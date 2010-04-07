Dynamic Market Oscillator

Dynamic Market Oscillator (DMO) - Saubere dynamische horizontale Kursniveaus als Marker

Der Dynamic Market Oscillator ist ein vielseitiger, minimalistischer Overlay-Indikator, der automatisch und in Echtzeit saubere horizontale Kursniveaus mit Markern und erweiterbaren gestrichelten Strahlen zeichnet. Er ist perfekt für Händler, die ein übersichtliches Diagramm wünschen und gleichzeitig die wichtigsten laufenden Unterstützungs- und Widerstandszonen sofort sehen möchten.

Funktioniert perfekt auf ALLEN Märkten:

  • Devisenpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, exotische Währungen)
  • Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD usw.)
  • Gold und Silber (XAUUSD, XAGUSD)
  • Aktienindizes, Rohstoffe und Futures

Vollständig kompatibel mit ALLEN Zeitrahmen - von M1 Scalping bis MN monthly swing trading.

**Was Sie bekommen:

  • Rote Abwärtsmarkierungen + optionale "Sell"-Etiketten an potenziellen Widerstandszonen
  • Grüne Aufwärtsmarkierungen + optionale "Kaufen"-Markierungen an potenziellen Unterstützungszonen
  • Einstellbare Empfindlichkeit (die Standardeinstellung funktioniert auf jedem Markt und Zeitrahmen hervorragend)
  • 100% nicht nachmalend, leichtgewichtig, keine Verzögerung

Ideal für Preisaktionen, Angebots-Nachfrage-, Ausbruchs- und Trendfortsetzungsstrategien. Verwenden Sie die Strahlen als dynamische Konfluenzniveaus mit Ihren Fibonacci-, Orderblock- oder Volumenprofil-Tools.


