Dynamic Market Oscillator

Oscilador Dinámico de Mercado (DMO) - Marcador de Niveles Horizontales Dinámicos Limpios

El Oscilador Dinámico de Mercado es un indicador superpuesto versátil y minimalista que dibuja automáticamente niveles de precios horizontales limpios y en tiempo real con marcadores y rayos discontinuos extensibles. Es perfecto para los operadores que desean un gráfico despejado y ver al instante las zonas de soporte y resistencia en curso más importantes.

Funciona perfectamente en TODOS los mercados:

Pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, exóticos)

Criptodivisas (BTCUSD, ETHUSD etc.)

Oro y plata (XAUUSD, XAGUSD)

Índices bursátiles, materias primas y futuros

Totalmente compatible con TODOS los marcos de tiempo - desde M1 scalping a MN swing trading mensual.

**Lo que obtiene

Marcadores rojos a la baja + etiquetas opcionales de "Venta" en zonas de resistencia potencial

Marcadores verdes al alza + etiquetas opcionales de "Compra" en zonas de soporte potencial

Sensibilidad ajustable (por defecto funciona muy bien en todos los mercados y plazos)

100% sin repintado, ligero, sin retardo

Ideal para estrategias de acción de precios, oferta-demanda, ruptura y continuación de tendencias. Utilice los rayos como niveles de confluencia dinámicos con sus herramientas de Fibonacci, bloques de órdenes o perfiles de volumen.