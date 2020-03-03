Apparatus Aurum EA

El Aparato Aurum es un MetaTrader 4 y 5 SÓLO EA utilizado para determinar y predecir las inversiones de la estructura del mercado. Un EA que es totalmente AI impulsado con herramientas de aprendizaje de mercado que se especializa en minimizar el riesgo y maximizar los beneficios (riesgo moderado). Una herramienta diseñada con mucha pasión, experiencia en el mercado, backtesting e inteligencia fundamental donde el CDF del oro (contrato por diferencia) es fuertemente observado y analizado. ¡Aunque, muestra sus habilidades para manejar otros pares; AUDUSD, USDJPY muy bien! Para el oro (XAUUSD), su rendimiento sigue siendo de primer nivel.

