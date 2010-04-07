Copiador profesional de operaciones locales. Compatible con copia cruzada de MT4 y MT5, detección automática de sufijos para empresas propietarias y ejecución ultrarrápida mediante archivos locales.







Copium es la solución definitiva para copiar operaciones entre varias cuentas MetaTrader en el mismo PC o VPS. Diseñado para ser increíblemente fácil de usar y a la vez potente en su ejecución , elimina la complejidad de configurar servidores o redes complejas.

Su tecnología, basada en archivos locales compartidos, asegura una velocidad de ejecución de milisegundos , garantizando que nunca perderás un pip debido a la latencia.

🚀 ¿POR QUÉ COPIUM?

La mayoría de los copiadores fallan al intentar conectar MT4 con MT5 o se confunden con nombres de símbolos extraños del bróker (p. ej., EURUSD.vip vs. EURUSD). Copium soluciona esto automáticamente.

🔄 UNIVERSAL: COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA

No importa qué plataforma use su cuenta Master o Client. Copium rompe las barreras:

✅ Copiar de MT4 a MT4

✅ Copiar de MT5 a MT5

✅ Copiar de MT4 a MT5 (Muy solicitado)

✅ Copiar de MT5 a MT4

Nota: Para copiar entre diferentes plataformas, simplemente necesita instalar la versión MT4 en sus terminales MT4 y la versión MT5 en sus terminales MT5.

🏆 PERFECTO PARA EMPRESAS DE PROPIEDAD (CUENTAS DE FINANCIACIÓN)

¿Su cuenta Master opera con símbolos limpios como EURUSD, pero su cuenta Prop Firm usa EURUSD.pro o EURUSD-vip? Nuestro sistema inteligente de gestión de sufijos le permite limpiar y adaptar automáticamente los nombres de los símbolos. Nunca volverá a ver el error "Símbolo no encontrado".

⭐ CARACTERÍSTICAS CLAVE

Latencia cero: al copiar localmente dentro de su computadora/VPS, la ejecución es instantánea. Compatibilidad multicanal: Ejecute varias estrategias simultáneamente. Simplemente asigne un nombre de canal diferente (p. ej., "Scalping_Channel", "Swing_Channel"). Gestión avanzada de riesgos: elija entre copiar el tamaño exacto del lote o utilizar un multiplicador (por ejemplo, x0,5 para la mitad del riesgo, x2,0 para el doble de riesgo). Panel de control profesional: supervise el estado de la conexión, el canal activo y las señales detectadas de un vistazo con nuestro elegante panel azul. La seguridad es lo primero: filtra automáticamente los pedidos pendientes incompatibles y evita la duplicación.

⚙️ PARÁMETROS DE ENTRADA

1. CONEXIÓN

InpChannelID: Nombre del canal. Debe ser idéntico tanto en el maestro como en la copiadora para que se comuniquen.

2. GESTIÓN DE RIESGOS

Modo de lote de entrada: MODE_MULTIPLIER: Multiplica el tamaño del lote del Master (recomendado). MODE_EXACT_LOTS: Copia exactamente el mismo tamaño de lote.

InpLotFactor: El factor de multiplicación. Ejemplo: 1.0 = Mismo riesgo, 2.0 = Doble riesgo.

3. CORREDOR Y SÍMBOLOS (Vital para empresas inmobiliarias)

InpMasterSuffix: (Sufijo a eliminar). Si su Master opera con EURUSD-vip, escriba -vip aquí. El EA eliminará esta parte para encontrar el símbolo limpio.

InpSuffix: (Sufijo para ADD). Si su cuenta de cliente requiere un sufijo específico, como .ecn, introdúzcalo aquí.

4. AJUSTES

InpSlippage: Deslizamiento máximo permitido en pips.

InpMagic: Número mágico para identificar las operaciones del copiador.

📋 GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Abra su terminal principal (el emisor). Conecte el EA principal de Copium a cualquier gráfico. Elija un ID de canal (p. ej., "Señal_A"). Abra su terminal de cliente (el receptor). Conecte el EA Copium a un solo gráfico (cualquier par). En la configuración del cliente, ingrese el mismo ID de canal ("Signal_A"). ¡Listo! Verás que el panel se vuelve VERDE y dice "CONECTADO".

Desarrollado por DaniTraderPro: lleva tu trading al nivel profesional.