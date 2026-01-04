VWAP Daily Weekly Monthly Quarterly and Yearly

VWAP - Precio medio ponderado por volumen

El VWAP (Volume-Weighted Average Price) es un indicador muy utilizado por operadores e inversores para identificar el precio medio de negociación de un activo durante un periodo determinado, teniendo en cuenta tanto el precio como el volumen negociado.

A diferencia de las medias simples, el VWAP asigna un mayor peso a los precios en los que se ha producido un mayor volumen, lo que proporciona una visión más precisa del valor razonable del activo a lo largo de la sesión.

🔍 Interpretación:

  • Precio por encima del VWAP → posible presión compradora.

  • Precio por debajo del VWAP → posible presión vendedora

Debido a que incorpora el volumen, el VWAP es especialmente útil para el day trading, el scalping y el análisis de flujos institucionales.

📐 VWAPs disponibles en este indicador

Este indicador permite la visualización de los siguientes VWAPs:

  1. VWAP Diario

  2. VWAP Semanal

  3. VWAP Mensual

  4. VWAP Trimestral

  5. VWAP Anual

Cada VWAP puede activarse o desactivarse individualmente a través de los parámetros de entrada.

⚙️ Entradas (Parámetros)

🔹 Tipo de Precio

Define qué precio se utilizará para calcular los VWAP.
La opción por defecto es el Precio Típico (HLC/3).

Opciones disponibles:

  1. Close - Precio de Cierre

  2. Open - Precio de apertura

  3. Alto - Precio Alto

  4. Low - Precio mínimo

  5. HL / 2 - Precio medio (media aritmética de máximos y mínimos)

  6. HLC / 3 - Precio Típico (Media aritmética de Máximo, Mínimo y Cierre)

  7. OHLC / 4 - Precio medio (media aritmética de apertura, máximo, mínimo y cierre)

📌 Nota:
El Precio Típico (HLC/3 ) es el precio estándar utilizado para los cálculos VWAP en las plataformas Profit y BlackArrow (Nelogica).

🔹 Tipo de Volumen

Define qué volumen se utilizará para calcular los VWAP.

Opciones disponibles:

  1. Tick Volume - Volumen basado en ticks (por defecto).

  2. Volumen real - Volumen real negociado

👁️ Opciones de visualización de VWAP

Cada VWAP puede activarse o desactivarse individualmente:

  • VWAP Diario - verdadero / falso

  • VWAP Semanal - true / false

  • VWAP Mensual - true / false

  • VWAP Trimestral - true / false

  • VWAP Anual - true / false

🔄 Versiones disponibles

  • Indicador VWAP - MT5

📞 Soporte y Asistencia

Si tiene alguna pregunta o necesita más orientación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Estamos dispuestos a ayudarle.


