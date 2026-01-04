VWAP Daily Weekly Monthly Quarterly and Yearly
- Indicadores
- Andre Gonzalez Falci
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
VWAP - Precio medio ponderado por volumen
El VWAP (Volume-Weighted Average Price) es un indicador muy utilizado por operadores e inversores para identificar el precio medio de negociación de un activo durante un periodo determinado, teniendo en cuenta tanto el precio como el volumen negociado.
A diferencia de las medias simples, el VWAP asigna un mayor peso a los precios en los que se ha producido un mayor volumen, lo que proporciona una visión más precisa del valor razonable del activo a lo largo de la sesión.
🔍 Interpretación:
-
Precio por encima del VWAP → posible presión compradora.
-
Precio por debajo del VWAP → posible presión vendedora
Debido a que incorpora el volumen, el VWAP es especialmente útil para el day trading, el scalping y el análisis de flujos institucionales.
📐 VWAPs disponibles en este indicador
Este indicador permite la visualización de los siguientes VWAPs:
-
VWAP Diario
-
VWAP Semanal
-
VWAP Mensual
-
VWAP Trimestral
-
VWAP Anual
Cada VWAP puede activarse o desactivarse individualmente a través de los parámetros de entrada.
⚙️ Entradas (Parámetros)
🔹 Tipo de Precio
Define qué precio se utilizará para calcular los VWAP.
La opción por defecto es el Precio Típico (HLC/3).
Opciones disponibles:
-
Close - Precio de Cierre
-
Open - Precio de apertura
-
Alto - Precio Alto
-
Low - Precio mínimo
-
HL / 2 - Precio medio (media aritmética de máximos y mínimos)
-
HLC / 3 - Precio Típico (Media aritmética de Máximo, Mínimo y Cierre)
-
OHLC / 4 - Precio medio (media aritmética de apertura, máximo, mínimo y cierre)
📌 Nota:
El Precio Típico (HLC/3 ) es el precio estándar utilizado para los cálculos VWAP en las plataformas Profit y BlackArrow (Nelogica).
🔹 Tipo de Volumen
Define qué volumen se utilizará para calcular los VWAP.
Opciones disponibles:
-
Tick Volume - Volumen basado en ticks (por defecto).
-
Volumen real - Volumen real negociado
👁️ Opciones de visualización de VWAP
Cada VWAP puede activarse o desactivarse individualmente:
-
VWAP Diario - verdadero / falso
-
VWAP Semanal - true / false
-
VWAP Mensual - true / false
-
VWAP Trimestral - true / false
-
VWAP Anual - true / false
🔄 Versiones disponibles
-
Indicador VWAP - MT5
📞 Soporte y Asistencia
Si tiene alguna pregunta o necesita más orientación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Estamos dispuestos a ayudarle.