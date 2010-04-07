Professioneller lokaler Handelskopierer. Unterstützt MT4 & MT5 Cross-Copying, Auto-Suffix-Erkennung für Prop Firms, und blitzschnelle Ausführung über lokale Dateien.







Copium ist die ultimative Lösung für das Kopieren von Trades zwischen mehreren MetaTrader-Konten auf demselben PC oder VPS. Es wurde entwickelt, umunglaublich einfach in der Anwendung und dennoch leistungsstark in der Ausführung zu sein, und eliminiert die Komplexität der Einrichtung von Servern oder komplizierten Netzwerken.

Seine Technologie, die auf gemeinsam genutzten lokalen Dateien basiert, gewährleistet eineAusführungsgeschwindigkeit im Millisekundenbereich und garantiert, dass Sie keinen Pip aufgrund von Latenzzeiten verpassen.

🚀 WARUM COPIUM?

Die meisten Kopierer scheitern bei dem Versuch, MT4 mit MT5 zu kommunizieren, oder werden durch seltsame Brokersymbolnamen verwirrt (z.B. EURUSD.vip vs. EURUSD ).Copium löst dies automatisch.

🔄 UNIVERSAL: PLATTFORMÜBERGREIFENDE KOMPATIBILITÄT

Es spielt keine Rolle, welche Plattform Ihr Master- oder Client-Konto verwendet. Copium überwindet die Barrieren:

✅ Kopieren von MT4 zu MT4

✅ Kopieren von MT5 nach MT5

✅ Kopieren von MT4 auf MT5 ( sehr gefragt)

✅ Kopieren vonMT5 nach MT4

Hinweis: Um zwischen verschiedenen Plattformen zu kopieren, müssen Sie lediglich die MT4-Version auf Ihren MT4-Terminals und die MT5-Version auf Ihren MT5-Terminals installieren.

🏆 PERFEKT FÜR PROP-FIRMEN (FINANZIERUNGSKONTEN)

Handelt Ihr Master-Konto mit reinen Symbolen wie EURUSD, aber Ihr Prop Firm-Konto verwendet EURUSD.pro oder EURUSD-vip? Unser intelligentesSuffix-Management-System ermöglicht es Ihnen, Symbolnamen automatisch zu bereinigen und anzupassen. Sie werden nie wieder eine Fehlermeldung "Symbol nicht gefunden" sehen.

⭐ SCHLÜSSEL-FEATURES

Null Latenz: Durch lokales Kopieren innerhalb Ihres Computers/VPS erfolgt die Ausführung sofort. Multi-Channel-Unterstützung: Führen Sie mehrere Strategien gleichzeitig aus . Weisen Sie einfach einen anderen Kanalnamen zu (z. B. "Scalping_Channel", "Swing_Channel"). Fortgeschrittenes Risikomanagement: Wählen Sie zwischen dem Kopieren derexakten Losgröße oder der Verwendung einesMultiplikators ( z. B. x0,5 für halbes Risiko, x2,0 für doppeltes Risiko). Professionelles Dashboard: Überwachen Sie den Verbindungsstatus, den aktiven Kanal und die erkannten Signale auf einen Blick mit unserem schlanken blauen Panel. Safety First: Filtert automatisch inkompatible schwebende Aufträge aus und verhindert Duplikate.

⚙️ EINGABEPARAMETER

1. VERBINDUNG

InpChannelID: Der Kanalname. Dieser muss sowohl auf dem Master als auch auf dem Kopiereridentisch sein, damit sie kommunizieren können.

2. RISIKOMANAGEMENT

InpLotMode: MODE_MULTIPLIER : Multipliziert die Losgröße des Masters (empfohlen). MODE_EXACT_LOTS : Kopiert genau die gleiche Losgröße.

InpLotFactor: Der Multiplikationsfaktor. Beispiel: 1,0 = gleiches Risiko, 2,0 = doppeltes Risiko.

3. BROKER & SYMBOLS (wichtig für Prop-Firmen)

InpMasterSuffix: ( Suffix zum ENTFERNEN). Wenn Ihr Master mit EURUSD-vip handelt, geben Sie hier -vip ein. Der EA wird diesen Teil entfernen, um das saubere Symbol zu finden.

InpSuffix: ( Suffix zum Hinzufügen). Wenn Ihr Kundenkonto ein bestimmtes Suffix wie .ecn erfordert, geben Sie es hier ein.

4. EINSTELLUNGEN

InpSlippage: Maximal erlaubte Slippage in Pips.

InpMagic: Magische Zahl zur Identifizierung der Trades des Kopierers.

📋 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION

Öffnen Sie Ihr Master-Terminal (den Absender). Verbinden Sie denCopium EA mit einembeliebigen Chart . Wählen Sie eine Kanal-ID (z.B. "Signal_A"). Öffnen Sie Ihr Client-Terminal (den Empfänger). Verbinden Sie denCopium EA miteinem einzelnen Chart ( beliebiges Paar). Geben Sie in den Client-Einstellungendieselbe Channel ID ein ( "Signal_A"). Fertig! Sie werden sehen, dass das PanelGRÜN wird und "CONNECTED" anzeigt .

Entwickelt von DaniTraderPro - Bringt Ihren Handel auf ein professionelles Niveau.