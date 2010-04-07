Copium
- Utilidades
- Daniel Munoz Luque
- Versión: 1.0
- Activaciones: 6
Copiador profesional de operaciones locales. Compatible con copia cruzada de MT4 y MT5, detección automática de sufijos para empresas propietarias y ejecución ultrarrápida mediante archivos locales.
Copium es la solución definitiva para copiar operaciones entre varias cuentas MetaTrader en el mismo PC o VPS. Diseñado para ser increíblemente fácil de usar y a la vez potente en su ejecución , elimina la complejidad de configurar servidores o redes complejas.
Su tecnología, basada en archivos locales compartidos, asegura una velocidad de ejecución de milisegundos , garantizando que nunca perderás un pip debido a la latencia.
🚀 ¿POR QUÉ COPIUM?
La mayoría de los copiadores fallan al intentar conectar MT4 con MT5 o se confunden con nombres de símbolos extraños del bróker (p. ej., EURUSD.vip vs. EURUSD). Copium soluciona esto automáticamente.
🔄 UNIVERSAL: COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA
No importa qué plataforma use su cuenta Master o Client. Copium rompe las barreras:
-
✅ Copiar de MT4 a MT4
-
✅ Copiar de MT5 a MT5
-
✅ Copiar de MT4 a MT5 (Muy solicitado)
-
✅ Copiar de MT5 a MT4
Nota: Para copiar entre diferentes plataformas, simplemente necesita instalar la versión MT4 en sus terminales MT4 y la versión MT5 en sus terminales MT5.
🏆 PERFECTO PARA EMPRESAS DE PROPIEDAD (CUENTAS DE FINANCIACIÓN)
¿Su cuenta Master opera con símbolos limpios como EURUSD, pero su cuenta Prop Firm usa EURUSD.pro o EURUSD-vip? Nuestro sistema inteligente de gestión de sufijos le permite limpiar y adaptar automáticamente los nombres de los símbolos. Nunca volverá a ver el error "Símbolo no encontrado".
⭐ CARACTERÍSTICAS CLAVE
-
Latencia cero: al copiar localmente dentro de su computadora/VPS, la ejecución es instantánea.
-
Compatibilidad multicanal: Ejecute varias estrategias simultáneamente. Simplemente asigne un nombre de canal diferente (p. ej., "Scalping_Channel", "Swing_Channel").
-
Gestión avanzada de riesgos: elija entre copiar el tamaño exacto del lote o utilizar un multiplicador (por ejemplo, x0,5 para la mitad del riesgo, x2,0 para el doble de riesgo).
-
Panel de control profesional: supervise el estado de la conexión, el canal activo y las señales detectadas de un vistazo con nuestro elegante panel azul.
-
La seguridad es lo primero: filtra automáticamente los pedidos pendientes incompatibles y evita la duplicación.
⚙️ PARÁMETROS DE ENTRADA
1. CONEXIÓN
-
InpChannelID: Nombre del canal. Debe ser idéntico tanto en el maestro como en la copiadora para que se comuniquen.
2. GESTIÓN DE RIESGOS
-
Modo de lote de entrada:
-
MODE_MULTIPLIER: Multiplica el tamaño del lote del Master (recomendado).
-
MODE_EXACT_LOTS: Copia exactamente el mismo tamaño de lote.
-
-
InpLotFactor: El factor de multiplicación. Ejemplo: 1.0 = Mismo riesgo, 2.0 = Doble riesgo.
3. CORREDOR Y SÍMBOLOS (Vital para empresas inmobiliarias)
-
InpMasterSuffix: (Sufijo a eliminar). Si su Master opera con EURUSD-vip, escriba -vip aquí. El EA eliminará esta parte para encontrar el símbolo limpio.
-
InpSuffix: (Sufijo para ADD). Si su cuenta de cliente requiere un sufijo específico, como .ecn, introdúzcalo aquí.
4. AJUSTES
-
InpSlippage: Deslizamiento máximo permitido en pips.
-
InpMagic: Número mágico para identificar las operaciones del copiador.
📋 GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
-
Abra su terminal principal (el emisor). Conecte el EA principal de Copium a cualquier gráfico. Elija un ID de canal (p. ej., "Señal_A").
-
Abra su terminal de cliente (el receptor). Conecte el EA Copium a un solo gráfico (cualquier par).
-
En la configuración del cliente, ingrese el mismo ID de canal ("Signal_A").
-
¡Listo! Verás que el panel se vuelve VERDE y dice "CONECTADO".
Desarrollado por DaniTraderPro: lleva tu trading al nivel profesional.