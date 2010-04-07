Dynamic Market Oscillator
- Indikatoren
- Parsaniya Meet Hasmukhbhai
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Dynamic Market Oscillator (DMO) - Saubere dynamische horizontale Kursniveaus als Marker
Der Dynamic Market Oscillator ist ein vielseitiger, minimalistischer Overlay-Indikator, der automatisch und in Echtzeit saubere horizontale Kursniveaus mit Markern und erweiterbaren gestrichelten Strahlen zeichnet. Er ist perfekt für Händler, die ein übersichtliches Diagramm wünschen und gleichzeitig die wichtigsten laufenden Unterstützungs- und Widerstandszonen sofort sehen möchten.
Funktioniert perfekt auf ALLEN Märkten:
- Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, exotische Währungen)
- Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD usw.)
- Gold und Silber (XAUUSD, XAGUSD)
- Aktienindizes, Rohstoffe und Futures
Vollständig kompatibel mit ALLEN Zeitrahmen - von M1 Scalping bis MN monthly swing trading.
**Was Sie bekommen:
- Rote Abwärtsmarkierungen + optionale "Sell"-Etiketten an potenziellen Widerstandszonen
- Grüne Aufwärtsmarkierungen + optionale "Kaufen"-Markierungen an potenziellen Unterstützungszonen
- Einstellbare Empfindlichkeit (die Standardeinstellung funktioniert auf jedem Markt und Zeitrahmen hervorragend)
- 100% nicht nachmalend, leichtgewichtig, keine Verzögerung
Ideal für Preisaktionen, Angebots-Nachfrage-, Ausbruchs- und Trendfortsetzungsstrategien. Verwenden Sie die Strahlen als dynamische Konfluenzniveaus mit Ihren Fibonacci-, Orderblock- oder Volumenprofil-Tools.