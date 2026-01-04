VWAP Daily Weekly Monthly Quarterly and Yearly
- Indicadores
- Andre Gonzalez Falci
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
VWAP – Volume-Weighted Average Price
O VWAP (Volume-Weighted Average Price), ou Preço Médio Ponderado pelo Volume, é um indicador amplamente utilizado por traders e investidores para identificar o preço médio de negociação de um ativo em um determinado período, considerando preço e volume.
Diferente de uma média simples, o VWAP dá mais peso aos preços onde houve maior volume negociado, oferecendo uma visão mais precisa do valor justo do ativo ao longo do tempo.
🔍 Interpretação:
-
Preço acima do VWAP → possível força compradora
-
Preço abaixo do VWAP → possível pressão vendedora
Por considerar o volume, o VWAP é especialmente útil para day trade, scalping e análise de fluxo institucional.
📐 VWAPs Disponíveis no Indicador
Este indicador permite a visualização das seguintes VWAPs:
-
VWAP Daily (Diária)
-
VWAP Weekly (Semanal)
-
VWAP Monthly (Mensal)
-
VWAP Quarterly (Trimestral)
-
VWAP Yearly (Anual)
Cada VWAP pode ser ativada ou desativada individualmente nos parâmetros.
⚙️ Inputs (Parâmetros)
🔹 Price Type (Tipo de Preço)
Define qual preço será utilizado no cálculo das VWAPs.
O padrão é o Preço Típico (HLC/3).
Opções disponíveis:
-
Close – Preço de Fechamento
-
Open – Preço de Abertura
-
High – Preço Máximo
-
Low – Preço Mínimo
-
HL / 2 – Median Price (Média entre High e Low)
-
HLC / 3 – Typical Price (Média entre High, Low e Close)
-
OHLC / 4 – Mean Price (Média entre Open, High, Low e Close)
📌 Observação:
O Preço Típico (HLC/3) é o padrão utilizado nas VWAPs do Profit e BlackArrow (Nelogica).
🔹 Volume Type (Tipo de Volume)
Define qual volume será utilizado no cálculo das VWAPs.
Opções disponíveis:
-
Tick Volume – Volume por tick (padrão)
-
Real Volume – Volume real negociado
👁️ Opções de Visualização das VWAPs
Cada VWAP pode ser habilitada ou desabilitada individualmente:
-
VWAP Daily (Diária) – true / false
-
VWAP Weekly (Semanal) – true / false
-
VWAP Monthly (Mensal) – true / false
-
VWAP Quarterly (Trimestral) – true / false
-
VWAP Yearly (Anual) – true / false
🔄 Versões Disponíveis
-
VWAP Indicator – MT5
📞 Suporte e Assistência
Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação adicional, não hesite em entrar em contato.
Estamos prontos para ajudar você.