Empfohlene Produkte
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indikatoren
Der Supertrend-Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, die Richtung von Markttrends und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen. Er arbeitet auf der Grundlage von Kursdaten und Average True Range (ATR), um eine dynamische Signallinie zu erstellen, die je nach aktuellem Trend die Farbe ändert. Grüne Farbe: Zeigt einen Aufwärtstrend an. Rote Farbe: Zeigt einen Abwärtstrend an. Supertrend ist ein nützlicher Indikator sowohl für den ku
FREE
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der neue s43 Scalper für Mini-Indizes (WIN-IND) führt kurzfristige Trades auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen durch und sucht nach kleinen Marktschwankungen. neue Handelstechnologie, die Intraday-Ergebnisse sind unglaublich, überprüfen Sie es aus: Nach der Installation fügen Sie es dem Chart von WIN-Instruments hinzu, um die Backtest-Ergebnisse zu visualisieren. Wir empfehlen den Zeitrahmen von 1 Minute.
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indikatoren
ROMAN5 Time Breakout Indicator zeichnet automatisch die Boxen für tägliche Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche. Er hilft dem Benutzer zu erkennen, ob er kaufen oder verkaufen soll. Er verfügt über einen Alarm, der ertönt, sobald ein neues Signal erscheint. Ihre E-Mail-Adresse und die Einstellungen für den SMTP-Server sollten im Einstellungsfenster der Registerkarte "Mailbox" in Ihrem MetaTrader 5 angegeben werden. Blauer Pfeil nach oben = Kaufen. Roter Pfeil nach unten = Verkaufen. Sie könn
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indikatoren
DailyHiLo Indicator Beherrschen Sie die tägliche Handelsspanne wie ein Profi. Dieser Indikator zeigt automatisch die Höchst- und Tiefststände des Vortags - ein Kernelement des (Beat The Market Maker) Handelsansatzes - direkt auf Ihrem Chart an. Diese Niveaus dienen als natürliche Grenzen für die Intraday-Kursentwicklung und helfen Händlern, potenzielle Umkehrzonen, Ausbruchspunkte und Liquiditätsziele zu identifizieren. Wichtigste Merkmale Präzise Darstellung des gestrigen Hochs und Tiefs für j
FREE
Symbol Basket Control Panel
Imad Kamal Mohammad Badad
Experten
Symbol Basket Control Panel ist ein professionelles Handelsdienstprogramm, das die Verwaltung mehrerer Währungen vereinfacht. Es fungiert als zentrale Kommandozentrale, die es Händlern ermöglicht, Handelskörbe über verschiedene Symbole hinweg mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Präzision auszuführen und zu verwalten. Anstatt Aufträge für jedes Paar manuell zu öffnen und zu schließen, bietet dieses Dashboard eine leistungsstarke grafische Oberfläche, mit der Sie Ihr gesamtes Portfolio von e
Dashboard ichimoku trend signal
Francesco Cubello
Indikatoren
Fortgeschrittene Analyse - Totale visuelle Klarheit Das Ichimoku-Dashboard verfügt über drei leistungsstarke Dashboards, die präzise Handelssignale auf der Grundlage einer bewährten Methodik liefern. Das farbkodierte Design des Panels ermöglicht es dem Nutzer, den Status jedes überwachten Finanzinstruments auf einen Blick zu erkennen. Die kombinierte Tabelle des "Ichimoku Dashboard" für MetaTrader 5 ist eine Schlüsselkomponente, die die von den Indikatoren generierten Handelssignale integriert
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
SP500 Smart Collector
Dmitrij Petrenko
Experten
SP500 Smart Sammler Automatisierter Intraday-Handel, kein Scalping! Das Handelssystem soll Geld verdienen, sowohl wenn der Markt steigt und wenn es fällt. Ich biete keine Geschenke oder Boni für Käufe oder positives Feedback! Der SP500 Smart Collector Advisor wurde in einem geschlossenen Test getestet, zeigte hervorragende Ergebnisse, ist respektabel und kommt ohne Marketingtricks und Manipulationen aus. Der SP500-Index besteht aus den 505 größten Unternehmen der Vereinigten Staaten und wächst
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
TITAN INTELLIGENT REX ist ein 100% automatisierter Expert Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch mathematische Modellierung von Marktmustern ermittelt wird. Der Advisor verwendet keinen Stop-Loss, alle Trades werden geschlossen, sobald sie einen Gewinn erzielt haben . Es besteht die Möglichkeit, Lot-Erhöhungen zu planen. Erweiterte Einstellungen für Profis und ein System, das am besten auf GBPUSD (empfohlen) und ähnlichen Währungen mit dem Fo
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Experten
Aquila Aurum VWAP Pro – Silber (XAGUSD) Edition Intelligenter VWAP-Handel mit klaren Regeln & stabilem Risiko Aquila Aurum VWAP Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das Preisbewegungen im Verhältnis zum Intraday-VWAP auswertet. Es nutzt saubere, objektive Regelwerke, um Kursübertreibungen zu erkennen und präzise Rückkehrbewegungen in Trendphasen auszunutzen. Der EA ist speziell für XAGUSD (Silber, Screenshots 1. Setup)  optimiert, angehängt ist jedoch auch ein Setup Preset für
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde : GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieses System wurde unter Berücksichtigung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt und ist somit die ideale Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hohem Trend und mittlerer Volatilität . Die Signale sind darauf ausgerichtet, die Handelsrisiken zu minimieren und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Die wicht
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
BFX London Break Pro
Amos Kipkeiyo Kirui
Experten
Intelligentes Session-Handelssystem Eine professionelle algorithmische Handelslösung, die für die Eröffnung der Londoner Börsensitzung entwickelt wurde und klassische Breakout-Methoden mit modernem adaptivem Risikomanagement kombiniert. Funktionsweise: Identifizierung und Ausführung von hochwahrscheinlichen Richtungsbewegungen während der Londoner Markteröffnung unter Verwendung von Multi-Timeframe-Bestätigung und volatilitätsbasierter Positionierung. Intelligentes Ausstiegsmanagement: Im Gegen
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
QuantumScalp
Vadim Podoprigora
Experten
QuantumScalp ist ein automatischer Trading Advisor der nächsten Generation, der Ihre Handelseffizienz und -rentabilität steigern soll in der dynamischen Welt der Finanzmärkte. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen, QuantumScalp automatisiert die Scalping-Strategie und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit unvergleichlicher Präzision und Geschwindigkeit auszunutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigend
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Experten
AlphaGain AI – Präziser Handel mit Next‑Gen KI AlphaGain AI ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der auf Künstlicher Intelligenz basiert und über 10 Jahre Marktdaten nutzt, um präzise Signale und ein stabiles Risikomanagement zu liefern. Wichtige Funktionen: KI-Kern: erkennt Candle-Formationen, Volatilitätszonen und Momentum-Logik; Trainiert auf über 10 Jahren historischer Daten; Intelligente Einstieg-/Ausstiegsstrategie: SL/TP, Trailing Stop, Break-Even, TP na
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Experten
Diese Bruchstrategie führt zu Markteintrittssignalen, wenn der Preis innerhalb eines bestimmten Preisrahmens eine Grenze überschreitet. Um diese Strategie zu entwickeln, haben wir historische Daten mit einer Qualität von 99,9 % aus den letzten 15 Jahren verwendet. Die wichtigsten Indikatoren wurden ausgewählt und die falschen Indikatoren eliminiert. Der Sachverständige führt eine technische Analyse durch und zieht nur die Fälle zurück, die die besten Ergebnisse liefern. Er verwendet ein System z
MiniFullIndexTrader
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
Experten
FA MiniFullIndexTrader: Vielseitiger Scalper für kleine und vollständige Indizes Dieser Expert Advisor (EA) ist ein automatisierter Scalping-Strategie für MetaTrader 5, die für die Indizes WIN@, WINQ25, WINFUT und WIN$ optimiert ist. Er nutzt Tagesrhythmen für schnelle Einstiege und eine hohe Risikobereitschaft zum Schutz des Kapitals. Hauptvorteile: Rentabel und beständig: Im Rahmen von Backtests wird ein liquider Gewinn von 14.310 Pfund mit einer Rendite von 1,44 und einem Sharpe von 16,77 (h
Indices Pulse
Md Abdul Manann
Experten
Der Ultimative Roboter für Prop-Firmen & Privat-Trader (US30, NAS100, US500) - Ein einfaches Abonnement für $34/Monat. Sind Sie es leid, profitable Bewegungen bei wichtigen Indizes zu verpassen? Kämpfen Sie mit den Drawdown-Regeln von Prop-Firmen? Lassen Sie ein professionelles Werkzeug die schwere Arbeit erledigen. Indices Pulse ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Volatilität globaler Indizes zu meistern. Es ist ni
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Eine der Zahlenfolgen heißt „Forest Fire Sequence“. Es wurde als eine der schönsten neuen Sequenzen anerkannt. Sein Hauptmerkmal ist, dass diese Sequenz lineare Trends vermeidet, selbst die kürzesten. Diese Eigenschaft bildete die Grundlage dieses Indikators. Bei der Analyse einer Finanzzeitreihe versucht dieser Indikator, alle möglichen Trendoptionen abzulehnen. Und nur wenn er scheitert, dann erkennt er das Vorhandensein eines Trends und gibt das entsprechende Signal. Dieser Ansatz ermöglicht
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
XAUUSD jorgeaiea
Jorge Niz
Experten
XAUUSD Jorgeaiea - Smart Scaling EA XAUUSD Jorgeaiea ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel mit einer optimierten progressiven Scalping-Strategie entwickelt wurde. Es kombiniert Trendanalyse, dynamische Risikokontrolle und fortschrittliches Gewinnmanagement und bietet soliden und zuverlässigen Handel auch unter ungünstigen Marktbedingungen. ️ Ideal für alle, die ein professionelles Tool mit automatischem Management, Zielvisualisierung und Kapitalschutz suchen.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indikatoren
Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indikatoren
dieser Indikator ist ein Spike-Detektor-Indikator, es wurde speziell für den Handel mit Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 und Crash 500 entwickelt Wir empfehlen, es nur für Derivat Boom- und Crash-Indizes zu verwenden Die Einstellung ist intuitiv, vertraut und einfach zu bedienen es hat Benachrichtigungsfunktionen; akustische Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen. Dieses Tool ist einfach zu bedienen, einfach zu handhaben Dieses Update basiert auf verschiedenen Strategien für Spikes
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indikatoren
Trend und Signale MT5 Indikator scannt 30 Handelsinstrumente (Forex, Metalle und Indizes). Es verwendet spezielle Algorithmus auf dem aktuellen Markt auf der Grundlage von Pure Price Action und zeigt den allgemeinen Trend und Signal auf dem Dashboard. Wenn Signale erzeugt werden, sendet der Indikator einen Alarm und eine Benachrichtigung. Strategie für Signale Dieser Indikator verwendet den täglichen Zeitrahmen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der stündliche Zeitrahmen wird verwendet, u
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel und einer ANN-Kombination, die entwickelt wurde, um ein Modell (unter Verwendung früherer Kurse) der jüngsten Marktbedingungen (beliebiges Diagramm*) zu erstellen, um das Modell als Prognoseinstrument zu verwenden. *Dieser Indikator kann auf jedem Chart/Zeitrahmen funktionieren, aber es wird empfohlen, mehrere Zeitrahmen für jeden Handel zu verwenden, da sich diese Methode ausschließlich auf den Zeitfaktor stützt. Sie können diesen Indikat
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der Kreuzung von zwei Gleitenden Durchschnitten mit dem RSI Er ist für Scalper bestimmt Speziell entwickelt für Boom und Crash syhtetische Indizes von Binary.com/Deriv.com Er ist einfach und intuitiv zu bedienen. Wir empfehlen seine Verwendung auf M1 und ist mit drei Arten von Benachrichtigungen ausgestattet E-Mail-Benachrichtigung Ton-Benachrichtigung Push-Benachrichtigung Diese Parameter können aktiviert und deaktiviert werden.
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den iVISTscalp5-Indikator vor, der nicht nur einzigartig, sondern auch effektiv im Handel ist. Dieser Indikator basiert auf Zeitdaten und ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und eingehender Analyse der Finanzmärkte. Der iVISTscalp5-Indikator ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für manuellen Handel. Bequemlichkeit, Einfachheit und Visualisierung - die gesamte Komplexität ist verborgen. Wir haben die Einstellungen und Verwendung des iVISTscalp5-Indikators auf das Maximum vereinfa
BOOM and CRASH Ultimate Soft
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Scalping-Indikator, der ausschließlich für die Boom- und Crash-Indizes des Deriv Limited-Marktes bestimmt ist. Er unterstützt Boom 500, Boom 1000, Crash 500 und Crash 1000 Kein Repaint und kein Bug Die Einstellungen sind intuitiv und einfach zu bedienen Die Produktaktivierungsnummer ist 20 Der verwendete Time Frame hängt vom Benutzer ab Wenn Sie ein aggressiver Scalper sind, verwenden Sie einfach M1 Für lange Trades verwenden Sie M15 Wenn Sie konservativ sind, verwenden
Recuroid
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Recuroid-Indikator zeigt sehr gute Einstiegspunkte an. Schauen Sie sich einfach die Screenshots an, laden Sie die kostenlose Version herunter und sehen Sie sich den Strategietester an, um sich selbst davon zu überzeugen. Das System basiert auf zwei Schlüsselalgorithmen. Der erste Algorithmus (verwaltet) schafft ein System des ausgeglichenen Übergangs von der Kaufzone zur Verkaufszone und umgekehrt, zeichnet Pfeile und Linien und bildet Einstiegspunkte. Der zweite Algorithmus (verwaltet) ko
Boom coins indicator and crash coins
Waleed Hamood Said Al Rawahi
Indikatoren
Live-Übertragung des Indikators auf YouTube. Bitte klicken Sie auf den Link unten, um mehr Glaubwürdigkeit zu erhalten. Es gibt auch Videos des Indikators, die Sie sich ansehen können. Beachten Sie, dass die Übertragung spät ist, verlassen Sie sich nicht darauf. Nur eine Überprüfung des Indikators ist nur eine Überprüfung der Genauigkeit des Indikators, der fast nicht verliert und die Gewinnrate 95% erreicht Ich werde mit großer Genauigkeit an der CRASH-Münze 1000 INDICES arbeiten
MMM Gold Sniper MT5
Gilang Wardhana Purnama Putra
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Market-Maker-Strategie. NO REPAINT. MM's sind Händler und ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen. Dies beinhaltet Strategien, um gegen Einzelhändler zu handeln. Der Hauptunterschied zwischen ihnen und anderen Händlern ist, dass sie durch den Zugang zu massiven Volumina die Fähigkeit haben, den Preis nach ihrem Willen zu bewegen. Um Geld zu verdienen, versuchen sie also, zu einem niedrigeren Preis zu kaufen und dann zu einem höheren Preis zu verkaufen. Dies erreichen si
Tatino Super Signals
Anthonius Soruh
Indikatoren
Tatino Super Signals ist ein Indikator für den Handel mit binären Optionen und den Forex-Handel, der nicht nachgemalt wird. Empfehlungen: Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung auf M1, M5 und M15 Zeitrahmen. Währungspaare: Alle Paare Kontotyp: Alle Typen Broker-Zeit: Alle Makler : Alle Binäres Trading : Abgelaufen 1 Kerze Puffer Buy=1, Sell=0, Einstieg nächste Kerze Empfohlene Forex trading Stop Loss : 15 pips Empfohlene Forex tradingTake profit levels :
Magicx
Hasan Abdulhussein
Indikatoren
Der Indikator gibt ein Kauf- oder Verkaufssignal, wenn die Bedingungen der Strategie, mit der er entwickelt wurde, erfüllt sind. Die Strategie ist garantiert, stark, und wurde für 9 Jahre getestet. Der Indikator ist für binäre Optionen und kann in einen Bot umgewandelt werden, indem man ihn mit MT2Trading verknüpft, wo er das Signal an diese Plattform sendet. Diese Plattform eröffnet automatisch einen Handel auf der Handelsplattform, die Sie verwenden, egal ob es sich um Pocket Option, IQ Optio
Engulfing Candles With MA
Hisham Ahmed
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für binäre Optionen. Es berechnet Engulfing Candles mit einer Signalbestätigung des gleitenden Durchschnitts. Die grünen Kauf- und roten Verkaufspfeile werden im Diagramm angezeigt. Es wurde auf einem 3-Minuten- und 5-Minuten-Chart mit mehreren Paaren (EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY usw.) getestet. Es funktioniert auch auf dem OTC-Markt von Pocketoption, z. B. EUR/JPY OTC und EUR/USD OTC. Für Anfänger, Wenn Sie Martingal verwenden, sind die empfohlenen Einstellungen: Anfangs
CBT Quantum Maverick
Arpit Sharma
1 (1)
Indikatoren
CBT Quantum Maverick Hocheffizientes Binäroptionshandelssystem CBT Quantum Maverick ist ein leistungsstarkes Handelssystem für Binäroptionen, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Einfachheit und diszipliniertes Handeln suchen. Keine Anpassung erforderlich – das System ist von Anfang an optimiert. Mit etwas Übung sind die Signale leicht zu beherrschen. Hauptmerkmale: Präzise Signale: Handelssignale basierend auf der aktuellen Kerze, die auf die nächste Kerze abzielen, ohne häufige N
Old School Reversal Zones
Kavita Krishnakumar Ojha
Indikatoren
Ich fasse mich kurz und bündig: Lassen Sie Ihre Backtest-Ergebnisse für sich sprechen. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, die grundlegende Logik hinter unserem Verfahren für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es geht nicht darum, die Art und Weise, wie Sie handeln, zu ändern - denn wir wissen, dass das nur bei Ihnen der Fall ist. Die besten Möglichkeiten, eine Position einzugehen? Die waren schon immer vertraulich! Was wir mit Ihnen teilen können , ist der erste von dr
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension