GuildMaster AI Stock Edition

GuildMaster AI Stock Edition
Bolsa profesional automatizada para MT5
Precisión. Control. Disciplina.

GuildMaster AI Stock Edition es un sistema profesional de comercio automatizado de acciones para MetaTrader 5, diseñado exclusivamente para la renta variable y CFDs de acciones. Ofrece una ejecución disciplinada, un control de riesgos adaptable y una lógica de decisión estructurada para los operadores que valoran la consistencia por encima de la exageración.

Construido específicamente para el comercio automatizado de acciones, GuildMaster AI aplica el procesamiento avanzado de señales y análisis de mercado impulsado por la IA dentro de las sesiones reales del mercado de valores - evitando el ruido, la inestabilidad y el comportamiento desajustado común en los robots genéricos multi-activos.

Esto no es un EA multi-activos.
No cripto. No forex. No hay sesiones de negociación desajustadas.

GuildMaster AI fue diseñado con un objetivo claro:
para negociar acciones con precisión, estructura y control de nivel profesional.

Inteligencia de estilo institucional - sin conjeturas

En su esencia, GuildMaster AI funciona con un motor de decisión multicapa que evalúa cada operación potencial utilizando un modelo de puntuación ponderada.

En lugar de basarse en un único indicador o en un conjunto de reglas rígidas, el sistema analiza de forma independiente:

- Comportamiento de la tendencia
- Alineación multitemporal
- Integridad de la estructura del mercado
- Condiciones de volatilidad
- Momento de la sesión
- Comportamiento de la liquidez
- Firmas de impulso adaptables

Cada componente es procesado por un módulo específico y combinado en un motor de puntuación unificado.
Las operaciones sólo se ejecutan cuando varias condiciones independientes se alinean con suficiente confianza.

Este diseño filtra el ruido, los cortes, las falsas rupturas y la inestabilidad fuera de sesión, lo que se traduce en un menor número de operaciones, una mayor selectividad y una curva de renta variable más limpia.

Inteligencia de la sesión de Nueva York - Totalmente automatizada

GuildMaster AI opera estrictamente dentro de la ventana oficial de negociación de la Bolsa de Nueva York (09:30-16:00 ET).

Un motor inteligente de conversión horaria se ajusta automáticamente a las desviaciones del servidor del broker y a los cambios del horario de verano.
Tanto si su broker opera en GMT+2, GMT+3 o en un servidor con sede en Australia, todas las operaciones se sincronizan con el horario real del mercado estadounidense.

Marco de riesgo adaptable

GuildMaster AI incluye:

- Preajustes conservadores, equilibrados y agresivos
- Escala dinámica de stop-loss y take-profit basada en ATR
- Lógica de toma de beneficios parciales y runner
- Protección de drawdown dura a nivel de cuenta

La gestión del riesgo es adaptativa, defensiva cuando es necesario y nunca se deja al azar.

Interfaz clara e información en tiempo real

El cuadro de mandos integrado ofrece una visibilidad continua de:

- Estado de la tendencia
- Clasificación del régimen
- Alineación de la puntuación
- Estado de la sesión
- Reducción de la cuenta en tiempo real

Toda la información crítica es visible de un vistazo.

Diseñado para la estabilidad

GuildMaster AI evita el exceso de comercio y el comportamiento inestable común en los robots de venta al por menor.
Cada operación se ejecuta sólo cuando múltiples sistemas inteligentes se alinean.

Aviso de comportamiento del broker

GuildMaster AI está optimizado para corredores de bolsa-CFD que ofrecen una ejecución suave, liquidez consistente y precios favorables al impulso.

En corredores más estrictos con precios de bolsa, restricciones de ejecución más estrictas, o elevado ruido intradía, el sistema puede operar en un modo más defensivo - priorizando el control del riesgo y la estabilidad sobre la frecuencia de las operaciones.

Requisitos del broker y compatibilidad

GuildMaster AI Stock Edition está diseñado para su uso con brokers MT5 que ofrecen instrumentos de acciones o equity-CFD.

Para un rendimiento óptimo, el broker debe proporcionar:

- Precios y liquidez de CFDs de acciones fiables
- Ejecución estable durante las horas de mercado de EE.UU.
- Soporte para cuentas de cobertura
- Diferenciales razonables durante la sesión NYSE

El sistema es compatible con la mayoría de los brokers MT5 que ofrecen CFDs sobre acciones estadounidenses.
El comportamiento de la ejecución y la frecuencia de las operaciones pueden variar en función de los modelos de precios de los brokers y de la estructura del mercado.


A quién va dirigido

GuildMaster AI está diseñado para traders serios que valoran la ejecución disciplinada, la automatización profesional y la consistencia a largo plazo por encima de la exageración o el exceso de operaciones.

Aviso sobre el uso de instrumentos

GuildMaster AI Stock Edition está diseñado exclusivamente para acciones e instrumentos de renta variable-CFD.

El sistema no está diseñado para su uso en:

  • Oro (XAUUSD)

  • Pares de divisas

  • CFDs de materias primas de alto margen

Probar o desplegar el EA en instrumentos no soportados puede resultar en un comportamiento anormal del riesgo, incluyendo estrés de margen o eventos de stop-out.

Para un correcto funcionamiento y control del riesgo, los usuarios deben seguir el ámbito de instrumentos recomendado en esta descripción.


