Apparatus Aurum EA

Der Apparatus Aurum ist ein MetaTrader 4 & 5 NUR EA verwendet, um zu bestimmen und vorherzusagen, Marktstruktur Umkehrungen. Ein EA, der vollständig KI-gesteuert ist mit Markt-Learning-Tools spezialisiert auf die Minimierung des Risikos und die Maximierung der Gewinne (Moderate Risiko). Ein Tool, das mit viel Leidenschaft, Markterfahrung, Backtesting und fundamentaler Intelligenz entwickelt wurde, wobei Gold CDF (Contract for Difference) stark beobachtet und analysiert wird. Allerdings zeigt es seine Fähigkeiten, andere Paare zu handhaben; AUDUSD, USDJPY sehr gut! Für Gold (XAUUSD) bleibt seine Leistung erstklassig.

