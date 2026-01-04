VWAP Daily Weekly Monthly Quarterly and Yearly

VWAP – Volume-Weighted Average Price

O VWAP (Volume-Weighted Average Price), ou Preço Médio Ponderado pelo Volume, é um indicador amplamente utilizado por traders e investidores para identificar o preço médio de negociação de um ativo em um determinado período, considerando preço e volume.

Diferente de uma média simples, o VWAP dá mais peso aos preços onde houve maior volume negociado, oferecendo uma visão mais precisa do valor justo do ativo ao longo do tempo.

🔍 Interpretação:

  • Preço acima do VWAP → possível força compradora

  • Preço abaixo do VWAP → possível pressão vendedora

Por considerar o volume, o VWAP é especialmente útil para day trade, scalping e análise de fluxo institucional.

📐 VWAPs Disponíveis no Indicador

Este indicador permite a visualização das seguintes VWAPs:

  1. VWAP Daily (Diária)

  2. VWAP Weekly (Semanal)

  3. VWAP Monthly (Mensal)

  4. VWAP Quarterly (Trimestral)

  5. VWAP Yearly (Anual)

Cada VWAP pode ser ativada ou desativada individualmente nos parâmetros.

⚙️ Inputs (Parâmetros)

🔹 Price Type (Tipo de Preço)

Define qual preço será utilizado no cálculo das VWAPs.
O padrão é o Preço Típico (HLC/3).

Opções disponíveis:

  1. Close – Preço de Fechamento

  2. Open – Preço de Abertura

  3. High – Preço Máximo

  4. Low – Preço Mínimo

  5. HL / 2Median Price (Média entre High e Low)

  6. HLC / 3Typical Price (Média entre High, Low e Close)

  7. OHLC / 4Mean Price (Média entre Open, High, Low e Close)

📌 Observação:
O Preço Típico (HLC/3) é o padrão utilizado nas VWAPs do Profit e BlackArrow (Nelogica).

🔹 Volume Type (Tipo de Volume)

Define qual volume será utilizado no cálculo das VWAPs.

Opções disponíveis:

  1. Tick Volume – Volume por tick (padrão)

  2. Real Volume – Volume real negociado

👁️ Opções de Visualização das VWAPs

Cada VWAP pode ser habilitada ou desabilitada individualmente:

  • VWAP Daily (Diária) – true / false

  • VWAP Weekly (Semanal) – true / false

  • VWAP Monthly (Mensal) – true / false

  • VWAP Quarterly (Trimestral) – true / false

  • VWAP Yearly (Anual) – true / false

🔄 Versões Disponíveis

  • VWAP Indicator – MT5

📞 Suporte e Assistência

Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação adicional, não hesite em entrar em contato.
Estamos prontos para ajudar você.







