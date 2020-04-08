Advanced Fractal ZigZag Pro

Fractal Avanzado ZigZag Pro

Herramienta profesional de análisis técnico multitemporal

Transforme su análisis técnico con 4 potentes herramientas en una

Advanced Fractal ZigZag Pro es un potente indicador de análisis técnico 4 en 1 que combina la detección de fractales, el análisis de ondas N, los patrones de zigzag y la detección de divergencias con un panel inteligente en tiempo real.

  • ✓ 4 potentes herramientas de análisis en un solo indicador
  • ✓ 36 combinaciones de alertas personalizables
  • ✓ Tablero móvil de arrastrar y soltar
  • Soporte multi-marco de tiempo (15min, 1H, 4H)
  • ✓ 4 temas de color profesionales

Características principales (integración 4 en 1)

1. Análisis Fractal

  • Identifica los puntos de inversión del mercado con alta precisión
  • Ajustes de sensibilidad personalizables
  • Marcadores visuales para facilitar el reconocimiento

2. Reconocimiento de patrones de ondas N

  • Detecta patrones de precios al estilo de las ondas de Elliott
  • Identificación automática de la dirección de la tendencia
  • Recuento y validación de ondas configurables

3. Análisis de patrones en zigzag

  • Filtra el ruido del mercado para una visualización más clara de la tendencia
  • Ajuste dinámico del umbral
  • Confirmación de patrones en múltiples marcos temporales

4. Detección de divergencia (basada en RSI)

  • Identificación de divergencias alcistas y bajistas
  • Líneas y marcadores visuales de divergencia
  • Alertas de divergencia en tiempo real

Visualización Multi-Timeframe (MTF)

POTENTE SOPORTE MTF (¡CARACTERÍSTICA PROFESIONAL!)

  • Visualice análisis de 15min, 1H y 4H en un solo gráfico
  • Cada marco temporal tiene sus propias líneas codificadas por colores para una fácil identificación
  • Visualización separada de N-Wave y ZigZag para cada marco temporal
  • Perfecto para estrategias de negociación con múltiples marcos temporales
  • Evite alternar entre gráficos: vea todo a la vez

Sistema de alertas MTF:

  • 26 alertas multitemporales específicas (15min, 1H, 4H)
  • Detección temprana de señales en plazos inferiores
  • Confirmación en plazos superiores para validación de tendencias
  • Activación/desactivación individual para cada plazo y tipo de alerta

Panel profesional de análisis en tiempo real

POSICIONAMIENTO MEDIANTE ARRASTRAR Y SOLTAR (¡CARACTERÍSTICA ÚNICA!)

  • Simplemente arrastre la cabecera para mover el panel a cualquier lugar del gráfico
  • Perfecto para configuraciones multimonitor
  • Nunca bloquea áreas importantes del gráfico
  • La posición se guarda automáticamente

Tamaño ajustable:

  • Dos modos de tamaño: Pequeño y Grande
  • Personalícelo para adaptarlo al diseño de su pantalla
  • Tamaños de fuente optimizados para ambos modos

Visualización de indicadores en tiempo real:

  • RSI (14) con niveles codificados por colores
  • ATR (Average True Range) para la volatilidad
  • Estado de las bandas de Bollinger
  • Estado de detección de divergencia (divergencia alcista/bajista)
  • Reloj en tiempo real (hora local u hora del servidor)

4 Temas de color profesionales:

  • Modo por defecto: Tema clásico azul oscuro (incorporado)
  • Modo Oro y Añil: Púrpura intenso premium con toques dorados
  • Modo Luz: Fondo blanco limpio para operaciones diarias
  • Modo oscuro: Tema oscuro profesional para operaciones nocturnas
  • Fácil cambio de tema con archivos .set preestablecidos (3 incluidos)

Completo sistema de alertas

36 combinaciones de alertas personalizables:

Alertas de gráficos principales (10 tipos):

  • Nueva Formación Fractal (Arriba/Abajo)
  • Nueva Formación ZigZag
  • Ruptura ZigZag
  • Formación N-Wave
  • Inversión de dirección
  • Ruptura superior/inferior de las bandas de Bollinger
  • Divergencia alcista/bajista

Alertas Multi-Tiempo (26 tipos):

  • 15min Timeframe: Fractal, ZigZag, Ruptura, Onda, Inversión
  • 1H Timeframe: Fractal, ZigZag, Ruptura, Onda, Inversión
  • 4H Timeframe: Fractal, ZigZag, Ruptura, Onda, Inversión

Métodos de notificación:

  • Alertas sonoras (archivo de sonido personalizable)
  • Alertas emergentes
  • Notificaciones por correo electrónico
  • Notificaciones Push (aplicación móvil)

Perfecto para

  • Operadores diarios que necesitan ayuda para tomar decisiones rápidas
  • Swing traders que analizan múltiples marcos temporales
  • Operadores profesionales que utilizan configuraciones multimonitor
  • Cualquiera que valore los diseños de gráficos limpios y organizados
  • Operadores que combinan varios indicadores técnicos
  • Operadores con estrategias en múltiples marcos temporales

Lo que obtienes

  • Advanced_Fractal_ZigZag_Pro.ex5 (Archivo del indicador principal)
  • AFZZP_GoldIndigo.set (Preajuste del tema Gold & Indigo)
  • AFZZP_LightMode.set (Preajuste del tema Luz)
  • AFZZP_DarkMode.set (Preajuste del tema oscuro)
  • Manual del usuario (inglés y japonés) - Disponible en la pestaña Comentarios
  • ✓ Guía de instalación (inglés y japonés) - Disponible en la pestaña Comentarios
  • Actualizaciones de por vida
  • Soporte técnico

Para obtener documentación completa, archivos de temas de color y guías de instalación, visita la pestaña Comentarios.

Precios y Demo

Versión Completa:

  • Licencia Permanente: $99
  • Alquiler por 6 meses: $69
  • Alquiler por 3 meses: $49
  • Alquiler por 1 mes: $30

Demostración gratuita (30 días):

  • Todas las características visuales completamente funcionales
  • 2 tipos de alerta (Nuevo Fractal + Ruptura ZigZag)
  • Sólo visualización en tiempo real
  • Soporta todos los pares de divisas

Nota Importante - Herramienta de Análisis

Esta es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de señales de trading. Advanced Fractal ZigZag Pro está diseñado para ayudarle a analizar la estructura del mercado a través de fractales, patrones de onda, líneas ZigZag y divergencias. Los marcadores visuales y alertas son para propósitos de análisis y deben ser utilizados en conjunción con su propia estrategia de negociación y gestión de riesgos. Realice siempre su propio análisis antes de tomar decisiones comerciales.

¡Comience hoy mismo su prueba gratuita de 30 días!

Experimente el poder del análisis integrado en múltiples marcos temporales. Descargue la versión demo y compruebe por qué los operadores serios eligen Advanced Fractal ZigZag Pro.

Creado por Iroha (彩花) | Calidad profesional | Mejora continua

Aviso legal

Operar con instrumentos financieros implica un riesgo sustancial y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Este indicador es una herramienta de análisis técnico y no proporciona asesoramiento comercial ni garantiza beneficios. Los usuarios deben llevar a cabo su propia diligencia debida y evaluación de riesgos antes de tomar cualquier decisión de negociación. El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas sufridas por el uso de este indicador.

