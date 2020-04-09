MiEasyOrderMT5

Mi Easy Order MT5 es un programa diseñado para facilitar y optimizar la ejecución de operaciones de compra y venta en los mercados financieros, proporcionando al trader una herramienta práctica, precisa y confiable para la gestión del riesgo. Su objetivo principal es simplificar el proceso de entrada al mercado, eliminando cálculos manuales y reduciendo errores comunes que suelen producirse al momento de definir el tamaño de la posición.

El sistema permite al usuario ingresar como parámetro el nivel de riesgo que desea asumir en cada operación, expresado como porcentaje del capital. A partir de esta información, el programa realiza automáticamente el cálculo del lotaje óptimo, teniendo en cuenta variables clave como el balance de la cuenta, el tamaño del stop loss y las características específicas del instrumento financiero operado. De esta forma, cada operación mantiene una coherencia estricta con la estrategia de gestión de riesgo definida por el trader.




추천 제품
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experts
Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
FREE
Economic Calendar for MT5
Sajiro Yoshizaki
유틸리티
이 도구는 두 가지 주요 이점을 제공합니다. MT5 경제 지표의 사용 편의성을 향상시키고 MT4와 데이터를 원활하게 공유할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 10년 이상 전의 경제 지표 데이터를 효과적으로 활용하여 훈련 및 백테스팅을 수행할 수 있습니다. 또한, MT4의 PracticeSimulator 와 호환되어 역사적 데이터를 활용한 트레이딩 연습부터 MT4 실시간 트레이딩까지 모두 활용할 수 있는 소중한 도구입니다. MT4와 경제 지표를 원활하게 공유하려면 . >> MT4 버전 MT5 경제 지표 개선 사항 역사 데이터 액세스 : 10년 이상 전의 이벤트를 포함한 경제 지표 데이터를 분석하여 상세한 백테스팅 및 역사 검토가 가능합니다. 사용자 정의 가능한 표시 : 경제 지표는 차트에서 눈에 띄지 않게 표시되며 배경에 맞게 조정할 수 있습니다. 자동 시간 조정 : 시간대 및 서머타임을 자동으로 조정하여 과거 이벤트를 정확하게 표시합니다. MT4의 호환성과 이점 원활한 데이터 공유 :
FREE
Upper and Lower Trendline mt5
David Muriithi
지표
This indicator uses a different approach from the previous version to get it's trendlines. This method is derived from Orchard Forex, and the process of making the indicator is demonstrated in there video   https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s . The basic idea behind this indicator is it draws a   tangent line   on the highest levels and lowest levels of the bars used for calculation, while ensuring that the lines don't intersect with the bars in review (alittle confusing? I know
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experts
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
지표
Price Predictor Pro Turn Market Patterns into Predictable Profits! Are you tired of guessing where the market will go next? With Price Predictor Pro , you’ll trade with confidence by spotting powerful chart patterns and receiving precise price projections —directly on your MT5 chart. What Price Predictor Pro Does: ️ Detects high-probability chart patterns like Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants, and more . ️ Instantly projects the next price target using adv
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experts
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
Candle Amplitude Oscillator
Daniel Naranjo Morales
지표
캔들 진폭 오실레이터 (Candle Amplitude Oscillator) Candle Amplitude Oscillator를 통해 시장 변동성에 대한 명확한 관점을 얻으세요. 이 가볍고 효율적인 도구는 단순한 가격 분석을 넘어 각 캔들 안에 담긴 진정한 에너지를 보여주어, 더 나은 정보에 기반한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 시장이 활발한지 혹은 조용한지 추측하는 대신, 이 지표는 모든 종목과 모든 타임프레임에서 작동하는 정확하고 표준화된 변동성 측정값을 제공합니다. 캔들 진폭이란 무엇인가요? 캔들 진폭은 캔들 하나가 고점에서 저점까지 움직인 총 거리를 측정합니다. 그 후 지표는 이 범위를 보편적인 백분율 값으로 변환합니다. 이는 EUR/CHF와 같이 변동성이 적은 외환 페어부터 비트코인과 같은 변동성이 큰 암호화폐에 이르기까지, 완전히 다른 금융 상품들의 변동성을 표준화된 방식으로 비교할 수 있게 해주는 핵심적인 장점입니다. 2%의 진폭 바는 어디에서나 동일한 의미
FREE
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experts
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Crimson Volcanic Overlord AI [Subtitle: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe] Introduction Crimson Volcanic Overlord is an algorithmic trading solution engineered on the principles of Volatility Breakout logic. Unlike strategies that attempt to predict reversals in ranging markets, this Expert Advisor (EA) identifies periods of price consolidation (The Volcano) and executes trades only when a high-momentum trend is c
SecScaleMultiSymbol Viewer
Kazutaka Okuno
지표
SecScale Multi‑Symbol Viewer Seconds‑Based Precision × Multi‑Asset Insight × A Stand‑Alone Trading UI See the market’s true momentum across any asset — instantly. What is SecScale Multi‑Symbol Viewer? SecScale is a next‑generation indicator designed to compare FX, crypto, indices, and CFDs on a single unified scale — something traditional indicators simply cannot do. A seconds‑based engine captures micro‑movements in real time (on M1) Price action is normalized into a clean 0–100 scale Up
FREE
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Experts
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
GoldSync EA
Jim Ariel Camarce Ignao
4.5 (2)
Experts
GoldSync FX is an automated trading system for MetaTrader 5 designed to trade gold (XAUUSD) and other symbols using multi-pattern candlestick analysis combined with market bias detection and adaptive trade management . The EA identifies 10 bullish and 10 bearish reversal and continuation patterns (e.g., Engulfing, Morning/Evening Star, Three Soldiers/Crows, Marubozu, Harami, etc.) to generate buy or sell signals. These signals are filtered through a daily market bias check , ensuring trades ali
FREE
DataFeeder
Joao Paulo Euko
유틸리티
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Esse Expert Advisor copia os dados("symbol,last,bid,ask") dos ativos que foram colocados na lista e só funciona enquanto o mercado esta aberto. Esse EA não é um link DDE ou RTD, as informações não são passadas em tempo real ao excel. O EA tem um delay de 30 segundos e o Excel tem um delay de 1 minuto. A vantagem desse EA é que ele dispensa o
FREE
MelBar Advanced Bollinger Scalper for EuroSwiss
Hakimi Bin Abdul Jabar
5 (1)
Experts
The MelBar EuroSwiss 1.85x 2Y Expert Advisor  is a specific purpose profit-scalping tool which success depends on your understanding of its underlying strategy and your ability to configure it. Backtest results using historical data from 6 February 2018 15:00 to 19 February 2020 00:00 for the EUR/CHF (M30) currency pair proves very highly profitable. Initial Deposit : US$500 Investment returns : US$1426.20 Net Profit : US$926.20 ROI : 185.24% Annualized ROI : 67.16% Investment Length : 2 yea
FREE
ProjectBeans
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experts
Meet ProjectBeans. I am a self-growing trading bot just plant me on the symbol you want me to grow and let me do the rest. Less strenous and keep your sanity with my low drawdowns. My strategy is solid, robust, and backtested and it won't let you down. I will adapt to the market structure while taking care of your equity so come grow your wealth with me. - ProjectBeans
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Experts
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
Best Scalper XAUUSD 30min
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experts
Este robô foi criado exclusivamente para operar no ouro (XAUUSD) e funciona melhor em timeframes médios (M30, H1) . Diferente de scalpers tradicionais, o Best Scalper XAUUSD 30min foca em reversões de tendência , utilizando indicadores avançados como RSI, Bandas de Bollinger e Price Action . A estratégia é baseada em detectar níveis críticos de suporte e resistência , onde o mercado tem uma grande probabilidade de inverter a tendência. Ele combina essa análise com volatilidade intradiária , gar
FREE
TickChart Indicator Lite for MT5
Mika Akimoto
지표
TickChart Indicator plots tick line on the main window of MetaTrader. In the Lite version, the number of ticks is limited to 20 and the alert function described below is omitted.  The tick-line shows the most detailed, fastest and real-time activities of the market, which are usually hidden in bars or candles longer than 1 minute. Usually, several new tick-line segments appear while a bar of M1 time frame is completed. After the release of an important economic indicator, the number of ticks per
FREE
Algo Edge Floating Term EA MT5
Niklas Templin
4.6 (5)
Experts
Algo Edge EA  DE40 / Tec100 Tipp:Change Robot Worktime to10:01-10:10 few Min. Worktime high WIN  floating Term. Set EA Chart Start no Settings optimization.  DE40 , US30, Tec100, US500and much more.  Multifunctional  Expert Advisor can trade with every Indize without any Changes. Tipp: Swipe manuell next Robot open Trade Stop Loss immediately opening Level.  Close your the Profit and shut down the Robot when your Profit Target is reached. Recomment M1 EA can Trade with every Broker. M1 high,M30
FREE
Tulips MT5
Kun Jiao
4.83 (6)
Experts
튤립 EA 전략 설명 핵심 전략 트렌드 추종 : 스톱로스 포함, 마틴게일/그리드 사용 안함. 독립적인 매수/매매 : 캔들스틱 패턴 분석으로 트렌드 시작점 포착. 매개변수 설정 매개변수 기본값 / 설명 안정성 매개변수 5 (기본값) 거래 상품 금 (XAUUSD) 손절/익절 SL 0.3%, TP 1.2% 로트 크기 0.01 (기본값) 자동 자금 관리 계좌 잔고 $10,000당 0.01로트 차트 기간 M5 권장 매직 넘버 고유 ID (충돌 방지) 브로커 요구 사항 낮은 스프레드 (ECN, 스프레드 < 0.1-0.2) 초보자용 센트 계좌 (1,000 또는 10,000센트) 주의 사항 자동 자금 관리는 수동으로 활성화 필요. 여러 EA 사용 시 매직 넘버 변경. 낮은 지연 시간과 스프레드가 실행 효율 향상. 투자와의 연관성 튤립 파동 : 최초의 금융 버블 (네덜란드, 17세기) 짧은 개화 기간 : 시장 기회의 일시성 상징. 사용 권장 뚜렷한 트렌드에서 사용, 횡보장 피할 것.
FREE
Closer of all Trades
Andre Philipp Hollenbach
유틸리티
I’m sharing this EA here for free to support the trading community. I hope it’s helpful, and don’t hesitate to reach out if you have any questions or feedback! Closes all Trades with click on a button. This button will appear on the right bottom side of the chart.  When you remove the utility, the button will also dissappear. It closes all trades, no matter if Sell, Buy, the Symbol, if in profit or loss. One Click - and you solve it all. Especially made for demo and testing purposes. Use it wi
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
지표
DailyHiLo Indicator Master the daily range like a pro. This indicator automatically plots the previous day’s high and low levels —a core element in the (Beat The Market Maker) trading approach—directly on your chart. These levels act as natural boundaries for intraday price action, helping traders identify potential reversal zones, breakout points, and liquidity targets. Key Features Accurate plotting of yesterday’s high and low for any symbol and timeframe. Works seamlessly with BTMM-inspired
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
NakaTrend
Ricardo De Andrade Nakano
2 (1)
지표
"NakaTrend를 소개합니다: MetaTrader 5용 궁극적인 트렌드 감지기! 거래 경험을 혁신하시기 준비 되셨나요? NakaTrend를 만나보세요. 정확하고 쉽게 트렌드 변화를 식별하는 데에 최적의 인디케이터입니다. NakaTrend를 사용하면 시장 변동을 놓치지 않습니다. 상승 트렌드가 발생하면 NakaTrend가 초록색 달러 표시로 신호를 보내 구매 주문을 넣으라고 안내합니다. 그리고 하락 트렌드로 변할 때는 빨간색 달러 표시가 나타나 매도 주문을 넣을 때 최적의 시점임을 알려줍니다. 하지만 이것만이 아닙니다 - NakaTrend는 수동 주문 입력을 허용하여 귀하가 거래를 제어할 수 있도록 돕습니다. 당신의 직감과 NakaTrend의 통찰력이 수익성 있는 결과로 이끌어줍니다. 추측하거나 시대에 뒤떨어진 인디케이터에 의존하는 시대는 지났습니다. NakaTrend는 신뢰할 수 있는 명확하고 실행 가능한 신호를 제공하기 위해 고급 알고리즘을 활용합니다. 그리고 Nak
FREE
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
The BoomAndCrashEA , based on vector machine learning, is an advanced trading tool that uses the latest advances in computing technology to analyze the forex market and predict future price movements. The Expert Advisor will use vector machine learning to learn huge amounts of historical data and quickly and efficiently detect patterns in the market. It will use a sophisticated and complex proprietary algorithm which uses advanced mathematical calculations to solve complex problems and optimize
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experts
This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
Flash counter
Renato Aparecido Braguini
유틸리티
Contador de tempo que iniciará outro candle. Este indicador conta o tempo que falta para terminal um candle e iniciar outro, funciona em qualquer tempo gráfico. Em seus parametros de configurações permite alterar o tamanho e a cor da fonte da letra. Gratis para teste por 15 dias. Contador de tempo do candle. Permite alterar o tamanho e a cor da letra. Após baixar o contador de tempo de candle Flash arraste para o gráfico, configure o tamanho da fonte desejado e as cores preferidas.
FREE
EA Reversion Precio
Luigi Salvatores Buigues Morillo
Experts
La estrategia de reversión del precio (o mean reversion ) se basa en la idea de que los precios de los activos financieros tienden a regresar a su promedio o valor "normal" después de desviarse significativamente. Esta desviación puede ocurrir por factores externos, emociones del mercado o movimientos inesperados. La estrategia busca aprovechar esos momentos de desviación para entrar al mercado, esperando el retorno del precio a su media. Componentes clave de una estrategia de reversión del prec
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experts
One thousand Pip  Set1:TP/SL 20kpip. Set2:TP/SL 10kpip. Set3: TP/SL 5k pip. Set4:  TP/SL 2k pip. Set5:  TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker.  Only Pair DE40, US100, US30. Automatic added EU London Session. This Version works with fixed Lot and buy/sell. Robot Strategy: Trade open = First "Round Price-Number Entry". Write me a Message of Questions when undecided. I send ex4 Code by Request.
FREE
FCandles Smoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FCandle Smoothed Tired of market noise and false signals ruining your trades? FCandle Smoothed is the solution you've been looking for. Our innovative MQL5 strategy is designed to smooth trading candles and give you a clear, precise market view. Identify the best entry and exit points with filtered and reliable signals. Reduce market noise and avoid false breakouts with our optimized algorithm. Suitable for any trader, whether you're a beginner or advanced, this strategy adapts to any trading st
FREE
MP Custom Levels for MT5
Pierre Ksachikian
유틸리티
This utility identifies certain candle open times on chart, this can help you to see your favorite candle open and use it as it fits in your strategy. This tool is very useful for intraday charting and indicating your sessions. ___________________________________________________________________________________ Disclaimer: Do NOT trade or invest based upon the analysis presented on this channel. Always do your own research and due diligence before investing or trading. I’ll never tell you what
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침   -   애플리케이션 지침   -   데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
유틸리티
Local Trade Copier EA MT5 를 사용하여 매우 빠른 거래 복사 경험을 해보세요. 1분 안에 간편하게 설정할 수 있으며, 이 거래 복사기를 사용하면 Windows 컴퓨터 또는 Windows VPS에서 여러 개의 MetaTrader 터미널 간에 거래를 0.5초 미만의 초고속 복사 속도로 복사할 수 있습니다. 초보자든 전문가든   Local Trade Copier EA MT5 는 다양한 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이는 수익 잠재력을 높이려는 모든 사람을 위한 최고의 솔루션입니다. 지금 사용해보시고 이것이 왜 시장에서 가장 빠르고 쉬운 무역용 복사기인지 알아보세요! 팁: 여기 에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT5 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다. 다운로드한 무료 데모 파일을 MT5 >> File >> Open Data Folder >> MQL5 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (106)
유틸리티
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
유틸리티
Trade Copier는 거래 계정 간의 거래를 복사하고 동기화하도록 설계된 전문 유틸리티입니다. 복사는 공급자의 계정/단말기에서 동일한 컴퓨터 또는 vps에 설치된 수신자의 계정/단말기로 발생합니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 주요 기능 및 이점: 복사기는 "МТ5> МТ5", "МТ4> МТ5", "МТ5> МТ4" 복사를 지원합니다. 복사기는 데모 계정 > 실 계정, 실 계정 > 데모 계정, 데모 계정 > 데모 계정 및 실제 계정 > 실 계정 복사를 지원합니다. 복사기는 읽기 전용 암호가 적용된 투자자 계정에서 복사를 지원합니다. 하나의 공급자 터미널은 여러 수신 터미널로 트랜잭션을 보낼 수 있고 하나의 수신 터미널은 여러 공급자 터미널에서 트랜잭션을 수신할 수 있습니다. 복사기는 귀하 또는 귀하의 고문이 거래하는 동일한 터미널에서 작동할 수 있습니다. 높은 복사 속도(0.5초 미만). 복사기에는 간편
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
유틸리티
MT5용 트레이드 복사기는 metaТrader 5 플랫폼용 트레이드 복사기입니다   . 그것은 사이의   외환 거래를 복사합니다       모든 계정   COPYLOT MT5 버전의 경우   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (또는 COPYLOT MT4 버전의 경우   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) 믿을 수 있는 복사기! MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 МТ4 터미널에서 거래를 복사할 수도 있습니다(   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ):   COPYLOT CLIENT for MT4 이 버전은 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5   터미널 간을 포함합니다. 거래 복사기는 2/3/10 터미널 사이의 거래/포지션을 복사하기 위해 만들어졌습니다. 데모 계정 및 투자 계정에서
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
유틸리티
쉽고 간편하게 거래 자본을 보호하세요 거래 자본을 보호하는 것은 자본을 키우는 것만큼 중요합니다. KT Equity Protector는 귀하의 개인 리스크 매니저로서, 계좌의 순자산(에퀴티)을 지속적으로 모니터링하며, 사전에 설정한 손절 또는 수익 목표에 도달하면 모든 보유 및 예약 주문을 자동으로 종료하여 손실을 방지하거나 수익을 고정합니다. 감정적인 결정이나 추측은 이제 그만—KT Equity Protector가 24시간 내내 믿을 수 있는 자본 보호를 제공합니다. KT Equity Protector는 모든 차트를 자동으로 닫아 다른 전문가용 자동매매 프로그램(EA)의 거래를 중단시킬 수 있습니다. 이를 통해 EA를 수동으로 다시 시작할 때까지 어떠한 추가 거래도 이루어지지 않으며, 사용자는 완전한 통제권과 심리적 안정을 얻게 됩니다. 작동 방식 에퀴티 손절(손실 방지): 예를 들어 계좌 잔고가 $10,000이고 에퀴티 손절을 $1,000로 설정한 경우, 순자산이 $9,000로
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
유틸리티
OrderManager   소개: MT5용 혁신적인 유틸리티 MetaTrader 5용 새로운 Order Manager 유틸리티를 통해 전문가처럼 거래를 관리하세요. 단순성과 사용 편의성을 염두에 두고 설계된 Order Manager는 각 거래와 관련된 위험을 쉽게 정의하고 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 보다 효과적인 결정을 내리고 거래 전략을 최적화할 수 있습니다. OrderManager에 대한 자세한 정보는 매뉴얼을 참조하십시오. [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 주요 특징: 위험 관리: 거래의 위험을 빠르고 쉽게 정의하여 더 나은 결정을 내리고 거래 성능을 향상시킵니다. 시각적 표현: 열린 포지션을 명확하고 간결하게 이해하기 위해 거래와 관련된 위험을 그래픽으로 볼 수 있습니다. 주문 수정: 몇 번의 클릭만으로 주문을 쉽게 수정하거나 닫아, 거래 과정을 간소화하고 소중한 시간을 절약합니다. 손끝의 뉴스: 한
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
유틸리티
이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다.   The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
유틸리티
차트 동기화 표시기 - 터미널 창의 그래픽 개체를 동기화하도록 설계되었습니다. TradePanel 에 추가로 사용할 수 있습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모는 여기 에서 확인하세요. 객체를 다른 차트로 복사하려는 차트에 표시기를 설치하세요. 이 차트에 생성된 그래픽 개체는 표시기에 의해 동일한 기호가 있는 모든 차트에 자동으로 복사됩니다. 표시기는 그래픽 개체의 변경 사항도 복사합니다. 입력 매개변수: Exception - 복사할 필요가 없는 그래픽 개체 이름의 접두사입니다. 여러 접두사를 ';'으로 구분하여 입력하여 지정할 수 있습니다. Custom symbols - 그래픽 개체를 복사(동기화)할 추가 기호입니다. 세미콜론(;)으로 구분하여 여러 기호를 지정할 수 있습니다. SyncVLINE - 수직선을 동기화합니다. SyncHLINE - 수평선. SyncTREND - 추세선. SyncTRENDBYANGLE - 각도별 추세선 SyncCYC
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
유틸리티
한 번의 클릭으로 거래할 수 있는 거래 패널.   위치 및 주문 작업!   차트 또는 키보드에서 거래. 당사의 거래 패널을 사용하면 차트에서 직접 클릭 한 번으로 거래를 실행할 수 있으며 표준 MetaTrader 컨트롤보다 30배 빠르게 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 매개변수와 기능의 자동 계산을 통해 트레이더는 더욱 빠르고 편리하게 거래할 수 있습니다. 그래픽 팁, 정보 라벨, 무역 거래에 대한 전체 정보는 MetaTrader 차트에 있습니다. MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 열기 및 닫기, 반전 및 잠금, 부분 닫기/오토로트. 가상/실제 손절매/이익 실현/후행 정지/손익분기점, 주문 그리드 ... MetaТrader 5   의 주요 주문 거래 컨트롤 패널: 구매, 판매, 구매 중지, 구매 제한, 판매 중지, 판매 제한, 닫기, 삭제, 수
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
유틸리티
Seconds Chart — MetaTrader 5에서 초 단위 차트를 생성하는 독특한 도구입니다. Seconds Chart 를 사용하면 초 단위로 설정된 타임프레임으로 차트를 작성할 수 있어, 표준 분 또는 시간 단위 차트에서는 불가능한 유연성과 정밀한 분석이 가능합니다. 예를 들어, S15 타임프레임은 15초 동안의 캔들로 구성된 차트를 의미합니다. 사용자 정의 심볼을 지원하는 모든 인디케이터와 전문가 어드바이저를 사용할 수 있습니다. 이를 사용하는 것은 표준 차트에서 거래하는 것만큼 편리합니다. 표준 도구와 달리, Seconds Chart 는 초고속 타임프레임에서도 높은 정확도와 지연 없이 작업할 수 있도록 지원합니다. Seconds Chart의 장점 1초부터 900초까지 의 타임프레임 지원. 내장 틱 데이터베이스 덕분에 역사 데이터 즉시 로딩 . 실시간 데이터 업데이트로 지연이나 차이 없음 . 여러 초 단위 차트를 동시에 생성 가능. Seconds Chart가 이상적인 경우
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
유틸리티
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
유틸리티
DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
유틸리티
"Grid Manual"은 주문 그리드 작업을 위한 거래 패널입니다. 이 유틸리티는 보편적이며 유연한 설정과 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 그것은 손실을 평균화하는 방향뿐만 아니라 이익을 증가시키는 방향으로 주문 그리드와 함께 작동합니다. 거래자는 주문 그리드를 만들고 유지할 필요가 없으며 유틸리티에서 수행합니다. 거래자가 주문을 시작하는 것으로 충분하며 "Grid Manual"는 자동으로 그를 위한 주문 그리드를 생성하고 거래가 마감될 때까지 그와 동행할 것입니다. 전체 설명 및 데모 버전 여기 . 유틸리티의 주요 기능: 모바일 터미널을 포함하여 어떤 방식으로든 열린 주문과 함께 작동합니다. "제한" 및 "중지"의 두 가지 유형의 그리드와 함께 작동합니다. 고정 및 동적(ATR 표시기 기반)의 두 가지 유형의 그리드 간격 계산과 함께 작동합니다. 오픈 오더 그리드의 설정을 변경할 수 있습니다. 차트에서 각 주문 그리드의 손익분기점 수준을 표시합니다. 각 주문 그리드에 대한 이익
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
유틸리티
Cerberus the Equity Watcher는 귀하의 계정 자산을 지속적으로 모니터링하고 잘못된 EA 또는 재량 트레이더인 경우 감정적 행동으로 인해 발생하는 주요 손실을 방지하는 위험 관리 도구입니다. 버그가 있을 수 있거나 예상치 못한 시장 상황에서 잘 수행되지 않을 수 있는 EA에 의존하는 체계적 거래자에게 매우 유용합니다. Cerberus를 사용하면 최소 자산 가치와 (선택적으로) 최대 가치를 설정할 수 있습니다. 둘 중 하나에 도달하면 모든 위치가 평평해지고 모든 보류 중인 주문이 닫히고 모든 EA가 "죽습니다". 모든 위치를 평평하게 하면 알림이 사용자 휴대폰으로 전송되고 명확한 메시지가 화면에 표시됩니다. "평평화" 이후에 Cerberus는 주식 가치를 계속 주시하고 다시 초기화될 때까지 추가 거래 시도를 중단합니다. Cerberus가 수행하는 모든 작업은 화면에 명확하게 표시되고 Expert Advisor 탭에 보고되며 사용자에게 알림이 전송됩니다. 사용자의 실수
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
유틸리티
Telegram에서 MT5로:   최고의 신호 복사 솔루션 DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 5 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사하는 최신 도구인 Telegram to MT5를 사용하여 거래를 간소화하세요. 이 강력한 솔루션은 정밀한 신호 실행, 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하고 시간을 절약하며 효율성을 높여줍니다. [ Instructions and DEMO ] 주요 특징 직접 Telegram API 통합 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요. 사용자 친화적인 EXE 브리지를 통해 채팅 ID를 쉽게 관리하세요. 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다. 고급 필터를 사용한 신호 파싱 예외 단어(예: "보고서", "결과")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다. 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트. 가격 대신 포인트를 지정하는 신호에 대한 진입 포인트를 자동으로 계산합니다. 주문 맞춤화 및
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변