Produtos recomendados
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados, incluindo padrões Mhi e C3. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; É um indicador de tendência baseado no SuperTrend ATR criado por Olivier Seban. Ele pode ser usado para detectar mudanças na direção da tendência e localizar paradas. Quando o preço cai abaixo da curva do indicador, ele fica vermelho e indica uma tendência de baixa. Por outro lado, quando o preço se move acima da curva, o indicador fica verde, indicando uma tendência de alta. Como outros indicadores, funciona bem em SuperTrend quando usado em conjunto com outros indicadores como MACD
FREE
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicadores
Este indicador usa o indicador ZigZag da Metaquotes como base para traçar automaticamente a extensão de fibonacci e retração de fibonacci com base nas ondas de Elliot. Uma retração de Fibonacci será plotada em cada onda desenhada pelo ZigZag. Uma extensão de fibonacci será plotada somente após a 2ª onda. Ambos os fibonacci serão atualizados ao longo da mesma tendência de onda. Suportando até 9 ondas elliot consecutivas. Parâmetros: Depth( Profundidade): quanto o algoritmo irá iterar p
Updown v6
Guner Koca
Indicadores
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicadores
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicadores
The Rocket Trend indicator is trending. The indicator draws two-color points connected by lines along the chart. This is a trend indicator, it is an algorithmic indicator. It is easy to work and understand when a blue circle appears, you need to buy, when a red one appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing, and has proven itself well. Rocket Trend is available for analyzing the direction of the trend for a specific period of time. Ideal for novice traders learning the laws o
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
No MetaTrader, traçar várias   linhas horizontais   e acompanhar seus respectivos níveis de preço pode ser uma tarefa trabalhosa. Este indicador desenha automaticamente várias linhas horizontais em intervalos iguais para configurar alertas de preço, marcar níveis de suporte e resistência e outros usos manuais. Este indicador é ideal para traders iniciantes no Forex que estão em busca de oportunidades para obter lucros rápidos comprando e vendendo. As linhas horizontais ajudam a identificar possí
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Indicadores
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Como Funciona e Como Usá-lo #### Como Funciona O indicador "ATREND" para a plataforma MT5 é projetado para fornecer aos traders sinais robustos de compra e venda, utilizando uma combinação de metodologias de análise técnica. Este indicador aproveita principalmente o Intervalo Verdadeiro Médio (ATR) para medir a volatilidade, juntamente com algoritmos de detecção de tendências para identificar possíveis movimentos de mercado. Deixe uma mensagem após a compra e receba um brinde especial.
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador encontra os padrões de retração AB = CD. O padrão AB = CD Retracement é uma estrutura de preço de 4 pontos em que o segmento de preço inicial é parcialmente retraído e seguido por um movimento equidistante da conclusão da retirada, e é a base básica para todos os padrões harmônicos. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Tamanhos de padrão personalizáveis Proporções AC e BD personalizáveis Períodos de interrupção personali
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
Indicadores
The rubdfx divergence indicator is a technical analysis tool that compares a security's price movement. It is used to identify potential changes in the price trend of a security. The indicator can be applied to any type of chart, including bar charts and candlestick charts. The algorithm is based on MACD, which has been modified to detect multiple positive and negative divergences. Settings  ___settings___ * fastEMA * slowEMA * signalSMA *Alerts:   True/False     #Indicator Usage Buying :
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descrição :  estamos felizes em apresentar nosso novo indicador gratuito baseado em um dos indicadores profissionais e populares no mercado forex (PSAR) este indicador é uma nova modificação no indicador SAR parabólico original, no indicador pro SAR você pode ver o cruzamento entre os pontos e o gráfico de preços, este crossover não é sinal, mas fala sobre o potencial de fim de movimento, você pode começar a comprar pelo novo ponto azul e colocar o stop loss um atr antes do primeiro ponto azul
FREE
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indicadores
RSI Momentum Shift Detector - Momentum Change Indicator Maximize your accuracy: Divergences are powerful, but they are even stronger when combined with professional volume analysis. If you like the logic behind this indicator, you will love the Volume Structure Nexus , which identifies where the big players are entering. For fast-paced traders, pair these divergences with Accuracy M1 Scalper to catch explosive moves in lower timeframes. RSI Momentum Shift Detector is a technical indicator desi
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendência rápido, suave e sem atraso O Hull Moving Average (HMA) é um indicador de tendência de alto desempenho para MT5, projetado para fornecer sinais ultra suaves e praticamente sem atraso. Diferente de SMA, EMA ou WMA, o HMA reage imediatamente às mudanças do mercado enquanto filtra o ruído — ideal para scalpers e traders intraday. Construído com um mecanismo eficiente de média móvel ponderada, utiliza a fórmula original de Alan Hull e produ
FREE
Visual Momentum Wave Sync Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Momentum Wave Sync: Master Market Momentum with Unmatched Clarity Unlock the market's rhythm and trade with confidence for just $30! Are you tired of noisy indicators that clutter your charts and provide conflicting signals? Do you struggle to accurately gauge market momentum and identify high-probability entry and exit points? The Visual Momentum Wave Sync indicator is the definitive tool designed to solve these problems, offering a crystal-clear view of market dynamics for traders who
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
O Canal Donchian Os canais são uma das ferramentas de análise técnica mais populares porque transmitem intuitivamente aos analistas as restrições que tendem a ocorrer na maioria das mudanças de preço. Os usuários do canal sabem que informações valiosas podem ser obtidas a qualquer momento, independentemente de o preço estar no centro de uma faixa ou próximo a uma das fronteiras. Uma das técnicas mais famosas para explorar esses conceitos são as bandas de Bollinger. No entanto, John Bollinger não
FREE
