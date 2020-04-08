Advanced Fractal ZigZag Pro
- インディケータ
- Sayuri Hondo
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Advanced Fractal ZigZag Pro
プロフェッショナル・マルチタイムフレーム・テクニカル分析ツール
4つの強力な分析手法を1つに統合
Advanced Fractal ZigZag Proは、フラクタル検出、Nウェーブ解析、ジグザグパターン、ダイバージェンス検出を統合した、インテリジェントなリアルタイムダッシュボード付きの強力な4-in-1テクニカル分析インジケーターです。
- ✓ 1つのインジケーターに4つの強力な分析ツール
- ✓ 36通りのカスタマイズ可能なアラート組み合わせ
- ✓ ドラッグ&ドロップで移動可能なダッシュボード
- ✓ マルチタイムフレーム対応（15分、1時間、4時間）
- ✓ 4つのプロフェッショナルなカラーテーマ
コア機能（4-in-1統合）
1. フラクタル分析
- 高精度で市場の反転ポイントを識別
- 感度設定のカスタマイズ可能
- 視覚的なマーカーで簡単に認識
2. Nウェーブパターン認識
- エリオット波動スタイルの価格パターンを検出
- トレンド方向の自動識別
- ウェーブカウントと検証の設定可能
3. ジグザグパターン解析
- マーケットノイズをフィルタリングして明確なトレンド可視化
- 動的閾値調整
- マルチタイムフレームパターン確認
4. ダイバージェンス検出（RSIベース）
- 強気・弱気ダイバージェンスの識別
- 視覚的なダイバージェンスラインとマーカー
- リアルタイムダイバージェンスアラート
マルチタイムフレーム（MTF）表示
強力なMTFサポート（プロフェッショナル機能！）
- 15分足、1時間足、4時間足の分析を1つのチャートに表示
- 各時間足に色分けされたラインで簡単に識別
- 各時間足ごとに個別のNウェーブとジグザグ表示
- マルチタイムフレーム戦略に最適
- チャート切り替え不要 - すべてを一目で確認
MTFアラートシステム：
- 26種類の専用マルチタイムフレームアラート（15分、1時間、4時間）
- 下位時間足からの早期シグナル検出
- 上位時間足でのトレンド確認
- 各時間足とアラートタイプごとに個別の有効/無効設定
プロフェッショナルリアルタイム分析ダッシュボード
ドラッグ&ドロップで自由配置（ユニークな機能！）
- ヘッダー部分をドラッグしてチャート上の好きな場所に移動
- マルチモニター環境に最適
- 重要なチャートエリアを遮りません
- 位置は自動保存されます
サイズ調整可能：
- 2つのサイズモード：小・大
- 画面レイアウトに合わせてカスタマイズ
- 両モードで最適化されたフォントサイズ
リアルタイム指標表示：
- RSI (14) カラーコードレベル付き
- ATR（平均真の値幅）でボラティリティ表示
- ボリンジャーバンドステータス
- ダイバージェンス検出状態（強気/弱気ダイバージェンス）
- ライブ時計（ローカル時刻またはサーバー時刻）
4つのプロフェッショナルカラーテーマ：
- デフォルトモード：クラシックダークブルーテーマ（組み込み）
- ゴールド&インディゴモード：プレミアムな深い紫とゴールドアクセント
- ライトモード：デイトレードに最適なクリーンな白背景
- ダークモード：夜間トレードに最適なプロフェッショナルダークテーマ
- .setプリセットファイルで簡単テーマ切り替え（3つ付属）
包括的アラートシステム
36通りのカスタマイズ可能なアラート組み合わせ：
メインチャートアラート（10種類）：
- 新規フラクタル形成（上昇/下降）
- 新規ジグザグ形成
- ジグザグブレイク
- Nウェーブ形成
- 方向転換
- ボリンジャーバンド上限/下限ブレイク
- 強気/弱気ダイバージェンス
マルチタイムフレームアラート（26種類）：
- 15分足：フラクタル、ジグザグ、ブレイク、ウェーブ、反転
- 1時間足：フラクタル、ジグザグ、ブレイク、ウェーブ、反転
- 4時間足：フラクタル、ジグザグ、ブレイク、ウェーブ、反転
通知方法：
- サウンドアラート（カスタマイズ可能な音声ファイル）
- ポップアップアラート
- メール通知
- プッシュ通知（モバイルアプリ）
こんな方に最適
- 迅速な判断サポートが必要なデイトレーダー
- 複数時間足を分析するスイングトレーダー
- マルチモニター環境を使用するプロトレーダー
- クリーンで整理されたチャートレイアウトを重視する方
- 複数のテクニカル指標を組み合わせるトレーダー
- マルチタイムフレーム戦略トレーダー
パッケージ内容
- ✓ Advanced_Fractal_ZigZag_Pro.ex5（メインインジケーターファイル）
- ✓ AFZZP_GoldIndigo.set（ゴールド&インディゴテーマプリセット）
- ✓ AFZZP_LightMode.set（ライトテーマプリセット）
- ✓ AFZZP_DarkMode.set（ダークテーマプリセット）
- ✓ ユーザーマニュアル（英語・日本語）- コメントタブで入手可能
- ✓ インストールガイド（英語・日本語）- コメントタブで入手可能
- ✓ 生涯アップデート
- ✓ テクニカルサポート
包括的なドキュメント、カラーテーマファイル、インストールガイドについては、コメントタブをご覧ください。
価格とデモ版
製品版：
- 永久ライセンス：$99
- 6ヶ月レンタル：$69
- 3ヶ月レンタル：$49
- 1ヶ月レンタル：$30
無料デモ版（30日間）：
- すべての表示機能が完全動作
- アラート2種類（新規フラクタル + ZigZagブレイク）
- リアルタイム表示のみ
- 全通貨ペア対応
重要な注意事項 - 分析ツール
本インジケーターはテクニカル分析ツールであり、トレーディングシグナルシステムではありません。 Advanced Fractal ZigZag Proは、フラクタル、ウェーブパターン、ジグザグライン、ダイバージェンスを通じて市場構造を分析するために設計されています。視覚的マーカーやアラートは分析目的であり、ご自身のトレーディング戦略とリスク管理と組み合わせて使用してください。トレード判断を行う前に、必ず独自の分析を実施してください。
今すぐ30日間無料トライアルを開始！
統合マルチタイムフレーム分析の力を体験してください。デモ版をダウンロードして、なぜ本格的なトレーダーがAdvanced Fractal ZigZag Proを選ぶのかを実感してください。
開発：Iroha（彩花）｜プロフェッショナルな品質｜継続的な改善
法的免責事項
金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。このインジケーターはテクニカル分析ツールであり、トレーディングアドバイスや利益の保証を提供するものではありません。ユーザーは、トレーディング決定を行う前に、独自のデューディリジェンスとリスク評価を実施する必要があります。開発者は、このインジケーターの使用により発生した損失について責任を負いません。