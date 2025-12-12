Multi Mode Trading Assistant

Über diesen EA Pro Position Manager v6.2 ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren MT5 in eine komplette Handelsstation zu verwandeln. Es ist NICHT nur ein Positionsmanager; es ist ein halbautomatisches System, das fortschrittliches Risikomanagement mit leistungsstarker technischer Analyse (SMC, Muster und Divergenz) kombiniert.

🚀 Was ist neu in v6.2?

  • Klassische Divergenz-Erkennung: Erkennt automatisch regelmäßige Bullish & Bearish Divergenzen.

  • Live-Text und Warnungen: Zeichnet Trendlinien, Pfeile und Textbeschriftungen ("CLASSIC BULLISH DIV") auf dem Chart mit Echtzeit-Pop-up-Warnungen.

  • Optimiert für Scalper: Die Standardeinstellungen der Stochastik wurden auf (5, 3, 3) aktualisiert, um schnellere, hochempfindliche Signale zu erhalten.

  • Pro Dunkler Modus: Setzt Ihren Chart automatisch auf einen sauberen schwarzen Hintergrund mit einem nicht-aufdringlichen Logo-Wasserzeichen.

🎯 Hauptmerkmale

1. 💎 Advanced Divergence Hunter (NEU!) Verpassen Sie nie wieder eine Umkehrung. Der EA überwacht den Preis vs. Stochastic (5,3,3) in Echtzeit.

  • Bullische Divergenz: Niedrigeres Tief im Preis + höheres Tief in der Stoch.

  • Baisse-Divergenz: Höheres Hoch im Preis + niedrigeres Hoch in der Stochastik.

  • Visuelle Darstellungen: Zeichnet solide Trendlinien, Pfeile und Textbeschriftungen auf dem Diagramm.

  • Warnungen: Sofortiger Ton und Pop-up-Benachrichtigung, wenn eine Divergenz live bestätigt wird.

2. 🛡️ 4 automatische SL/TP-Berechnungsmodi Hören Sie auf, manuell zu berechnen. Lassen Sie die Mathematik für Sie arbeiten:

  • MANUELLER KURSMODUS: Traditionelle Preiseingabe.

  • AUTO-ATR-MODUS: Volatilitätsbasiert (z.B. 2x ATR).

  • AUTO SPREAD-MODUS: Spread-basiert für Scalping.

  • AUTOMATISCHER SWING-MODUS: Erkennt das jüngste Hoch/Tief für strukturbasierte SL.

3. ⚡ Fixed Multiple Entry System: Perfekt für Layering-Strategien ohne Martingale-Risiko.

  • Fixed Lot: Sicheres Layering (z.B. alle Einträge 0,01).

  • Ein-Klick: Schaltflächen für "BUY FM" und "SELL FM" zum sofortigen Öffnen von Positionen.

  • Schutz: Begrenzt automatisch die maximale Gesamtzahl der Lots und die maximale Anzahl der Schichten.

4. 📊 Premium Visual Dashboard

  • Auto-Schwarzer Hintergrund: Reinigt Ihr Diagramm sofort für ein professionelles Aussehen.

  • Logo-Wasserzeichen: Elegantes Hintergrund-Branding, das die Kerzen nicht verdeckt.

  • Echtzeit-Informationen: Countdown-Timer, Live-Spread, Floating P/L (farbcodiert) und Positionszähler.

  • Bid Line Label: Zeigt den aktuellen Spread und die Pips an, die neben der Kurslinie laufen.

5. 🏛️ Marktstruktur (SMC) & Muster

  • SMC-Analyse: Automatische Erkennung von BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) mit Major und Micro Swing Filterung.

  • Candlestick-Patterns: Erkennt 8 Schlüsselmuster wie Hammer, Engulfing, Doji und Shooting Star mit visuellen Boxen.

6. 📈 Smart Signal & EMA Überlagerung

  • Stochastische Signale: Einstiegspfeile bei überkauften/überverkauften Zonen.

  • Triple EMA: Zeichnet 3 anpassbare EMA-Linien (Standard: 20, 50, 200) zur Trendfilterung.

⚙️ Eingabeparameter

  • Divergenz: Aktivieren/Deaktivieren, Swing-Stärke, Farben.

  • Stochastik: K, D, Verlangsamung (Standardwert 5,3,3), Levels.

  • Auto SL/TP: ATR-Periode, Swing Bars.

  • Ebenen: Losgröße, Max Lots, Max Count.

  • Visuelle Anzeigen: Panel-Position (oben/unten), Farben, EMA-Perioden.

💡 Verwendung

  1. Hängen Sie es an einen beliebigen Chart an (H1/H4 empfohlen).

  2. Der Chart wird automatisch in den Dark Mode geschaltet.

  3. Warten Sie auf das Erscheinen von Divergenzsignalen (Linien und Text) oder SMC-Strukturen.

  4. Verwenden Sie das Panel, um Trades auszuführen (Single oder Layer).

  5. Klicken Sie auf "APPLY CALCULATION", um sofort SL/TP für alle Trades basierend auf dem von Ihnen gewählten Modus zu setzen.


