objetivas.

Cómo funciona

Dirección basada en el flujo
El sesgo direccional se determina utilizando un modelo de flujo de tres etapas a través de los marcos temporales.
El sesgo permanece activo sólo mientras las condiciones de flujo están alineadas.
Si la alineación se rompe, el indicador se reinicia automáticamente.

Oferta y demanda como filtro de localización
Las zonas de oferta y demanda se utilizan estrictamente como zonas de decisión, no como señales de entrada independientes.

El indicador
- Confirma la interacción válida con la oferta o la demanda
- Filtra las operaciones realizadas entre zonas de plazos superiores
- Evita entradas en zonas activas opuestas

Sólo las zonas validadas pueden armar o activar una configuración.

Lógica basada en el estado
El indicador muestra su estado actual en todo momento:

WAIT - Condiciones no alineadas
ARMADO - Predisposición y ubicación confirmadas
TRIGGER - Se cumplen las condiciones de entrada
CONTINUACIÓN - Oportunidad de continuación de la tendencia
RESET - Flujo o estructura invalidada

Esto elimina las conjeturas y ayuda a imponer disciplina.

Qué hace este indicador
- Combina lógicamente el flujo y la oferta/demanda
- Filtra las posiciones de baja probabilidad
- Evita entradas a contracorriente
- Utiliza estados fijos basados en reglas
- Invalida automáticamente las condiciones fallidas
- Funciona con cualquier símbolo y marco temporal

Lo que NO hace
- No repinta estados históricos
- No predice máximos ni mínimos
- No abre ni gestiona operaciones

- No garantiza resultados

Uso recomendado

- Definir un marco temporal superior para el sesgo direccional

- Utilice un marco temporal inferior para la ejecución

- Entre sólo cuando aparezca TRIGGER

- Aplique sus propias reglas de gestión de riesgos y operaciones


Este indicador está diseñado para operadores discrecionales estructurados que prefieren la confirmación a las señales constantes.


Por qué este indicador es diferente


La mayoría de los indicadores intentan predecir el precio.

Este indicador impone un proceso de decisión.


- La alineación del flujo es obligatoria antes de permitir cualquier activación

- Se requiere la ubicación en la oferta o la demanda

- Las operaciones no pueden activarse en medio del precio

- La lógica basada en el estado muestra dónde se encuentra en el ciclo de configuración

- Los reinicios automáticos evitan señales forzadas o tardías


Diseñado para apoyar el criterio del operador, no para sustituirlo.


Descargo de responsabilidad

Este indicador es sólo una herramienta de apoyo a la toma de decisiones.

Operar con instrumentos apalancados implica riesgos.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.



