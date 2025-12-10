Multi Mode Trading Assistant

Acerca de este EA Pro Position Manager v6.2 es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para transformar su MT5 en una completa estación de trading. NO es sólo un gestor de posiciones; es un Sistema Semi-Automatizado que combina una avanzada Gestión de Riesgos con un potente Análisis Técnico (SMC, Patrones y Divergencia).

🚀 ¿Qué hay de nuevo en la v6.2?

  • Detección de Divergencias Clásicas: Detecta automáticamente Divergencia Regular alcista y bajista.

  • Texto en Vivo y Alertas: Dibuja líneas de tendencia, flechas y etiquetas de texto ("CLASSIC BULLISH DIV") en el gráfico con alertas emergentes en tiempo real.

  • Optimizado para Scalper: Ajustes estocásticos por defecto actualizados a (5, 3, 3) para señales más rápidas y de alta sensibilidad.

  • Modo Oscuro Pro: Establece automáticamente su gráfico a un fondo Negro limpio con una marca de agua de logotipo no intrusiva.

Características principales

1. 💎 Cazador de Divergencias Avanzado (¡NUEVO! ) Nunca más se pierda una reversión. El EA monitoriza el precio vs estocástico (5,3,3) en tiempo real.

  • Divergencia alcista: Mínimo inferior en Precio + Mínimo superior en Estocástico.

  • Divergencia Bajista: Máximo más alto en el precio + Máximo más bajo en el estocástico.

  • Visuales: Dibuja líneas de tendencia sólidas, flechas y etiquetas de texto en el gráfico.

  • Alertas: Sonido instantáneo y notificación emergente cuando se confirma una divergencia en vivo.

2. 🛡️ 4 Modos de cálculo automático de SL/TP Deje de calcular manualmente. Deje que las matemáticas trabajen por usted:

  • MODO PRECIO MANUAL: Entrada de precio tradicional.

  • MODO AUTO ATR: Basado en la volatilidad (por ejemplo, 2x ATR).

  • AUTO SPREAD MODE: Basado en el spread para scalping.

  • MODO SWING AUTOMÁTICO: Detecta máximos y mínimos recientes para SL basados en la estructura.

3. ⚡ Fixed Multiple Entry System Perfecto para estrategias de estratificación sin el riesgo de Martingala.

  • Lote fijo: Estratificación segura (por ejemplo, todas las entradas 0,01).

  • Un clic: Botones de "COMPRA FM" y "VENTA FM" para abrir posiciones al instante.

  • Protección: Limita los lotes totales máximos y los recuentos de capas máximos automáticamente.

4. 📊 Panel Visual Premium

  • Fondo negro automático: Limpia instantáneamente su gráfico para un aspecto profesional.

  • Marca de agua con logotipo: Elegante marca de fondo que no bloquea las velas.

  • Información en tiempo real: Temporizador de cuenta atrás, diferencial en vivo, P/L flotante (codificado por colores) y contador de posiciones.

  • Etiqueta de Línea de Oferta: Muestra el spread actual y los pips que corren junto a la línea de precio.

5. 🏛️ Estructura del Mercado (SMC) y Patrones

  • Análisis SMC: Auto-detecta BOS (Ruptura de Estructura) y CHoCH (Cambio de Carácter) con filtrado de oscilación Mayor y Micro.

  • Patrones de Velas: Reconoce 8 patrones clave como Hammer, Engulfing, Doji y Shooting Star con recuadros visuales.

6. 📈 Smart Signal & EMA Overlay

  • Señales Estocásticas: Flechas de entrada en zonas de sobrecompra/sobreventa.

  • Triple EMA: Dibuja 3 líneas EMA personalizables (Por defecto: 20, 50, 200) para filtrar la tendencia.

⚙️ Parámetros de entrada

  • Divergencia: Activar/Desactivar, Fuerza de oscilación, Colores.

  • Estocástico: K, D, Ralentización (Por defecto 5,3,3), Niveles.

  • Auto SL/TP: Periodo ATR, Barras Swing.

  • Capas: Tamaño Lote, Max Lotes, Max Cuenta.

  • Visuales: Posición del Panel (Superior/Inferior), Colores, Periodos EMA.

💡 Modo de empleo

  1. Adjuntar a cualquier gráfico (H1/H4 recomendado).

  2. El gráfico se convertirá automáticamente en Modo Oscuro.

  3. Espere a que aparezcan las Señales de Divergencia (Líneas y Texto) o las Estructuras SMC.

  4. Utilice el Panel para ejecutar operaciones (simples o por capas).

  5. Haga clic en "APLICAR CÁLCULO" para colocar instantáneamente SL/TP en todas las operaciones según el modo elegido.


Obtenga herramientas de grado profesional por sólo $44.

