GuildMaster AI Stock Edition

Professioneller automatisierter Aktienhandel für MT5

Präzision. Kontrolle. Disziplin.

GuildMaster AI Stock Edition ist ein professionelles automatisiertes Aktienhandelssystem für MetaTrader 5, das ausschließlich für Aktien und Aktien-CFDs entwickelt wurde. Es bietet disziplinierte Ausführung, adaptive Risikokontrolle und strukturierte Entscheidungslogik für Trader, die Beständigkeit über Hype stellen.

Speziell für den automatisierten Aktienhandel entwickelt, wendet GuildMaster AI fortschrittliche Signalverarbeitung und KI-gesteuerte Marktanalyse in realen Börsensitzungen an - und vermeidet damit das Rauschen, die Instabilität und das unangepasste Verhalten, das bei generischen Multi-Asset-Robotern üblich ist.

Dies ist kein Multi-Asset EA.

Keine Kryptowährungen. Kein Forex. Keine unangepassten Handelssitzungen.

GuildMaster AI wurde mit einem klaren Ziel entwickelt:

um Aktien mit Präzision, Struktur und professioneller Kontrolle zu handeln.

Intelligenz im institutionellen Stil - ohne Rätselraten

Das Herzstück von GuildMaster AI ist eine mehrschichtige Entscheidungsmaschine, die jeden potenziellen Handel anhand eines gewichteten Scoring-Modells bewertet.

Anstatt sich auf einen einzigen Indikator oder einen starren Regelsatz zu verlassen, analysiert das System unabhängig:

- Trendverhalten

- Multi-Timeframe-Ausrichtung

- Integrität der Marktstruktur

- Volatilitätsbedingungen

- Session-Timing

- Liquiditätsverhalten

- Adaptive Momentum-Signaturen

Jede Komponente wird von einem eigenen Modul verarbeitet und zu einer einheitlichen Score Engine kombiniert.

Trades werden nur dann ausgeführt, wenn mehrere unabhängige Bedingungen mit ausreichendem Vertrauen übereinstimmen.

Dieses Design filtert Rauschen, Chop, falsche Ausbrüche und Instabilitäten außerhalb der Session heraus, was zu weniger Trades, höherer Selektivität und einer saubereren Aktienkurve führt.

New York Session Intelligence - vollständig automatisiert

GuildMaster AI arbeitet streng innerhalb des offiziellen NYSE-Handelsfensters (09:30-16:00 ET).

Eine intelligente Zeitumrechnungs-Engine passt sich automatisch an die Verschiebung von Broker-Servern und die Umstellung auf die Sommerzeit an.

Unabhängig davon, ob Ihr Broker auf GMT+2, GMT+3 oder einem australischen Server läuft, werden alle Trades mit den echten US-Marktzeiten synchronisiert.

Adaptiver Risikorahmen

GuildMaster AI umfasst:

- Konservative, ausgewogene und aggressive Voreinstellungen

- Dynamische ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Skalierung

- Teilweise Gewinnmitnahme und Runner-Logik

- Harter Drawdown-Schutz auf Kontoebene

Das Risikomanagement ist adaptiv, defensiv, wenn nötig, und wird nie dem Zufall überlassen.

Übersichtliche Oberfläche & Echtzeit-Feedback

Das integrierte Dashboard bietet kontinuierlichen Einblick in:

- Trendstatus

- Regime-Klassifizierung

- Score-Abgleich

- Session-Status

- Live-Konto-Drawdown

Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar.

Entwickelt für Stabilität

GuildMaster AI vermeidet übermäßiges Handeln und instabiles Verhalten, wie es bei Handelsrobotern üblich ist.

Jeder Handel wird nur dann ausgeführt, wenn mehrere intelligente Systeme übereinstimmen.

Hinweis zum Broker-Verhalten

GuildMaster AI ist für Aktien-CFD-Broker optimiert, die eine reibungslose Ausführung, konsistente Liquidität und eine momentumfreundliche Preisgestaltung bieten.

Bei strengeren Brokern mit börsengeprägten Preisen, strengeren Ausführungsbeschränkungen oder erhöhtem Intraday-Rauschen kann das System in einem defensiveren Modus arbeiten - Risikokontrolle und Stabilität haben Vorrang vor der Handelsfrequenz.

Broker-Anforderungen & Kompatibilität

GuildMaster AI Stock Edition ist für den Einsatz mit MT5-Brokern konzipiert, die Aktien oder Aktien-CFDs anbieten.

Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte der Broker Folgendes bieten

- Zuverlässige Aktien-CFD-Preise und Liquidität

- Stabile Ausführung während der US-Marktzeiten

- Unterstützung für Hedging-Konten

- Angemessene Spreads während der NYSE-Sitzung

Das System ist mit den meisten MT5-Brokern kompatibel, die US-Aktien-CFDs anbieten.

Das Ausführungsverhalten und die Handelsfrequenz können je nach Preismodell des Brokers und der Marktstruktur variieren.





Für wen ist es geeignet

GuildMaster AI wurde für seriöse Aktienhändler entwickelt, die Wert auf disziplinierte Ausführung, professionelle Automatisierung und langfristige Beständigkeit legen, statt auf Hype oder Over-Trading.

Hinweis zur Instrumentenverwendung

GuildMaster AI Stock Edition ist ausschließlich für Aktien und Aktien-CFDs konzipiert.

Das System ist nicht für den Einsatz bei:

Gold (XAUUSD)

Devisenpaare

Rohstoff-CFDs mit hohen Margen

Das Testen oder der Einsatz des EA auf nicht unterstützten Instrumenten kann zu abnormalem Risikoverhalten führen, einschließlich Margin-Stress oder Stop-Out-Ereignissen.

Für den korrekten Betrieb und die Risikokontrolle müssen die Benutzer den empfohlenen Instrumentenumfang befolgen, der in dieser Beschreibung beschrieben ist.