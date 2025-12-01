Professionelle Handelsanalysen - Ein vollständiges Bild Ihres Handels in Echtzeit





Kennen Sie Ihre wahren Statistiken?





Die meisten Trader handeln blindlings. Sie kennen ihre tatsächliche Gewinnquote nicht, wissen nicht, welche Richtung profitabel ist und welche ihre Einlage verschwendet. Sie sehen nicht, dass ihre langen Trades Geld verlieren, während ihre kurzen Trades profitabel sind.





Professional Trading Analytics zeigt Ihnen die Wahrheit über Ihr Trading - direkt auf dem Chart, in Echtzeit.





Was werden Sie erhalten?





Sofortige Analyse aller Trades:

- Saldo und Eigenkapital - der aktuelle Kontostand

- Nettogewinn - wie viel Sie tatsächlich verdient haben

- Gewinnfaktor - der wichtigste Indikator für die Systemleistung

- Maximaler Drawdown - in Dollar und als Prozentsatz des Kontostands





Tiefe Handelsstatistiken:

- Gewinnrate - der Prozentsatz der gewinnbringenden Trades

- Durchschnittlicher Gewinn und Verlust - ein Verständnis der mathematischen Erwartung

- Payoff Ratio - das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust

- Bester und schlechtester Handel - die Extreme Ihres Handels





Analyse nach Zeitraum:

- Heute - das Ergebnis des aktuellen Tages

- Woche - wöchentliche Dynamik

- Monat - monatliches Ergebnis

- Anzahl der Trades für jede Periode





Professionelle Risikokennzahlen:

- Sharpe Ratio - Rendite unter Berücksichtigung der Volatilität

- Sortino Ratio - Rendite unter Berücksichtigung nur der negativen Volatilität

- Recovery Factor - die Fähigkeit des Systems, sich von Drawdowns zu erholen

- Win and Loss Streaks - Kontrolle emotionaler Schwankungen





Die direktionale Analyse ist eine wichtige Funktion:

- Getrennte Long- und Short-Statistiken

- Gewinnfaktor für jede Richtung

- Finden Sie heraus, welche Richtung Geld einbringt und welche es wegnimmt





Zinseszins-Prognose:

- Visualisieren Sie das potenzielle Wachstum auf der Grundlage der aktuellen Renditen

- Monatliche und jährliche Prognosen

- Motivieren Sie sich, die Macht des konsequenten Handels zu erkennen





Flexible Filterung





Analysieren Sie, was Sie brauchen:

- Alle Symbole - ein umfassendes Bild des gesamten Kontos

- Aktuelles Symbol - Statistiken nur für den offenen Chart

- Benutzerdefiniertes Symbol - wählen Sie ein beliebiges Instrument für die Analyse





Anpassbarer Zeitraum:

- Analyse für eine beliebige Anzahl von Tagen

- Von kurzfristigen bis langfristigen Statistiken





Vollständig anpassbar





- Schriftgröße - 8 bis 16 Punkte

- Panel-Breite - 30% bis 70% des Bildschirms

- Position - links oder rechts

- Sprache - Englisch oder Russisch





Warum ist das wichtig?





"Man kann nicht verbessern, was man nicht misst."





Händler verlieren kein Geld, weil der Markt schwierig ist. Sie verlieren, weil sie ihre Schwächen nicht kennen:





- Handeln Sie in einem Abwärtstrend mit Long-Positionen? Das Dashboard wird Ihnen einen Verlust bei Long-Positionen anzeigen.

- Handeln Sie zu viel? Sie sehen die Anzahl der Trades pro Tag.

- Erleben Sie große Drawdowns? Der Erholungsfaktor zeigt Ihnen, ob das System damit zurechtkommt.

- Ist Ihre Gewinnrate hoch, aber Ihnen geht das Geld aus? Die Payoff Ratio wird Ihnen erklären, warum.





Technische Merkmale





- Funktioniert auf jedem Zeitrahmen.

- Beeinträchtigt die Leistung des Terminals nicht.

- Automatische Aktualisierung alle 2 Sekunden.

- Adaptives Design zur Anpassung an die Fenstergröße.

- Bezieht Swaps und Provisionen in die Berechnungen ein.





Für wen ist dieses Tool gedacht?





- Für Trader, die ihre Statistiken verstehen wollen

- Für diejenigen, die ein Tagebuch führen und genaue Daten benötigen

- Für Manager, die mehrere Strategien überwachen müssen

- Für jeden, der den Handel als Geschäft ernst nimmt





Investieren in Selbsterkenntnis





Sie verbringen Stunden mit der Analyse von Charts. Nehmen Sie sich eine Sekunde Zeit, um die Wahrheit über Ihr Trading zu erkennen.





Professional Trading Analytics ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein Spiegel Ihres Handels.



