Combined 3 flow supply and demand trigger

Combinación de 3 flujos + activador de oferta y demanda (MT4 )





Visión general

Combined 3-Flow + Supply & Demand Trigger es un indicador MT4 basado en reglas, diseñado para alinear el flujo del mercado en marcos temporales múltiples con zonas de oferta y demanda validadas, y luego presentar condiciones de activación claras y basadas en estados en el marco temporal de ejecución.





El indicador guía al operador a través de un proceso de decisión estructurado:

ESPERA → ARMADO → DISPARO → CONTINUACIÓN → REINICIO.





No predice el movimiento de los precios ni automatiza las operaciones.

Proporciona contexto, confirmación y sincronización utilizando reglas objetivas.





Cómo funciona





Dirección basada en el flujo

El sesgo direccional se determina utilizando un modelo de flujo de tres etapas a través de los marcos temporales.

El sesgo permanece activo sólo mientras las condiciones de flujo están alineadas.

Si la alineación se rompe, el indicador se reinicia automáticamente.





Oferta y demanda como filtro de localización

Las zonas de oferta y demanda se utilizan estrictamente como zonas de decisión, no como señales de entrada independientes.





El indicador

- Confirma la interacción válida con la oferta o la demanda

- Filtra las operaciones realizadas entre zonas de plazos superiores

- Evita entradas en zonas activas opuestas





Sólo las zonas validadas pueden armar o activar una configuración.





Lógica basada en el estado

El indicador muestra su estado actual en todo momento:





WAIT - Condiciones no alineadas

ARMADO - Predisposición y ubicación confirmadas

TRIGGER - Se cumplen las condiciones de entrada

CONTINUACIÓN - Oportunidad de continuación de la tendencia

RESET - Flujo o estructura invalidada





Esto elimina las conjeturas y ayuda a imponer disciplina.





Qué hace este indicador

- Combina lógicamente el flujo y la oferta/demanda

- Filtra las posiciones de baja probabilidad

- Evita entradas a contracorriente

- Utiliza estados fijos basados en reglas

- Invalida automáticamente las condiciones fallidas

- Funciona con cualquier símbolo y marco temporal





Lo que NO hace

- No repinta estados históricos

- No predice máximos ni mínimos

- No abre ni gestiona operaciones

- No garantiza resultados Uso recomendado - Definir un marco temporal superior para el sesgo direccional - Utilice un marco temporal inferior para la ejecución - Entre sólo cuando aparezca TRIGGER - Aplique sus propias reglas de gestión de riesgos y operaciones

Este indicador está diseñado para operadores discrecionales estructurados que prefieren la confirmación a las señales constantes.

Por qué este indicador es diferente

La mayoría de los indicadores intentan predecir el precio. Este indicador impone un proceso de decisión.

- La alineación del flujo es obligatoria antes de permitir cualquier activación - Se requiere la ubicación en la oferta o la demanda - Las operaciones no pueden activarse en medio del precio - La lógica basada en el estado muestra dónde se encuentra en el ciclo de configuración - Los reinicios automáticos evitan señales forzadas o tardías

Diseñado para apoyar el criterio del operador, no para sustituirlo.

Descargo de responsabilidad Este indicador es sólo una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Operar con instrumentos apalancados implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.