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Introduction The Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 is one of the well known indicators in the market, helping traders find strong entry points into the market. Like any other MetaTrader 5 indicator , it can produce both good and bad signals, but the number of accurate buy/sell signals is significantly higher than the weak ones. This makes it a powerful tool for improving your forex trading strategy , whether you are a beginner or an advanced trader. How does this indicator work? This indic
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicadores
Bid Price Timer Indicator — Precisão e Controle Inteligente do Preço! Eleve a sua precisão no trading com o Bid Price Timer Indicator , uma ferramenta poderosa criada para traders que valorizam tempo, exatidão e clareza em cada movimento do mercado. Principais recursos: Temporizador fixo – Sempre visível no lado direito do gráfico (ajustável com X_Offset). Acompanhamento dinâmico do preço – O temporizador se move suavemente para cima e para baixo , seguindo o preço Bid em tempo
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indicadores
Tipo: Osciladores Este é o indicador de Índice de Força Relativa (IFR) customizado da Gekko Trading, a versão customizada do famoso IFR. Use o IFRtradicional mas com a vantagem de configurar diferentes tipos de sinal de entrada e várias formas de ser alertado todas vez que houver um possível ponto de entrada ou saída do mercado. Parâmetros de Entrada Period: Período do RSI; How will the indicator calculate entry (swing) signals: Modo de cálculo de sinal de entrada ou saída (mudança de tendência
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indicadores
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima geração de zonas automatizadas de oferta e demanda. Algoritmo novo e inovador que funciona em qualquer gráfico. Todas as zonas estão sendo criadas dinamicamente de acordo com a ação do preço do mercado. DOIS TIPOS DE ALERTAS --> 1) QUANDO O PREÇO ATINGE UMA ZONA 2) QUANDO UMA NOVA ZONA É FORMADA Você não recebe mais um indicador inútil. Você obtém uma estratégia de negociação completa com resultados comprovados.     Novas características:     Alertas quando o preço atinge a zona d
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
O indicador ACB Breakout Arrows fornece um sinal de entrada crucial no mercado ao detectar um padrão especial de rompimento. O indicador escaneia constantemente o gráfico em busca de um momento de consolidação em uma direção e fornece o sinal preciso logo antes do movimento principal. Obtenha o scanner de múltiplos ativos e múltiplos períodos aqui - Scanner para ACB Breakout Arrows MT5 Principais recursos Níveis de Stop Loss e Take Profit são fornecidos pelo indicador. Acompanha um painel Scan
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ajuda a identificar onde o mercado realmente muda de direção. O indicador destaca reversões de tendência e áreas onde os principais participantes do mercado voltam a entrar. As marcações BOS no gráfico representam mudanças reais de tendência e níveis-chave de timeframes superiores. Os dados do indicador não são redesenhados e permanecem no gráfico após o fechamento de cada candle. Principais elementos do indicador: BOS FLOW – ondas de tendência e mudanças reais de tendência. Repre
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Mais do autor
VWAP Daily Weekly and Monthly Indicator
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP – Volume-Weighted Average Price O   VWAP (Volume-Weighted Average Price) , ou   Preço Médio Ponderado pelo Volume , é um indicador amplamente utilizado por traders e investidores para identificar o preço médio de negociação de um ativo em um determinado período, considerando   preço e volume . Diferente de uma média simples, o VWAP dá mais peso aos preços onde houve maior volume negociado, oferecendo uma visão mais precisa do valor justo do ativo ao longo do tempo. Interpretação: Preço
FREE
VWAP Weekly and Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Bands As VWAP Bands são uma extensão do indicador VWAP , utilizadas para identificar zonas de suporte e resistência ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A linha central representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As bandas superiores e inferiores são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de desvios padrão em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas bandas atuam como zonas dinâmica
VWAP Weekly Band
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Weekly Bands As VWAP Bands são uma extensão do indicador VWAP , utilizadas para identificar zonas de suporte e resistência ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A linha central representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As bandas superiores e inferiores são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de desvios padrão em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas bandas atuam como zonas dinâm
VWAP Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Monthly Bands As   VWAP Bands   são uma extensão do indicador   VWAP , utilizadas para identificar   zonas de suporte e resistência   ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A   linha central   representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As   bandas superiores e inferiores   são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de   desvios padrão   em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas bandas
VWAP Quarterly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Quarterly Bands As   VWAP Bands   são uma extensão do indicador   VWAP , utilizadas para identificar   zonas de suporte e resistência   ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A   linha central   representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As   bandas superiores e inferiores   são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de   desvios padrão   em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas band
VWAP Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Yearly Bands As   VWAP Bands   são uma extensão do indicador   VWAP , utilizadas para identificar   zonas de suporte e resistência   ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A   linha central   representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As   bandas superiores e inferiores   são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de   desvios padrão   em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas bandas
VWAP Quarterly and Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indicadores
VWAP Bands As   VWAP Bands   são uma extensão do indicador   VWAP , utilizadas para identificar   zonas de suporte e resistência   ao redor do preço médio ponderado pelo volume. A   linha central   representa a própria VWAP, ou seja, o preço médio ponderado pelo volume. As   bandas superiores e inferiores   são calculadas a partir da adição e subtração de um determinado número de   desvios padrão   em relação à VWAP, formando uma faixa dentro da qual o preço tende a oscilar. Essas bandas atua
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário