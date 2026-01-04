VWAP Daily Weekly Monthly Quarterly and Yearly

VWAP - Volumengewichteter Durchschnittspreis

Der VWAP (Volume-Weighted Average Price - volumengewichteter Durchschnittspreis) ist ein von Händlern und Anlegern häufig verwendeter Indikator zur Ermittlung des durchschnittlichen Handelspreises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, wobei sowohl der Preis als auch das gehandelte Volumen berücksichtigt werden.

Im Gegensatz zu einfachen Durchschnittskursen werden beim VWAP die Kurse stärker gewichtet, bei denen ein höheres Handelsvolumen zu verzeichnen war, so dass ein genauerer Überblick über den fairen Wert des Vermögenswerts während der gesamten Sitzung möglich ist.

🔍 Interpretation:

  • Kurs über VWAP → möglicher Kaufdruck

  • Preis unter VWAP → möglicher Verkaufsdruck

Da der VWAP das Volumen mit einbezieht, ist er besonders nützlich für den Tageshandel, das Scalping und die Analyse institutioneller Bewegungen.

📐 Verfügbare VWAPs in diesem Indikator

Dieser Indikator ermöglicht die Visualisierung der folgenden VWAPs:

  1. VWAP täglich

  2. VWAP Wöchentlich

  3. VWAP Monatlich

  4. VWAP vierteljährlich

  5. VWAP Jährlich

Jeder VWAP kann einzeln über die Eingabeparameter aktiviert oder deaktiviert werden.

⚙️ Eingaben (Parameter)

🔹 Preis-Typ

Legt fest, welcher Preis für die Berechnung der VWAPs verwendet werden soll.
Die Standardoption ist der typische Preis (HLC/3).

Verfügbare Optionen:

  1. Close - Schlusskurs

  2. Open - Eröffnungspreis

  3. Hoch - Höchstpreis

  4. Low - Niedriger Preis

  5. HL / 2 - Medianpreis (arithmetisches Mittel von Hoch und Tief)

  6. HLC / 3 - Typischer Preis (arithmetisches Mittel von Hoch, Tief und Schluss)

  7. OHLC / 4 - Mittlerer Preis (arithmetisches Mittel von Open, High, Low und Close)

📌 Hinweis:
Der typische Preis (HLC/3) ist der Standardpreis, der für VWAP-Berechnungen in den Plattformen Profit und BlackArrow (Nelogica) verwendet wird.

🔹 Volumen-Typ

Legt fest, welches Volumen zur Berechnung der VWAPs verwendet werden soll.

Verfügbare Optionen:

  1. Tick-Volumen - Tick-basiertes Volumen (Standard)

  2. Real Volume - Tatsächlich gehandeltes Volumen

👁️ VWAP-Anzeigeoptionen

Jeder VWAP kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden:

  • VWAP Täglich - wahr / falsch

  • VWAP Wöchentlich - wahr/falsch

  • VWAP Monatlich - wahr/falsch

  • VWAP vierteljährlich - wahr/falsch

  • VWAP Jährlich - wahr/falsch

🔄 Verfügbare Versionen

  • VWAP-Indikator - MT5

📞 Unterstützung und Hilfe

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir sind bereit, Sie zu unterstützen.


