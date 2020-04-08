Advanced Fractal ZigZag Pro

Advanced Fractal ZigZag Pro

プロフェッショナル・マルチタイムフレーム・テクニカル分析ツール

4つの強力な分析手法を1つに統合

Advanced Fractal ZigZag Proは、フラクタル検出、Nウェーブ解析、ジグザグパターン、ダイバージェンス検出を統合した、インテリジェントなリアルタイムダッシュボード付きの強力な4-in-1テクニカル分析インジケーターです。

  • ✓ 1つのインジケーターに4つの強力な分析ツール
  • ✓ 36通りのカスタマイズ可能なアラート組み合わせ
  • ✓ ドラッグ&ドロップで移動可能なダッシュボード
  • ✓ マルチタイムフレーム対応（15分、1時間、4時間）
  • ✓ 4つのプロフェッショナルなカラーテーマ

コア機能（4-in-1統合）

1. フラクタル分析

  • 高精度で市場の反転ポイントを識別
  • 感度設定のカスタマイズ可能
  • 視覚的なマーカーで簡単に認識

2. Nウェーブパターン認識

  • エリオット波動スタイルの価格パターンを検出
  • トレンド方向の自動識別
  • ウェーブカウントと検証の設定可能

3. ジグザグパターン解析

  • マーケットノイズをフィルタリングして明確なトレンド可視化
  • 動的閾値調整
  • マルチタイムフレームパターン確認

4. ダイバージェンス検出（RSIベース）

  • 強気・弱気ダイバージェンスの識別
  • 視覚的なダイバージェンスラインとマーカー
  • リアルタイムダイバージェンスアラート

マルチタイムフレーム（MTF）表示

強力なMTFサポート（プロフェッショナル機能！）

  • 15分足、1時間足、4時間足の分析を1つのチャートに表示
  • 各時間足に色分けされたラインで簡単に識別
  • 各時間足ごとに個別のNウェーブとジグザグ表示
  • マルチタイムフレーム戦略に最適
  • チャート切り替え不要 - すべてを一目で確認

MTFアラートシステム：

  • 26種類の専用マルチタイムフレームアラート（15分、1時間、4時間）
  • 下位時間足からの早期シグナル検出
  • 上位時間足でのトレンド確認
  • 各時間足とアラートタイプごとに個別の有効/無効設定

プロフェッショナルリアルタイム分析ダッシュボード

ドラッグ&ドロップで自由配置（ユニークな機能！）

  • ヘッダー部分をドラッグしてチャート上の好きな場所に移動
  • マルチモニター環境に最適
  • 重要なチャートエリアを遮りません
  • 位置は自動保存されます

サイズ調整可能：

  • 2つのサイズモード：小・大
  • 画面レイアウトに合わせてカスタマイズ
  • 両モードで最適化されたフォントサイズ

リアルタイム指標表示：

  • RSI (14) カラーコードレベル付き
  • ATR（平均真の値幅）でボラティリティ表示
  • ボリンジャーバンドステータス
  • ダイバージェンス検出状態（強気/弱気ダイバージェンス）
  • ライブ時計（ローカル時刻またはサーバー時刻）

4つのプロフェッショナルカラーテーマ：

  • デフォルトモード：クラシックダークブルーテーマ（組み込み）
  • ゴールド&インディゴモード：プレミアムな深い紫とゴールドアクセント
  • ライトモード：デイトレードに最適なクリーンな白背景
  • ダークモード：夜間トレードに最適なプロフェッショナルダークテーマ
  • .setプリセットファイルで簡単テーマ切り替え（3つ付属）

包括的アラートシステム

36通りのカスタマイズ可能なアラート組み合わせ：

メインチャートアラート（10種類）：

  • 新規フラクタル形成（上昇/下降）
  • 新規ジグザグ形成
  • ジグザグブレイク
  • Nウェーブ形成
  • 方向転換
  • ボリンジャーバンド上限/下限ブレイク
  • 強気/弱気ダイバージェンス

マルチタイムフレームアラート（26種類）：

  • 15分足：フラクタル、ジグザグ、ブレイク、ウェーブ、反転
  • 1時間足：フラクタル、ジグザグ、ブレイク、ウェーブ、反転
  • 4時間足：フラクタル、ジグザグ、ブレイク、ウェーブ、反転

