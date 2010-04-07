Dynamic Market Oscillator
Oscilador Dinámico de Mercado (DMO) - Marcador de Niveles Horizontales Dinámicos Limpios
El Oscilador Dinámico de Mercado es un indicador superpuesto versátil y minimalista que dibuja automáticamente niveles de precios horizontales limpios y en tiempo real con marcadores y rayos discontinuos extensibles. Es perfecto para los operadores que desean un gráfico despejado y ver al instante las zonas de soporte y resistencia en curso más importantes.
Funciona perfectamente en TODOS los mercados:
- Pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, exóticos)
- Criptodivisas (BTCUSD, ETHUSD etc.)
- Oro y plata (XAUUSD, XAGUSD)
- Índices bursátiles, materias primas y futuros
Totalmente compatible con TODOS los marcos de tiempo - desde M1 scalping a MN swing trading mensual.
**Lo que obtiene
- Marcadores rojos a la baja + etiquetas opcionales de "Venta" en zonas de resistencia potencial
- Marcadores verdes al alza + etiquetas opcionales de "Compra" en zonas de soporte potencial
- Sensibilidad ajustable (por defecto funciona muy bien en todos los mercados y plazos)
- 100% sin repintado, ligero, sin retardo
Ideal para estrategias de acción de precios, oferta-demanda, ruptura y continuación de tendencias. Utilice los rayos como niveles de confluencia dinámicos con sus herramientas de Fibonacci, bloques de órdenes o perfiles de volumen.