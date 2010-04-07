Dynamic Market Oscillator (DMO) - Saubere dynamische horizontale Kursniveaus als Marker

Der Dynamic Market Oscillator ist ein vielseitiger, minimalistischer Overlay-Indikator, der automatisch und in Echtzeit saubere horizontale Kursniveaus mit Markern und erweiterbaren gestrichelten Strahlen zeichnet. Er ist perfekt für Händler, die ein übersichtliches Diagramm wünschen und gleichzeitig die wichtigsten laufenden Unterstützungs- und Widerstandszonen sofort sehen möchten.

Funktioniert perfekt auf ALLEN Märkten:

Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, exotische Währungen)

Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD usw.)

Gold und Silber (XAUUSD, XAGUSD)

Aktienindizes, Rohstoffe und Futures

Vollständig kompatibel mit ALLEN Zeitrahmen - von M1 Scalping bis MN monthly swing trading.

**Was Sie bekommen:

Rote Abwärtsmarkierungen + optionale "Sell"-Etiketten an potenziellen Widerstandszonen

Grüne Aufwärtsmarkierungen + optionale "Kaufen"-Markierungen an potenziellen Unterstützungszonen

Einstellbare Empfindlichkeit (die Standardeinstellung funktioniert auf jedem Markt und Zeitrahmen hervorragend)

100% nicht nachmalend, leichtgewichtig, keine Verzögerung

Ideal für Preisaktionen, Angebots-Nachfrage-, Ausbruchs- und Trendfortsetzungsstrategien. Verwenden Sie die Strahlen als dynamische Konfluenzniveaus mit Ihren Fibonacci-, Orderblock- oder Volumenprofil-Tools.