通知方法：

  • サウンドアラート（カスタマイズ可能な音声ファイル）
  • ポップアップアラート
  • メール通知
  • プッシュ通知（モバイルアプリ）

こんな方に最適

  • 迅速な判断サポートが必要なデイトレーダー
  • 複数時間足を分析するスイングトレーダー
  • マルチモニター環境を使用するプロトレーダー
  • クリーンで整理されたチャートレイアウトを重視する方
  • 複数のテクニカル指標を組み合わせるトレーダー
  • マルチタイムフレーム戦略トレーダー

パッケージ内容

  • ✓ Advanced_Fractal_ZigZag_Pro.ex5（メインインジケーターファイル）
  • ✓ AFZZP_GoldIndigo.set（ゴールド&インディゴテーマプリセット）
  • ✓ AFZZP_LightMode.set（ライトテーマプリセット）
  • ✓ AFZZP_DarkMode.set（ダークテーマプリセット）
  • ✓ ユーザーマニュアル（英語・日本語）- コメントタブで入手可能
  • ✓ インストールガイド（英語・日本語）- コメントタブで入手可能
  • ✓ 生涯アップデート
  • ✓ テクニカルサポート

包括的なドキュメント、カラーテーマファイル、インストールガイドについては、コメントタブをご覧ください。

価格とデモ版

製品版：

  • 永久ライセンス：$99
  • 6ヶ月レンタル：$69
  • 3ヶ月レンタル：$49
  • 1ヶ月レンタル：$30

無料デモ版（30日間）：

  • すべての表示機能が完全動作
  • アラート2種類（新規フラクタル + ZigZagブレイク）
  • リアルタイム表示のみ
  • 全通貨ペア対応

重要な注意事項 - 分析ツール

本インジケーターはテクニカル分析ツールであり、トレーディングシグナルシステムではありません。 Advanced Fractal ZigZag Proは、フラクタル、ウェーブパターン、ジグザグライン、ダイバージェンスを通じて市場構造を分析するために設計されています。視覚的マーカーやアラートは分析目的であり、ご自身のトレーディング戦略とリスク管理と組み合わせて使用してください。トレード判断を行う前に、必ず独自の分析を実施してください。

今すぐ30日間無料トライアルを開始！

統合マルチタイムフレーム分析の力を体験してください。デモ版をダウンロードして、なぜ本格的なトレーダーがAdvanced Fractal ZigZag Proを選ぶのかを実感してください。

開発：Iroha（彩花）｜プロフェッショナルな品質｜継続的な改善

法的免責事項

金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。このインジケーターはテクニカル分析ツールであり、トレーディングアドバイスや利益の保証を提供するものではありません。ユーザーは、トレーディング決定を行う前に、独自のデューディリジェンスとリスク評価を実施する必要があります。開発者は、このインジケーターの使用により発生した損失について責任を負いません。

おすすめのプロダクト
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
インディケータ
TRI Visualizer Enhanced - 熱力学的市場分析の革命 概要 TRI（Thermal Range Indicator）Visualizer Enhanced は、従来のテクニカル分析を超越した、物理学の熱力学理論を応用した革新的なマーケット分析インジケーターです。市場の価格変動を「熱力学的エネルギー」として捉え、これまで見落とされていた市場の微細な変化を高精度で検出します。 革新的な仕組み 1. デュアル計算エンジン クラシックTRIモード 基本公式： |終値-始値| + (高値-安値) ローソク足の実体とヒゲを統合した純粋なボラティリティ測定 シンプルで直感的、あらゆる市場環境で安定動作 熱力学的TRIモード（独自開発） 価格加速度 ：2次微分による価格変化の勢いを測定 出来高変化率 ：相対的な出来高の変化を動的に評価 ポジションエネルギー ：正規化された価格変動エネルギーを計算 熱力学的係数 ：物理学の熱力学法則を市場分析に応用 2. 高度な平滑化システム SMA（単純移動平均） ：基本的なノイズ除去 EMA（指数移動平均） ：最新データ重視の平滑化
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
インディケータ
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
インディケータ
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
インディケータ
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
インディケータ
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
インディケータ
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
インディケータ
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
インディケータ
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
インディケータ
Auto Optimized RSI   は、正確な売買シグナルを提供するために設計された、使いやすいスマートな矢印インジケーターです。過去のデータを使ったトレードシミュレーションに基づき、各通貨ペアや時間足に最適なRSIの買い/売りレベルを自動で見つけ出します。 このインジケーターは、独立したトレードシステムとしても、既存の戦略の一部としても使用できます。特に短期トレーダーにとって便利なツールです。 従来のRSI（70/30など）の固定レベルとは異なり、 Auto Optimized RSI   はリアルな価格の動きとバックテスト結果に基づき、ダイナミックにレベルを調整します。勝率、ドローダウン、平均利益/損失といった重要な統計をモニターし、現在の市場に適応して、本当に機能するシグナルを提供します。 RSIが最適化されたレベルをクロスすると、チャート上に買い・売りの矢印が表示され、成功率の高いエントリーポイントを見つけるのに役立ちます。 ご購入後にご連絡いただければ、追加のツールや特別なトレードのヒントを無料でお渡しいたします！ 皆様のトレードが成功しますように！
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
インディケータ
すべての時間枠とすべての通貨ペアの価格反転ポイントを正確に決定するための指標。市場の技術分析と数学的診断モデルの助けを借りて、この指標は価格の逆転点と現在の傾向の方向を非常に効率的に決定します。インジケーターは、この情報を矢印と線の形でチャートに表示します。矢印はトレンド反転ポイントを示し、線は現在のトレンド方向を示します。 この指標は、既存の取引戦略に統合することができ、スキャルピングまたは長期投資のための新しい取引戦略を構築するためにも使用できます。このインジケーターで頭皮を剥ぎ、日中に注文を開始する場合は、M5-M15の時間枠を使用し、インジケーターがチャートに矢印を描くときに取引を開始することをお勧めします。長期投資の場合は、H1、H4、D1の時間枠で取引することをお勧めします。この場合、インジケーターが引く線の方向にトレードする方が良いです。 インジケーターの利点： 値を再描画しません。 すべての時間枠で取引されます。 すべての通貨ペアで取引されます。 スキャルピングまたは長期取引に使用できます。 セットアップはとても簡単です。 インジケーター設定： Indicator
Terra Infinity
Ivan Simonika
インディケータ
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Currencies Strength
Jinsong Zhang
インディケータ
This indicator is used to compare the relative strength of the trade on the chart against the other several selected symbols. By comparing the price movement of each traded variety based on the same base day, several trend lines of different directions can be seen, reflecting the strong and weak relationship between the several different traded varieties, so that we can have a clearer understanding of the market trend. For example, you can apply this indicator on a EurUSD chart and compare it w
Fit Line Trending
Ta Thi Thuy Linh
インディケータ
Fit line supports to extrapolation next movement of market, support for buy/sell decision. Indicator using spline algorithm to extrapolation.  You can change number of spline with parameter "PointsNumber" and number of extrapolation point with "ExtrapolateBars". Eextrapolation points will be save into csv format, with prefix in parameter "PointsPrefix", and store in folder File of Data Folder.
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
インディケータ
SimSim Arrow Momentum は、標準的な「Momentum」インジケーターですが、矢印バージョンです。 MetaTrader 4 用バージョン インジケータ パラメータは標準のパラメータと同様ですが、さらに Delta というパラメータが 1 つ追加されています。 Delta = 0 - 100 100 値を基準とした偏差。 100インジケーターのレベルを変更し、プラスとマイナスが可能です。 このインジケーターは、価格がレベル ライン = 100 +- Delta を横切るとシグナルを生成します。 操作に対して「CONTROL DEAL」を有効にすると、インジケーター信号に基づいた取引が自動的に開始されます。 インジケーターは、信頼性の高い信号装置として本来の目的に使用できます。 ただし、その二次的な目的は、「 CONTROL DEAL 」ユーティリティのシグナルプロバイダーとして機能することです。 インジケーターとこのユーティリティの共生により、シグナルを確認するだけでなく、それに応じて取引を行うこともできます。 これらのシグナルを効果的に活用したい場合は、無料ユ
Swing Tracer
Ely Alsedy
5 (1)
インディケータ
it depends on ATR period to get swing points to help make better trading decisions  blue dot and red dot is the default color scheme of course you can change it later if you'd like  you can change the following : ATR PERIOD  sending notifications number of times to send notifications  sending notifications to your smart phone that's it very simple to use just drag and drop and follow the trend 
Best Trend Change Zone MT5
Mariia Logvinenko
インディケータ
The TrendChangeZone indicator displays global and local price highs and lows on the chart.   The indicator also shows the global trend on the chart and corrective waves.   This indicator is designed to determine the direction and change the trend.   Most importantly, the indicator shows trend continuation or reversal zones.   An indispensable assistant in trading.   The indicator does not redraw.   The indicator can work on all trading instruments. Important !!! Top trend if 2 (two) or more bl
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
インディケータ
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
インディケータ
プレミアムレベルは、正しい予測の精度が80％を超える独自の指標です。 この指標は、最高のトレーディングスペシャリストによって2か月以上テストされています。 あなたが他のどこにも見つけられない作者の指標！ スクリーンショットから、このツールの正確さを自分で確認できます。 1は、1キャンドルの有効期限を持つバイナリーオプションの取引に最適です。 2はすべての通貨ペア、株式、商品、暗号通貨で機能します 手順： 赤い矢印が表示されたらすぐにダウントレードを開き、青い矢印が表示されたら閉じます。青い矢印の後に開くこともできます。 試してテストしてください！推奨設定はデフォルトです！ 日足チャートで最高の精度を示します！ インディケータは、2600 Pipsの収益性に対して、約10Pipsという非常に小さなマージンを使用します。
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
インディケータ
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
インディケータ
インジケーターは、可能な限り最小のラグで 再描画せず にチャートに高調波パターンを表示します。インディケータトップの検索は、価格分析の波動原理に基づいています。 詳細設定では、取引スタイルのパラメータを選択できます。ろうそく（バー）のオープニングで、新しいパターンが形成されると、価格変動の可能性のある方向の矢印が固定され、変更されません。 インジケーターは、次のパターンとその種類を認識します：ABCD、Gartley（Butterfly、Crab、Bat）、3Drives、5-0、Batman、SHS、One2One、Camel、Triangles、WXY、Fibo、Vibrations。デフォルトでは、ABCDとGartleyの数字のみが設定に表示されます。多くの追加の構成可能なパラメーター。 主なパラメータ: ShowUpDnArrows-予想される方向矢印を表示/非表示 ArrowUpCode-上矢印コード ArrowDnCode-下矢印コード Show old history patterns-古いパターンの表示を有効/無効にします Enable alert messages,
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
インディケータ
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
インディケータ
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
インディケータ
SlopeChannelB – 価格の傾斜チャネルを構築するテクニカル分析ツールで、市場の現状を評価し、取引シグナルを見つけるためのユニークな機会を提供します。 インジケーターの主な特徴: 価格の傾斜チャネル : このインジケーターは、サポートとレジスタンスのレベルを視覚化するのに役立ち、トレンドの逆転または継続の可能性を示すことができます。 ラインの色と背景の強調表示が異なる : 傾斜したサポートとレジスタンスのレベルは異なる色で表示され、チャネル自体はさらに背景で強調され、チャートの視覚的分析を簡素化します。 ライン計算のための3つのオプション : このインジケーターは回帰分析を使用してチャネルラインを構築します。3つの方法から選択できます: Robust（デフォルト） – 外れ値に強い方法。 OLS（最小二乗法） . Median（中央値計算） . 最適なモデル選択 : SlopeChannelBは5つの品質基準の分析に基づいて最も適切なチャネルラインのバリエーションを自動的に選択します。 品質パラメータはチャートに直接表示され、結果の評価に役立ちます。また、ボタンを使
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
エキスパート
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Stochastic R
Antony Augustine
インディケータ
Stochastic  Reversal  allows you to recognize reversals professionally. Stochastic Indicator: This technical indicator was developed by George Lane more than 50 years ago. The reason why this indicator survived for so many years is because it continues to show consistent signals even in these current times. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend is. It helps you identify overbought and oversold market conditions within a trend.  Rules
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
インディケータ
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
インディケータ
簡単に言えば、現在のローソク足の横に「ピップス」として知られる白い数字の動きが現れ始めたら、取引を開始できます。白い「ピップス」は、買いまたは売りの取引が現在アクティブであり、白色で示されるように正しい方向に動いていることを示しています。白いピップスの動きが止まり、静的な緑色に変わったとき、それは現在のモメンタムの終了を示します。数字の緑色は、買いまたは売りの取引から得られた「ピップス」での総利益を表します。 さらに、インジケーター内の他の高度でプロフェッショナルな分析ツールに従って取引を開始することも可能です。インジケーターに表示されるシグナルや色を観察することで、高精度で多数のスキャルピングチャンスを捉えることができます。テスト中またはリアルチャート上でインジケーターの動作を理解しておくことをお勧めします。 ほとんどのFX市場に対応：金（ゴールド）や人気の株価指数市場（ダウ・ジョーンズ、S&P500、ナスダック、DAXなど）、およびEUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの主要通貨ペアでの取引に最適です。また、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの主要な暗号
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
インディケータ
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタム ブレイクアウト プロ   は、革新的でダイナミックなブレイクアウト ゾーン戦略により、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非常に低い R
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
インディケータ
初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます。通貨強度のライン
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
インディケータ
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
インディケータ
説明 ICSM（Impulse-Correction SCOB Mapper）は、価格の動きを分析し、有効なインパルス、修正、およびSCOB（Single Candle Order Block）を識別するインジケーターです。柔軟性があり、情報量が多く、使いやすく、最も流動性の高い関心領域に対するトレーダーの認識を大幅に向上させるため、あらゆるタイプのテクニカル分析で使用できる強力なツールです。 設定 一般 | ビジュアル カラーテーマ — ICSMのカラーテーマを定義します。 SCOB | ビジュアル SCOBを表示 — SCOBを有効/無効にします； SCOBをマークする — SCOB表現のスタイルオプションのリストを表します； SCOB色 — SCOBの色を定義します； ICM | ビジュアル ICMラインを表示 — ICM（Impulse-Correction Mapper）ラインを有効/無効にします； ICトレンドを表示 — チャートの下部にある色付きの仕切りを通じてインパルス-修正トレンドの視覚化を有効/無効にします； ライン色 — ICMラインの色
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
インディケータ
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
1 (1)
インディケータ
Who does not want to predict markets prices? This indicator gives you more confidence to take position. It gives you alerts with a pourcentage of chance that next candle could be bearish or bullish. Of course we can not predict future but we can try.... You can adjust pourcentage in order to get more precise filter. Do not hesitate to contact me for informations.
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
インディケータ
初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケータは、独自の機能と秘密の数式を組み込んだ、ユニークで高品質かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の通貨ペアのアラートを表示します。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に把握することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください! 新しい基本的なアルゴリズムに基づいて構築されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速のスピードを測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアにすれば、利益を生む可能性のある取引を特定することができるのです。 通貨の勢いを示す縦の線と矢印は、あなたの取引の指針となるでしょう。 ダイナミックマーケットフィボナッチ23レベルはアラートトリガーとして使用され、市場の動きに適応します。もしインパルスが黄色のトリガーラインに当たった場
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
インディケータ
TREND FLOW PRO は、市場が実際に方向転換するポイントを特定するのに役立ちます。このインジケーターは、トレンドの反転や、大口の市場参加者が再び参入するエリアを可視化します。 チャート上の BOS マークは、真のトレンド転換および上位時間足の重要なレベルを示します。インジケーターのデータはリペイントされず、各バーの確定後もチャート上に残ります。 インジケーターの主な要素： BOS FLOW – トレンド波動および実際のトレンド転換。大口の市場参加者のエントリーと、その存在の確認を示します（数字で表示）。 BOS FILL – トレンドの方向に沿ってバーを色分けします。 「大口プレイヤー」のエントリーポイントや、トレンドが変化するポイントを示します。 シグナルレベル： BOS – 強さが未確定の参加者によるエントリー（多くの場合、メイントレンド内の調整）。 Move SL – 大口参加者がポジションをどのように移動させているかを視覚的に表示します。トレーダーがストップロスを調整する際の参考として使用できます。 Super BOS – 通常の BOS よりも優先度の高い大口参加者
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
インディケータ
Stargogs Spike Catcher V4.0 This Indicator is Developed To milk the BOOM and CRASH indices . Now Also work on weltrade for PAIN and GAIN indices. Send me Message if you need any help with the indicator.  CHECK OUT THE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: CLICK HERE ALSO CHECK OUT SECOND TO NONEFX SPIKE CATCHER:   CLICK HERE STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WHATS NEW! Brand New Strategy. This is the Indicator you need for 2025. New Trend Filter to minimize losses and maximize profits. New Trendline th
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信