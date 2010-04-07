Dynamic Market Oscillator

Oscilador Dinámico de Mercado (DMO) - Marcador de Niveles Horizontales Dinámicos Limpios

El Oscilador Dinámico de Mercado es un indicador superpuesto versátil y minimalista que dibuja automáticamente niveles de precios horizontales limpios y en tiempo real con marcadores y rayos discontinuos extensibles. Es perfecto para los operadores que desean un gráfico despejado y ver al instante las zonas de soporte y resistencia en curso más importantes.

Funciona perfectamente en TODOS los mercados:

  • Pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, exóticos)
  • Criptodivisas (BTCUSD, ETHUSD etc.)
  • Oro y plata (XAUUSD, XAGUSD)
  • Índices bursátiles, materias primas y futuros

Totalmente compatible con TODOS los marcos de tiempo - desde M1 scalping a MN swing trading mensual.

**Lo que obtiene

  • Marcadores rojos a la baja + etiquetas opcionales de "Venta" en zonas de resistencia potencial
  • Marcadores verdes al alza + etiquetas opcionales de "Compra" en zonas de soporte potencial
  • Sensibilidad ajustable (por defecto funciona muy bien en todos los mercados y plazos)
  • 100% sin repintado, ligero, sin retardo

Ideal para estrategias de acción de precios, oferta-demanda, ruptura y continuación de tendencias. Utilice los rayos como niveles de confluencia dinámicos con sus herramientas de Fibonacci, bloques de órdenes o perfiles de volumen.


Productos recomendados
SuperTrend Signals
Quang Huy Quach
Indicadores
El indicador Supertrend es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para ayudar a los operadores a identificar la dirección de las tendencias del mercado y los posibles puntos de entrada/salida. Funciona basándose en los datos de precios y en el Average True Range (ATR) para crear una línea de señal dinámica que cambia de color en función de la tendencia actual. Color verde: indica una tendencia alcista. Color rojo: indica una tendencia bajista. La supertendencia
FREE
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El nuevo s43 Scalper for Mini-Indexes (WIN-IND) realiza operaciones a corto plazo en el marco temporal de 1min, buscando pequeñas variaciones en el mercado. Nueva tecnología de trading, los resultados intradía son increíbles, compruébelo: Después de la instalación, añádalo al gráfico de win instruments para visualizar los resultados del backtest. Recomendamos el timeframe de 1min.
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicadores
El indicador ROMAN5 Time Breakout traza automáticamente los bloques de la ruptura del soporte o resistencia. Permite al usuario elegir la dirección de la operación. Esta utilidad también tiene incorporada la función del aviso sonoro cuando aparece una nueva señal. Aparte, está disponible la función de avisos vía e-mail. Su dirección del e-mail, así como los parámetros del servidor SMTP tienen que estar indicados en los ajustes del terminal MetaTrader 5 (la pestaña "Correo electrónico"). Flecha a
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicadores
Indicador DailyHiLo Domine el rango diario como un profesional. Este indicador traza automáticamente los niveles máximos y mínimos del día anterior -un elemento central en el enfoque de negociación (Beat The Market Maker)- directamente en su gráfico. Estos niveles actúan como límites naturales para la acción del precio intradía, ayudando a los operadores a identificar posibles zonas de inversión, puntos de ruptura y objetivos de liquidez. Características principales Trazado preciso del máximo y
FREE
Symbol Basket Control Panel
Imad Kamal Mohammad Badad
Asesores Expertos
Symbol Basket Control Panel es una utilidad de negociación profesional diseñada para agilizar la gestión multidivisa. Actúa como un centro de mando centralizado, permitiendo a los operadores ejecutar y gestionar cestas de operaciones a través de diferentes símbolos con una velocidad y precisión sin precedentes. En lugar de abrir y cerrar órdenes manualmente para cada par, este panel proporciona una interfaz gráfica de alto rendimiento para controlar toda su cartera desde un único gráfico. Caract
Dashboard ichimoku trend signal
Francesco Cubello
Indicadores
Análisis avanzado - Claridad visual total El panel Ichimoku cuenta con tres potentes paneles para ofrecer señales de negociación precisas basadas en una metodología probada. El diseño del panel codificado por colores permite a los usuarios identificar al instante el estado de cada instrumento financiero monitorizado de un vistazo. La tabla combinada del "Tablero Ichimoku" para MetaTrader 5 es un componente clave que integra y sintetiza las señales comerciales generadas por los indicadores, pro
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilidades
BREVE INTRODUCCIÓN : Este panel está diseñado para el par XAU/USD y ofrece una solución de negociación totalmente automatizada y manual con controles opcionales de gestión monetaria. La aplicación funciona sin problemas en todas las condiciones de mercado e incluye indicadores incorporados en la interfaz para realizar análisis en tiempo real. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES : - Estrategia Martingala y Detección de Secuencias de Rango - Mejora la recuperación de las operaciones e identifica los ni
SP500 Smart Collector
Dmitrij Petrenko
Asesores Expertos
SP500 Colector Inteligente Negociación intradía automatizada , ¡no scalping! Se espera que el sistema de trading gane dinero tanto cuando el mercado sube como cuando baja. No ofrezco regalos ni bonificaciones por compras o comentarios positivos. El asesor SP500 Smart Collector fue probado en una prueba cerrada, mostró excelentes resultados, es digno de respeto, y no requiere trucos de marketing y manipulaciones. El índice SP500 está formado por las 505 empresas más grandes de Estados Unidos y c
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
Aquila Argentum VWAP Scalper
Daniel Schlemper
Asesores Expertos
Aquila Aurum VWAP Pro - Edición Plata (XAGUSD) Comercio VWAP inteligente con reglas claras y riesgo estable Aquila Aurum VWAP Pro es un sistema de comercio totalmente automatizado que analiza los movimientos de precios en relación con el VWAP intradía. Utiliza conjuntos de reglas limpias y objetivas para reconocer las exageraciones de los precios y explotar movimientos de rentabilidad precisos en fases de tendencia. El EA está optimizado específicamente para XAGUSD (plata, capturas de pantalla 1
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad : GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este sistema está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media . Las señales están enfocadas a minimizar los riesgos de trading, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Característi
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
BFX London Break Pro
Amos Kipkeiyo Kirui
Asesores Expertos
Sistema inteligente de negociación de la sesión Una solución profesional de negociación algorítmica diseñada para la apertura de la sesión de Londres, que combina la metodología clásica de ruptura con una moderna gestión adaptativa del riesgo. Qué hace: Identifica y ejecuta movimientos direccionales de alta probabilidad durante la apertura del mercado londinense utilizando la confirmación en múltiples marcos temporales y el posicionamiento basado en la volatilidad. Gestión inteligente de las sa
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El sistema de negociación Manyal, CovEchoTrend Robot, se centra en la fiabilidad y la flexibilidad. Al emplear métodos de análisis estadístico para estudiar las relaciones entre el indicador de base y los patrones del mercado, el sistema permite una comprensión más profunda de los procesos del mercado. Análisis inteligente de patrones: La aplicación del procesamiento de datos estadísticos ayuda a identificar con mayor precisión los puntos clave de cambio de tendencia, señalando los cambios signi
QuantumScalp
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
QuantumScalp es un asesor de negociación automatizado de última generación diseñado para mejorar la eficacia y la rentabilidad de sus operaciones. en el dinámico mundo de los mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, QuantumScalp automatiza la estrategia de scalping, permitiendo a los operadores explotar pequeños movimientos de precios con una precisión y velocidad sin precedentes. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con e
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Asesores Expertos
AlphaGain AI – Precisión de élite impulsada por IA AlphaGain AI es un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, potenciado por inteligencia artificial y más de 10 años de análisis histórico. Se adapta a condiciones del mercado en tiempo real, proporcionando entradas muy precisas y control riguroso del riesgo. Características principales: Núcleo IA: detecta configuraciones de alta probabilidad usando velas, zonas de volatilidad y lógica de momentum; Entrenado en más de 10 años de dato
