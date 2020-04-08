Binary Connect Turbo es un indicador profesional diseñado para el comercio de opciones binarias, optimizado específicamente para el marco temporal M5. Combina una potente lógica de inversión (RSI + Bandas de Bollinger) con un Cuadro de Mando de Martingala inteligente para ayudarle a tomar decisiones basadas en datos.

Esta herramienta es perfecta para los traders que necesitan Detección Temprana de Señales. Las flechas aparecen en la vela actual para darle tiempo suficiente para prepararse para la entrada de la operación. También cuenta con un Temporizador de Cuenta Atrás Grande incorporado y un Sistema de Guardia de Noticias para mantener sus operaciones seguras.

Características principales:

Sistema de Señal Temprana: Las señales se generan en la vela actual . Esto le permite preparar su operación en su plataforma antes de que la vela se cierre.

Las señales se generan en la . Esto le permite preparar su operación en su plataforma antes de que la vela se cierre. Tablero de Martingala: Estadísticas en tiempo real que muestran Ganancias, Pérdidas y Tasa de Supervivencia basadas en sus pasos de Martingala (Por defecto: Máximo 6).

Estadísticas en tiempo real que muestran Ganancias, Pérdidas y Tasa de Supervivencia basadas en sus pasos de Martingala (Por defecto: Máximo 6). Temporizador Rojo Grande: Un temporizador de cuenta regresiva audaz y de alta visibilidad le ayuda a ejecutar operaciones exactamente en la marca de 00:00 segundos.

Un temporizador de cuenta regresiva audaz y de alta visibilidad le ayuda a ejecutar operaciones exactamente en la marca de 00:00 segundos. Guardia de Noticias: Detecta la volatilidad anormal y pausa las señales para evitar las operaciones durante los picos de noticias (Predeterminado: OFF para Modo Seguro).

Detecta la volatilidad anormal y pausa las señales para evitar las operaciones durante los picos de noticias (Predeterminado: OFF para Modo Seguro). Gráfico Auto-Color: Transforma automáticamente su gráfico en un estilo profesional de neón (lima/rojo) para mayor claridad.

⚙️ Cómo Operar:

CALL (Flecha Verde): Prepárese cuando el Precio rompa la Banda Inferior + RSI Sobrevendido. Entre en la apertura de la vela siguiente .

Prepárese cuando el Precio rompa la Banda Inferior + RSI Sobrevendido. Entre en la apertura de la . VENTA (Flecha roja): Prepárese cuando el precio rompa la banda superior + RSI sobrecomprado. Entre en la apertura de la vela siguiente.

Prepárese cuando el precio rompa la banda superior + RSI sobrecomprado. Entre en la apertura de la siguiente. Importante: Dado que las señales aparecen en la vela actual, espere a que la cuenta atrás alcance los 2-3 segundos. Si la flecha permanece, ¡TOMA LA OPERACIÓN!

🛠️ Parámetros de Entrada:

Periodo RSI: Sensibilidad de la señal (Por defecto: 9 para el modo Turbo).

Sensibilidad de la señal (Por defecto: 9 para el modo Turbo). Filtro de Noticias: Activar/Desactivar la protección de volatilidad.

Activar/Desactivar la protección de volatilidad. Max Martingale: Límite de pasos para el cálculo del Win Rate (Por defecto: 6).

Límite de pasos para el cálculo del Win Rate (Por defecto: 6). Configuración del panel de control: Personaliza la visibilidad y los colores.

_____________________________________

Ajustes recomendados: