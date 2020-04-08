Advanced Fractal ZigZag Pro

プロフェッショナル・マルチタイムフレーム・テクニカル分析ツール

4つの強力な分析手法を1つに統合

Advanced Fractal ZigZag Proは、フラクタル検出、Nウェーブ解析、ジグザグパターン、ダイバージェンス検出を統合した、インテリジェントなリアルタイムダッシュボード付きの強力な4-in-1テクニカル分析インジケーターです。

✓ 1つのインジケーターに4つの強力な分析ツール

✓ 36通りのカスタマイズ可能なアラート組み合わせ

✓ ドラッグ&ドロップで移動可能なダッシュボード

✓ マルチタイムフレーム対応（15分、1時間、4時間）

✓ 4つのプロフェッショナルなカラーテーマ

コア機能（4-in-1統合）

1. フラクタル分析

高精度で市場の反転ポイントを識別

感度設定のカスタマイズ可能

視覚的なマーカーで簡単に認識

2. Nウェーブパターン認識

エリオット波動スタイルの価格パターンを検出

トレンド方向の自動識別

ウェーブカウントと検証の設定可能

3. ジグザグパターン解析

マーケットノイズをフィルタリングして明確なトレンド可視化

動的閾値調整

マルチタイムフレームパターン確認

4. ダイバージェンス検出（RSIベース）

強気・弱気ダイバージェンスの識別

視覚的なダイバージェンスラインとマーカー

リアルタイムダイバージェンスアラート

マルチタイムフレーム（MTF）表示

強力なMTFサポート（プロフェッショナル機能！）

15分足、1時間足、4時間足の分析を1つのチャートに表示

各時間足に色分けされたラインで簡単に識別

各時間足ごとに個別のNウェーブとジグザグ表示

マルチタイムフレーム戦略に最適

チャート切り替え不要 - すべてを一目で確認

MTFアラートシステム：

26種類の専用マルチタイムフレームアラート（15分、1時間、4時間）

下位時間足からの早期シグナル検出

上位時間足でのトレンド確認

各時間足とアラートタイプごとに個別の有効/無効設定

プロフェッショナルリアルタイム分析ダッシュボード

ドラッグ&ドロップで自由配置（ユニークな機能！）

ヘッダー部分をドラッグしてチャート上の好きな場所に移動

マルチモニター環境に最適

重要なチャートエリアを遮りません

位置は自動保存されます

サイズ調整可能：

2つのサイズモード：小・大

画面レイアウトに合わせてカスタマイズ

両モードで最適化されたフォントサイズ

リアルタイム指標表示：

RSI (14) カラーコードレベル付き

ATR（平均真の値幅）でボラティリティ表示

ボリンジャーバンドステータス

ダイバージェンス検出状態（強気/弱気ダイバージェンス）

ライブ時計（ローカル時刻またはサーバー時刻）

4つのプロフェッショナルカラーテーマ：

デフォルトモード：クラシックダークブルーテーマ（組み込み）

ゴールド&インディゴモード：プレミアムな深い紫とゴールドアクセント

ライトモード：デイトレードに最適なクリーンな白背景

ダークモード：夜間トレードに最適なプロフェッショナルダークテーマ

.setプリセットファイルで簡単テーマ切り替え（3つ付属）

包括的アラートシステム

36通りのカスタマイズ可能なアラート組み合わせ：

メインチャートアラート（10種類）：

新規フラクタル形成（上昇/下降）

新規ジグザグ形成

ジグザグブレイク

Nウェーブ形成

方向転換

ボリンジャーバンド上限/下限ブレイク

強気/弱気ダイバージェンス

マルチタイムフレームアラート（26種類）：

15分足：フラクタル、ジグザグ、ブレイク、ウェーブ、反転

1時間足：フラクタル、ジグザグ、ブレイク、ウェーブ、反転

4時間足：フラクタル、ジグザグ、ブレイク、ウェーブ、反転

通知方法：

サウンドアラート（カスタマイズ可能な音声ファイル）

ポップアップアラート

メール通知

プッシュ通知（モバイルアプリ）

こんな方に最適

迅速な判断サポートが必要なデイトレーダー

複数時間足を分析するスイングトレーダー

マルチモニター環境を使用するプロトレーダー

クリーンで整理されたチャートレイアウトを重視する方

複数のテクニカル指標を組み合わせるトレーダー

マルチタイムフレーム戦略トレーダー

パッケージ内容

✓ Advanced_Fractal_ZigZag_Pro.ex5（メインインジケーターファイル）

✓ AFZZP_GoldIndigo.set（ゴールド&インディゴテーマプリセット）

✓ AFZZP_LightMode.set（ライトテーマプリセット）

✓ AFZZP_DarkMode.set（ダークテーマプリセット）

✓ ユーザーマニュアル（英語・日本語）- コメントタブで入手可能

✓ インストールガイド（英語・日本語）- コメントタブで入手可能

✓ 生涯アップデート

✓ テクニカルサポート

包括的なドキュメント、カラーテーマファイル、インストールガイドについては、コメントタブをご覧ください。

価格とデモ版

製品版：

永久ライセンス： $99

6ヶ月レンタル： $69

3ヶ月レンタル： $49

1ヶ月レンタル：$30

無料デモ版（30日間）：

すべての表示機能が完全動作

アラート2種類（新規フラクタル + ZigZagブレイク）

リアルタイム表示のみ

全通貨ペア対応

重要な注意事項 - 分析ツール 本インジケーターはテクニカル分析ツールであり、トレーディングシグナルシステムではありません。 Advanced Fractal ZigZag Proは、フラクタル、ウェーブパターン、ジグザグライン、ダイバージェンスを通じて市場構造を分析するために設計されています。視覚的マーカーやアラートは分析目的であり、ご自身のトレーディング戦略とリスク管理と組み合わせて使用してください。トレード判断を行う前に、必ず独自の分析を実施してください。

今すぐ30日間無料トライアルを開始！

統合マルチタイムフレーム分析の力を体験してください。デモ版をダウンロードして、なぜ本格的なトレーダーがAdvanced Fractal ZigZag Proを選ぶのかを実感してください。

開発：Iroha（彩花）｜プロフェッショナルな品質｜継続的な改善

法的免責事項

金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。このインジケーターはテクニカル分析ツールであり、トレーディングアドバイスや利益の保証を提供するものではありません。ユーザーは、トレーディング決定を行う前に、独自のデューディリジェンスとリスク評価を実施する必要があります。開発者は、このインジケーターの使用により発生した損失について責任を負いません。