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Asesores Expertos
Ejecuta operaciones de forma autónoma, supervisando todo el proceso desde el inicio hasta la finalización. Asistencia gratuita a través de chat, correo electrónico y asistencia remota . Construido originalmente para XAUUSD (Oro). Cambios de configuración para otros símbolos Potente gestión de reglas Funciones de posicionamiento mejoradas Gestión del riesgo / Dimensionamiento dinámico de lotes Configuración rápida Símbolos : XAUUSD Inversión para todos: Nuestro robot de comercio está diseñado pa
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Esta estrategia de ruptura genera señales de entrada en el mercado cuando el precio franquea un límite dentro de una determinada horquilla de precios. Para elaborar esta estrategia, hemos utilizado datos históricos de una calidad del 99,9% en los últimos 15 años. Se seleccionaron las señales más pertinentes y se eliminaron las falsas. El asesor experto realiza un análisis técnico y sólo retira los casos que presentan los mejores resultados. Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas . L'
MiniFullIndexTrader
Francisco Eugenio Martoni M De Andrada
Asesores Expertos
FA MiniFullIndexTrader: Scalper versátil para índices mini y completos Este Asesor Experto (EA) es una estrategia de scalping automatizada para MetaTrader 5, optimizada para contratos de índice como WIN@, WINQ25, WINFUT y WIN$. Utiliza rompimientos diarios para entradas rápidas, con gestión de riesgo avanzada para proteger el capital. Principales ventajas: Rentable y consistente: En backtests, rentabilidad líquida de hasta 14.310 puntos con factor de rentabilidad de 1,44 y Sharpe 16,77 (alto re
Indices Pulse
Md Abdul Manann
Asesores Expertos
El Robot Definitivo para Firmas de Fondeo y Traders Minoristas (US30, NAS100, US500) - Una suscripción simple de $34/mes. ¿Cansado de perderse movimientos rentables en los principales índices? ¿Luchando con las reglas de drawdown de las firmas de fondeo? Deje que una herramienta profesional haga el trabajo pesado. Indices Pulse es un potente Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5, meticulosamente diseñado para conquistar la volatilidad de los índices globales. No es solo otro E
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 es un indicador universal apto para todos los traders principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, cryptocurrencies, acciones en bruto Limitless MT5 - ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué Limitless MT5? 1 ausencia total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en trading 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 buen rendimiento en el comercio durante la publi
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
XAUUSD jorgeaiea
Jorge Niz
Asesores Expertos
XAUUSD Jorgeaiea – EA de Escalado Inteligente XAUUSD Jorgeaiea es un sistema automatizado de trading diseñado específicamente para operar el oro con una estrategia de escalado progresivo optimizado . Combina análisis de tendencia, control de riesgo dinámico y gestión avanzada de ganancias, ofreciendo una operativa sólida y confiable incluso en condiciones de mercado adversas. ️ Ideal para quienes buscan una herramienta profesional, con gestión automática, visualización de objetivos y protecció
Los compradores de este producto también adquieren
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Hola Quiero presentar El Forex Comprar Vender Flecha Premium MT5 recientemente la liberación de este indicador de primera calidad! su 1000% No Repintar Indicador, Funciona perfectamente bien,, lo probé día a día, Sólo la mente que sopla Resultado, Incluyendo Algoritmo tendencia de gran alcance! ¿Cómo funciona? así, funciona fórmula tendencia del mercado, cuando la tendencia alcista o cuando la tendencia bajista, Recomendar marco de tiempo M30, H1 funciona todos los plazos, y todos los
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicadores
Una herramienta para el backtesting de estrategias y el análisis del rendimiento en el gráfico. Una utilidad para desarrollar, depurar y probar ideas de negociación personalizadas y funciones de indicadores. Un indicador diseñado para probar rápidamente conceptos de negociación y visualizar la eficacia de diferentes parámetros de entrada. Un sandbox todo en uno para probar desde simples cruces hasta complejos sistemas de negociación multicondición. .
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
El Asesor Experto y el vídeo se adjuntan en la pestaña Discusión . El robot aplica una sola orden y sigue estrictamente las señales para evaluar la eficiencia del indicador. Pan PrizMA CD Phase es una opción basada en el indicador Pan PrizMA . Detalles (en ruso). El promediado por un polinomio cuádruple-cuártico aumenta la suavidad de las líneas, añade impulso y ritmo. La extrapolación por la función sinusoide cerca de una constante permite ajustar el retardo o adelanto de las señales. El valor
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indicadores
Clasificador de la fuerza de la tendencia. No cambia las lecturas del historial. Sólo cambia la clasificación de una barra no cerrada. En idea es similar al sistema completo ASCTrend, cuyo módulo de señal, o más bien su aproximación de forma algo "reducida", está disponible gratuitamente, así como en el terminal como indicador de señal SilverTrend . No es una copia exacta del sistema ASCTrend . Funciona en todos los instrumentos y en todos los rangos temporales. El indicador utiliza varios algor
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Universal Strength Meter PRO es más que un medidor de fuerza básico. En lugar de limitar el cálculo al precio, puede basarse en cualquiera de los 19 modos de fuerza integrados + 9 marcos temporales. Con el FFx USM, usted es capaz de definir cualquier período para cualquier combinación de plazos. Por ejemplo, puede establecer el cuadro de mandos para las últimas 10 velas para M15-H1-H4... ¡Flexibilidad total! Muy fácil de interpretar... Da una gran idea acerca de qué moneda es débil y cuál es
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alerter FFx Universal MTF muestra en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador elegido. Modo de 9 indicadores (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Cada uno se puede aplicar varias veces en el mismo gráfico con diferentes configuraciones. Muy fácil de interpretar. Confirme sus entradas de COMPRA cuando la mayoría de los plazos muestren color verde. Confirme sus entradas de VENTA cuando la mayoría de los plazos muestren
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 21 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para mostrar El usuario puede seleccionar hasta 21 periodos de tiempo para su visualización. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 21 marcos te
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Patterns Alerter ofrece sugerencias de operaciones con Entry, Target 1, Target 2 y StopLoss .... para cualquiera de los patrones seleccionados (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar). A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Se pueden aplicar múltiples instancias en el mismo gráfico para monitorizar diferentes patrones Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner es una herramienta global que escanea todos los pares y todos los plazos sobre hasta cinco indicadores entre los 16 disponibles. Verá claramente qué divisas debe evitar negociar y en cuáles debe centrarse. Una vez que una divisa entra en una zona extrema (por ejemplo, 20/80%), puede operar con toda la cesta con gran confianza. Otra forma de utilizarlo es observar dos divisas (débil frente a fue
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
Versión MetaTrader 4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO es una suite completa para los niveles de soporte y resistencia. Soporte y Resistencia son los niveles más utilizados en todo tipo de trading. Se puede utilizar para encontrar la tendencia de reversión, para establecer objetivos y stop, etc. El indicador es totalmente flexible directamente desde el gráfico 4 periodos a elegir para el cálculo: 4Horas, Diario, Semanal y Mensual 4 fórmulas a e
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indicadores
TimeFrame recomendado >= H1. 100% No Repintado en cualquier momento. Úselo con cuidado, sólo con Dirección de Tendencia. Uso en Trading: 2 Variantes: como Sistema de Rango o como Sistema BreakOut (Ambos Solo Con Dirección Tendencial)::: (Utilice siempre StopLoss para minimizar el Riesgo); [1] como Sistema de Rango: (Recomendado) en TENDENCIA ALZA: - COMPRE en la Línea Azul, luego si el precio baja 50 puntos (en H1) abra una Segunda COMPRA. Cierre en cualquier Beneficio que desee: TrailingStop(
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indicadores
este indicador es un indicador de detector de picos, está especialmente diseñado para intercambiar Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 y Crash 500 Recomendamos usarlo solo en índices Deriv Boom y Crash Su configuración es intuitiva, familiar y fácil de usar. tiene funciones de notificación; notificaciones sonoras y notificaciones push. esta herramienta es fácil de usar, fácil de manejar Esta actualización se basa en diferentes estrategias para picos.
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indicadores
El indicador de Tendencia y Señales MT5 escanea 30 Instrumentos de negociación (Forex, Metales e Índices). Utiliza un algoritmo especial en el mercado actual basado en la Acción del Precio Puro y muestra la tendencia general y la señal en el tablero de instrumentos. Cuando se producen señales, el indicador envía alertas y notificaciones. Estrategia para Señales Este indicador utiliza el marco de tiempo diario para determinar la dirección de la tendencia. El marco de tiempo por hora se utiliza p
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indicadores
Este indicador se basa en una fórmula matemática y una RNA combinadas, diseñadas para hacer un modelo (utilizando precios anteriores) de la condición de mercado más reciente (cualquier gráfico*) con el fin de utilizar el modelo como una herramienta de previsión. *Este indicador puede operar en cualquier gráfico / marco de tiempo, pero se sugiere que utilice múltiples marcos de tiempo para cada operación, ya que este método se basa únicamente en el factor tiempo, no se puede utilizar este indicad
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indicadores
Este indicador se basa en el cruce de dos medias móviles con el RSI. Está pensado para scalpers Especialmente diseñado para los índices Boom y Crash syhtetic de Binary.com/Deriv.com Es fácil de usar e intuitivo Recomendamos su uso en M1 y está equipado con tres tipos de notificación Alerta por correo electrónico Notificación sonora Notificación push estos parámetros se pueden activar y desactivar.
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indicadores
Te presentamos el indicador iVISTscalp5, que no solo es único sino también efectivo en operaciones de trading. Este indicador se basa en datos temporales y es el resultado de muchos años de experiencia y análisis profundo de los mercados financieros. El indicador iVISTscalp5 es una excelente herramienta para el trading manual. La conveniencia, simplicidad y visualización, toda la complejidad está oculta en su interior. Hemos simplificado al máximo la configuración y uso del indicador iVISTscalp5
BOOM and CRASH Ultimate Soft
Tete Adate Adjete
Indicadores
Este indicador es un indicador de scalping destinado exclusivamente a los índices Boom y Crash del mercado Deriv Limited Soporta Boom 500, Boom 1000, Crash 500 y Crash 1000 No repinta y no tiene errores Los ajustes son intuitivos y fáciles de usar El número de activación del producto es 20 El marco de tiempo utilizado depende del usuario Si usted es un scalper agresivo a continuación, sólo tiene que utilizar M1 Para operaciones largas use M15 Si es conservador utilice M5 Por favor, póngase en co
Recuroid
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador Recuroid muestra muy buenos puntos de entrada. Basta con mirar las capturas de pantalla, a continuación, descargue la versión gratuita y mirar en el probador de estrategias y ver por ti mismo. El sistema se basa en dos algoritmos clave. El primer algoritmo (de gestión) crea un sistema de transición equilibrada de la zona de compra a la zona de venta y viceversa, dibuja flechas y líneas, y forma entradas. El segundo algoritmo (gestionado) corrige los datos iniciales para el primer
Boom coins indicator and crash coins
Waleed Hamood Said Al Rawahi
Indicadores
Transmisión en vivo del indicador en YouTube. Haga clic en el enlace a continuación para obtener más credibilidad. También hay videos del indicador que puede ver. Tenga en cuenta que la transmisión llega tarde, no confíe en ella. Solo es una revisión del indicador. solo una revisión de la precisión del indicador, que no pierde casi y la tasa de ganancia alcanza el 95% Trabajaré con gran precisión en la moneda CRASH 1000 INDICES
MMM Gold Sniper MT5
Gilang Wardhana Purnama Putra
Indicadores
El indicador se basa en la estrategia de los creadores de mercado NO REPAINT. Los MM son operadores y su objetivo es ganar dinero. Esto incluye estrategias para operar contra operadores minoristas. La principal diferencia entre ellos y otros operadores es que tienen la capacidad, a través del acceso a volúmenes masivos, de mover el precio a su antojo. Así que para ganar dinero, su objetivo es comprar a un precio más bajo y luego vender a un precio más alto. Para ello 1. 1. Induciendo a los oper
Tatino Super Signals
Anthonius Soruh
Indicadores
Tatino Super Signals es un indicador no repintado para el comercio de opciones binarias y el comercio de divisas. Recomendaciones: Timeframe: Todos los timeframes. Para mejores resultados recomendamos usarlo en los timeframes M1, M5 y M15. Pares de divisas: Todos los pares Tipo de cuenta: Todos los tipos Tiempo del broker: Cualquiera Brokers : Todos Trading Binario : Expirado 1 Vela Buffer Compra=1, Venta=0, Entrada Próxima Vela Recomendado Forex trading stop loss : 15 pips Niveles recomendados
Magicx
Hasan Abdulhussein
Indicadores
El indicador coloca una señal de compra o venta cuando se cumplen las condiciones de la estrategia con la que fue diseñado. La estrategia está garantizada, es fuerte y ha sido probada durante 9 años. El indicador es para opciones binarias y se puede convertir en un bot vinculándolo a MT2Trading, donde envía la señal a esta plataforma. Esta plataforma abre automáticamente una operación en la plataforma de negociación que esté utilizando, ya sea Pocket Option, IQ Option, o cualquier otra platafor
Engulfing Candles With MA
Hisham Ahmed
Indicadores
Este es un indicador de opción binaria. Calcula velas envolventes con una confirmación de señal de media móvil. Las flechas verde de compra y roja de venta se muestran en el gráfico. Se ha probado en un gráfico de 3 y 5 minutos con múltiples pares (EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY...etc.). Funcionará también en el mercado OTC de Pocketoption, como en EUR/JPY OTC y EUR/USD OTC. Para principiantes, Si está utilizando martingala, las configuraciones recomendadas son, Inversión inicial: $1.00 Multiplica
CBT Quantum Maverick
Arpit Sharma
1 (1)
Indicadores
CBT Quantum Maverick Sistema de Comercio de Opciones Binarias de Alta Eficiencia CBT Quantum Maverick es un sistema de opciones binarias de alto rendimiento diseñado para traders que buscan precisión, simplicidad y un enfoque disciplinado. No requiere personalización: el sistema está optimizado para resultados efectivos desde el primer momento. Simplemente sigue las señales, que se pueden dominar con un poco de práctica. Características clave: Precisión de señales: Señales basadas en la próxim
Old School Reversal Zones
Kavita Krishnakumar Ojha
Indicadores
Seré breve y conciso. Dejemos que los resultados de las pruebas retrospectivas hablen por sí solos. Después de muchas deliberaciones, hemos decidido hacer pública la lógica en la que se basa nuestro proceso. No se trata de cambiar su forma de operar, porque sabemos que eso es exclusivo de usted. ¿Las mejores formas de entrar en una posición? Siempre han sido confidenciales. Lo que sí podemos compartir es el primero de los tres pasos esenciales que seguimos antes de entrar en cualquier operación
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario