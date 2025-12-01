Professional Trading Analytics

Professionelle Handelsanalysen - Ein vollständiges Bild Ihres Handels in Echtzeit

Kennen Sie Ihre wahren Statistiken?

Die meisten Trader handeln blindlings. Sie kennen ihre tatsächliche Gewinnquote nicht, wissen nicht, welche Richtung profitabel ist und welche ihre Einlage verschwendet. Sie sehen nicht, dass ihre langen Trades Geld verlieren, während ihre kurzen Trades profitabel sind.

Professional Trading Analytics zeigt Ihnen die Wahrheit über Ihr Trading - direkt auf dem Chart, in Echtzeit.

Was werden Sie erhalten?

Sofortige Analyse aller Trades:
- Saldo und Eigenkapital - der aktuelle Kontostand
- Nettogewinn - wie viel Sie tatsächlich verdient haben
- Gewinnfaktor - der wichtigste Indikator für die Systemleistung
- Maximaler Drawdown - in Dollar und als Prozentsatz des Kontostands

Tiefe Handelsstatistiken:
- Gewinnrate - der Prozentsatz der gewinnbringenden Trades
- Durchschnittlicher Gewinn und Verlust - ein Verständnis der mathematischen Erwartung
- Payoff Ratio - das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust
- Bester und schlechtester Handel - die Extreme Ihres Handels

Analyse nach Zeitraum:
- Heute - das Ergebnis des aktuellen Tages
- Woche - wöchentliche Dynamik
- Monat - monatliches Ergebnis
- Anzahl der Trades für jede Periode

Professionelle Risikokennzahlen:
- Sharpe Ratio - Rendite unter Berücksichtigung der Volatilität
- Sortino Ratio - Rendite unter Berücksichtigung nur der negativen Volatilität
- Recovery Factor - die Fähigkeit des Systems, sich von Drawdowns zu erholen
- Win and Loss Streaks - Kontrolle emotionaler Schwankungen

Die direktionale Analyse ist eine wichtige Funktion:
- Getrennte Long- und Short-Statistiken
- Gewinnfaktor für jede Richtung
- Finden Sie heraus, welche Richtung Geld einbringt und welche es wegnimmt

Zinseszins-Prognose:
- Visualisieren Sie das potenzielle Wachstum auf der Grundlage der aktuellen Renditen
- Monatliche und jährliche Prognosen
- Motivieren Sie sich, die Macht des konsequenten Handels zu erkennen

Flexible Filterung

Analysieren Sie, was Sie brauchen:
- Alle Symbole - ein umfassendes Bild des gesamten Kontos
- Aktuelles Symbol - Statistiken nur für den offenen Chart
- Benutzerdefiniertes Symbol - wählen Sie ein beliebiges Instrument für die Analyse

Anpassbarer Zeitraum:
- Analyse für eine beliebige Anzahl von Tagen
- Von kurzfristigen bis langfristigen Statistiken

Vollständig anpassbar

- Schriftgröße - 8 bis 16 Punkte
- Panel-Breite - 30% bis 70% des Bildschirms
- Position - links oder rechts
- Sprache - Englisch oder Russisch

Warum ist das wichtig?

"Man kann nicht verbessern, was man nicht misst."

Händler verlieren kein Geld, weil der Markt schwierig ist. Sie verlieren, weil sie ihre Schwächen nicht kennen:

- Handeln Sie in einem Abwärtstrend mit Long-Positionen? Das Dashboard wird Ihnen einen Verlust bei Long-Positionen anzeigen.
- Handeln Sie zu viel? Sie sehen die Anzahl der Trades pro Tag.
- Erleben Sie große Drawdowns? Der Erholungsfaktor zeigt Ihnen, ob das System damit zurechtkommt.
- Ist Ihre Gewinnrate hoch, aber Ihnen geht das Geld aus? Die Payoff Ratio wird Ihnen erklären, warum.

Technische Merkmale

- Funktioniert auf jedem Zeitrahmen.
- Beeinträchtigt die Leistung des Terminals nicht.
- Automatische Aktualisierung alle 2 Sekunden.
- Adaptives Design zur Anpassung an die Fenstergröße.
- Bezieht Swaps und Provisionen in die Berechnungen ein.

Für wen ist dieses Tool gedacht?

- Für Trader, die ihre Statistiken verstehen wollen
- Für diejenigen, die ein Tagebuch führen und genaue Daten benötigen
- Für Manager, die mehrere Strategien überwachen müssen
- Für jeden, der den Handel als Geschäft ernst nimmt

Investieren in Selbsterkenntnis

Sie verbringen Stunden mit der Analyse von Charts. Nehmen Sie sich eine Sekunde Zeit, um die Wahrheit über Ihr Trading zu erkennen.

Professional Trading Analytics ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein Spiegel Ihres Handels.

Legen Sie es auf ein Diagramm. Sehen Sie sich die Zahlen an. Treffen Sie Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten, nicht von Gefühlen.


Beschreibung der Einstellungen:

Sprache
Wählen Sie die Sprache der Bedienfeldoberfläche. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung: Englisch und Russisch. Der gesamte Text auf dem Bedienfeld wird in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Analysezeitraum Tage
Die Anzahl der Tage, für die Handelsstatistiken gesammelt und analysiert werden sollen. Ein Wert von 30 zeigt beispielsweise die Ergebnisse für den letzten Monat, ein Wert von 7 zeigt die Ergebnisse für die letzte Woche und ein Wert von 365 zeigt die Ergebnisse für das Jahr.

Symbol-Filter
Legt fest, für welche Handelsinstrumente Statistiken gesammelt werden sollen:
- Alle Symbole - Analyse aller Trades auf dem Konto für alle Instrumente
- Aktuelles Symbol - Analyse nur für das Instrument auf dem Chart, für das das Panel installiert ist
- Custom Symbol - Analyse für ein bestimmtes Instrument, dessen Name in der nächsten Einstellung angegeben wird

Benutzerdefiniertes Symbol
Der Name des Handelsinstruments, das analysiert werden soll, wenn in der vorherigen Einstellung Benutzerdefiniertes Symbol ausgewählt wurde. Zum Beispiel: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD. Der Name muss genau mit dem Instrumentennamen im Terminal übereinstimmen.

Panel Position
Position des Panels auf der Karte:
- Rechts - das Panel wird auf der rechten Seite des Diagramms angezeigt
- Links - das Panel wird auf der linken Seite des Diagramms angezeigt

Schriftgröße
Die Größe des Textes auf dem Feld in Punkt. Zulässige Werte liegen zwischen 8 und 16. Kleinere Werte ermöglichen die Anzeige von mehr Informationen, während größere Werte die Lesbarkeit auf größeren Monitoren verbessern.

Panel-Breite in Prozent
Die Breite des Feldes im Verhältnis zur Breite des Diagrammfensters. Akzeptable Werte liegen zwischen 30 und 70. Ein Wert von 50 bedeutet, dass das Feld die Hälfte der Breite des Diagramms einnimmt.
Empfohlene Produkte
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indikatoren
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر - فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volumen) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة
FREE
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt М. Gartley's Butterfly-Muster. Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Das Muster und die Wellenparameter werden auf den Screenshots angezeigt. Die Standardparameter werden nur zu Demonstrationszwecken verwendet, um die Anzahl der erkannten Mus
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indikatoren
Price Reach Indikator. Er dient auch als perfekter Begriff für Unterstützungen und Widerstände. Ich verwende ihn in zwei Experten. Das grundlegende Werkzeug für den professionellen Handel. Der Indikator analysiert die letzten 500 Bar und verwendet diese, um die Niveaus zu bestimmen (aber er sagt nicht die Zukunft voraus ) . Persönlich verwende ich ihn auf TF H1. Er ist sehr einfach: Vier Linien auf dem Chart und das ist alles. Nur zwei Eingabeparameter. Tausende von Indikatoren. Warum das? Ist e
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilitys
TradePad ist ein Tool für manuellen und algorithmischen Handel. Wir präsentieren Ihnen eine einfache Lösung für schnelle Handelsvorgänge und die Kontrolle von Positionen auf mehreren Handelsinstrumenten. Achtung, die Anwendung funktioniert nicht im Strategietester! Testversion der Anwendung für ein Demokonto und eine Beschreibung aller Tools   Die Anwendungsoberfläche ist für hochauflösende Monitore angepasst, einfach und intuitiv. Für komfortables Arbeiten wird dem Händler der folgende Satz von
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Half ma
Artem Svistunov
Indikatoren
Der Pfeilindikator Half ma für das MetaTrader 5-Handelsterminal ist ein einfaches, aber effektives Instrument, das eine Änderung des aktuellen Trends signalisiert. Der Half-Ma-Indikator sieht aus wie eine durchgezogene dynamische Linie, die ihre Farbe an den Punkten ändert, an denen sich der Trend ändert. Der Pfeilindikator Half ma für das MT5-Terminal ist keine unabhängige Quelle für Eingangssignale. Es ist am effektivsten, ihn als Trendfilter zu verwenden .
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Trend Detect Indikator kombiniert die Eigenschaften von Trendindikatoren und Oszillatoren. Dieser Indikator ist ein praktisches Instrument zur Erkennung kurzfristiger Marktzyklen und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus. Eine Long-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überverkauften Bereich zu verlassen und das Nullniveau von unten durchbricht. Eine Short-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überkauften Bereich zu
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indikatoren
Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
FREE
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Weitere Produkte dieses Autors
Sniper Signal
Pavel Malyshko
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet keine Signale neu und das bedeutet, dass dort, wo er einen Pfeil zeichnet, dieser auch bleibt. Die Signale werden hier und jetzt gezeichnet, und nicht nach einer Weile, wenn der Preis weit weg ist. Der Indikator ist perfekt für den Trendmarkt. Der Indikator ist ein Assistent im Handel, er gibt ein Signal zum Kauf oder Verkauf, und Sie entscheiden, ob Sie die Empfehlungen des Indikators verwenden oder nicht. Der Preis des Indikators ist minimal und kann jederzeit stei
Great Breakthrough
Pavel Malyshko
4.53 (17)
Experten
Die MT4- und MT5-Versionen werden aufgrund der unterschiedlichen Plattformen und der Komplexität der Eins-zu-Eins-Implementierung unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ich unterscheide mich von vielen Entwicklern darin, dass ich Ihre Produkte weiter verbessere. Das Hauptziel ist es, solche Produkte zu machen, mit denen die Benutzer zufrieden sind. Sie können mir immer schreiben und ich werde versuchen zu helfen, denn ich schätze jeden Kunden. Ohne regelmäßige Updates, wird der Expert Advisor vi
Smart Brain
Pavel Malyshko
Experten
Smart Brain hat den Test von 2001 bis zum heutigen Tag bestanden! Das System funktioniert unter allen Marktbedingungen und es hat fast keine Angst vor den Nachrichten! Das System funktioniert, ohne an einen GMT-Broker gebunden zu sein, es kümmert sich nicht um die aktuelle Zeit! Ich arbeite schon seit Jahren daran, aber davor habe ich nur den Just Marvel Advisor (klicken Sie hier, um dieses Produkt zu sehen) entwickelt! Jetzt haben wir ein etwas anderes System, das rund um die Uhr handeln kann!
Evolution Marvel
Pavel Malyshko
Experten
Evolution Marvel wurde für eine stabile und schnelle Beschleunigung der Kaution entwickelt! Evolution Marvel besteht den Test von 2001 bis zum heutigen Tag! Das System verwendet drei Aufträge und wenn der Preis erreicht die zweite und dritte Aufträge, dann sind sie verdoppelt! Stop Lossa ist für den Broker unsichtbar und wird auf einer virtuellen Ebene gesetzt! Erfordert keine Anpassungen und Optimierung! Rentabilität in der Risiko-Strategie-Tester 5 und Ersteinlage von $ 200 von 2010-2019 07.
Stability EurchfGbpchf
Pavel Malyshko
Experten
Advisor Stability EurChf, Gbpchf arbeitet auf Währungspaare EurChf, Gbpchf Zeitrahmen ist m1! In dem Video unten die Beschreibung des Tests mit der Qualität der Modellierung 99,90%! Bitte beachten Sie, dass die Standardqualität der Modellierung auf dem Zeitrahmen M1 25% ist! Expert Stability EurChf, Gbpchf arbeitet in einem ruhigen Markt, was Ihnen erlaubt, schlechte Ausführung von Aufträgen zu vermeiden!Das Prinzip der Arbeit des Beraters ist Scalping von Ebenen in einem ruhigen Markt! Bitte
Pro Scalping GBPUSD
Pavel Malyshko
Experten
Expert Pro Scalping GBPUSD arbeitet nachts mit kleinen Gewinnen! Das System besteht den Test von 2000 bis zum heutigen Tag! Das System ist langfristig und wird Ihnen keinen starken Anstieg des Depots bescheren! Der Experte verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels in kurzfristigen und langfristigen Trends! Achtung, die Rentabilität des Systems ist nicht in einem Jahr, sondern in ein paar Jahrzehnten! Es ist für die Geduldigen! Machen Sie einen Test von 2000 bis zum heutigen T
Unbelievable Marvel
Pavel Malyshko
Experten
Unglaublich, dass Marvel den Test von 2000 bis zum heutigen Tag bestanden hat! Der Experte verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! Handelt standardmäßig mit dem Währungspaar eurchf m5 ! Jetzt gebe ich jedem die Bitte beachten Sie auch meine anderen Produkte: https: //www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Bitte beachten Sie, dass der Berater Sommergmtshift und Wintergmtshift in seinen Einstellungen hat, so dass Sommer un
Search flat
Pavel Malyshko
Experten
Search flat verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! Handelt standardmäßig mit dem Währungspaar gbpcad m5! Jetzt gebe ich jedem die Möglichkeit zu versuchen, für nur 41 Dollar für ein halbes Jahr zu mieten! Für einen Monat ist dies nicht genug, das System steht manchmal noch in Bezug auf die Rentabilität und wenn Sie einen Test durchführen, können Sie es sehen. Ich bitte Sie, meine anderen Produkte zu beachten: https://www.mql5.com/
British Dragon
Pavel Malyshko
Experten
Der Experte verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! Trades auf dem gbpusd m5 Währungspaar standardmäßig! Jetzt gebe ich jedem die Möglichkeit, zu versuchen, für nur $ 50 für ein halbes Jahr zu mieten! Für einen Monat ist dies nicht genug, das System steht manchmal noch in Bezug auf die Rentabilität und wenn Sie einen Test durchführen, können Sie es sehen. Ich bitte Sie, meine anderen Produkte zu beachten: https://www.mql5.com/en/u
Evolution Marvel EURCHF
Pavel Malyshko
Experten
Evolution Marvel EURCHF Expert Advisor verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! Handelt standardmäßig mit dem Währungspaar eurchf m5! Miete für einen Monat ist ein wenig. Das System steht manchmal noch in Bezug auf die Rentabilität und wenn Sie einen Test durchführen, können Sie es sehen. Zum Zeitpunkt des Ladens von Evolution Marvel EURCHF auf den Markt, wurde der EA aktualisiert und wird nun mehr Transaktionen als ursprünglich auf
Hulk GBPCHF
Pavel Malyshko
5 (1)
Experten
Hulk GBPCHF besteht den Test von 2000 bis zum heutigen Tag! Der Experte verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! handelt standardmäßig mit dem Währungspaar GBPCHF, GBPCAD m5 ! Bitte beachten Sie auch meine anderen Produkte: https: //www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Bitte beachten Sie, dass der Berater Sommer- und Wintergmtshift in seinen Einstellungen hat , so dass Sommer- und Wintergmtshift unterschiedlich sein kö
Marvel GBPJPY
Pavel Malyshko
Experten
Der Experte verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! Standardmäßig handelt er mit dem Währungspaar GBPJPY m5! Die Transaktionen werden von einem unsichtbaren Stop-Loss für den Broker begleitet. Bitte beachten Sie auch meine anderen Produkte: https: //www.mql5.com/en/users/malishko89/seller#products Bitte beachten Sie, dass der Adviser in seinen Einstellungen Sommer- und Wintergmtshift hat , so dass Sommer- und Wintergmt untersc
Testosteron
Pavel Malyshko
Experten
Testosteron verwendet unabhängige Strategien, einschließlich des Handels auf kurzfristige und langfristige Trends! handelt standardmäßig auf dem EURJPY-Währungspaar M5-Zeitrahmen! Der EA arbeitet nachts und Geschäfte werden nicht jeden Tag geöffnet! Wie oft Geschäfte eröffnet werden, kann im Strategie-Tester eingesehen werden! Testen Sie den Berater seit 2010, um zu verstehen, wie er in der Vergangenheit funktioniert. Bitte beachten Sie auch meine anderen Produkte: https: //www.mql5.com/
Atila
Pavel Malyshko
Experten
Atila Expert Advisor besteht den Test von 1999 bis zum heutigen Tag! Der EA arbeitet in der Nacht flach auf dem eurusd Währungspaar M5 Zeitrahmen! Es öffnet ein Maximum von 2 Positionen pro Tag (die zweite Position verdoppelt die Menge), Transaktionen sind in der Regel weniger als einen Tag auf dem Markt! Der Roboter steuert das Volumen der Handelspositionen, Slippage, Spread-Expansion, Handelszeit, unterhält und schützt offene Aufträge, arbeitet mit einer Einzahlung von $ 100 oder mehr! Der
Venom from Marvel
Pavel Malyshko
Experten
Venom von Marvel Venom From Marvel arbeitet auf Währungspaaren audusd, gbpchf, eurusd, euraud, eurjpy, usdcad, gbpaud, eurgbp! Advisor öffnet Geschäfte vor allem montags, arbeitet auf dem modifizierten Bollinger Bands Indikator. Jeder Markteintrittspunkt wird durch mehrere Indikatoren analysiert, die für sehr genaue Markteintritt ermöglicht. Der Berater arbeitet mit Eröffnungskursen, so dass Sie keine Zeit im Strategietester mit allen Ticks verschwenden, sondern sofort das Modell des Eröffnu
New Scalping System
Pavel Malyshko
Experten
Innovatives Scalping-Handelssystem mit dem Eurusd m5-Zeitrahmen. Der Berater arbeitet in einem ruhigen Nachtmarkt und verwendet keine gefährlichen Money-Management-Methoden wie: Grid, Averaging, Martingale und andere. Der EA schließt Sättel auf der Grundlage der Marktsituation; ein Trailing-Stop wird verwendet, der unter günstigen Bedingungen eingeschaltet wird. Anpassungen des Beraters am meisten sind einfach auch zu Ihnen wird es notwendig sein, nur GMT Ihren Makler anzupassen. Bitte bea
Balance Controler
Pavel Malyshko
Experten
Der Berater wurde für den Handel in einem ruhigen Markt entwickelt und das Hauptziel war ein minimales Risiko beim Handel ohne große Verluste in einer Transaktion! Die Währung wurde für den Handel mit dem Paar eurchf m5 aufgrund seiner Ruhe und sehr gute Arbeit von den Ebenen gewählt . Das System verwendet kein Averaging und keine Martingale, sondern kann maximal 5 Orders eröffnen. Sie können die Risiken des Handels mit diesem Berater bewerten, indem Sie ein anderes Risiko einstellen. Der Berate
Stability EURUSD
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Experte arbeitet mit einer einzigartigen mathematischen Formel zur Bestimmung des Markteintritts. Der Test läuft über die gesamte verfügbare Historie von 1999-2020! Sie können sich die Leistung des Beraters auf der Überwachungsseite ansehen. Der Experte verwendet eine versteckte Unterstützung der Aufträge des Brokers in Form eines intellektuellen Stop-Loss, der es Ihnen nicht erlaubt, die gesamte Einlage bei mehreren Transaktionen zu verlieren. Die Transaktionen werden nach dem mathemati
Without Stepping Back
Pavel Malyshko
Experten
Der EA handelt nicht jeden Tag.Sie können nicht ein Geschäft für mehrere Wochen zu öffnen.Aber das Wichtigste ist nicht die Häufigkeit, sondern die Qualität der Transaktionen.Der EA ist für den Rund-um-die-Uhr-Handel von starken Umkehr Ebenen auf dem AUDCAD M30 Währungspaar konzipiert! Der EA hat eine Überwachung der Arbeit : Das System zeigte ein stabiles Bestehen des Tests über die gesamte verfügbare Test-Historie im Strategie-Tester! Das System verwendet kein Averaging oder Martin
Great Idea
Pavel Malyshko
Experten
Dieser auf Great Idea basierende Expert Advisor wurde lange Zeit entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und nun bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig sein wird! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen aus der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und keine gefährlichen Geldmanagementmethoden! Der EA
Great Idea Reboot
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Expert Advisor, der auf Great Idea basiert, wurde lange entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig ist! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und gefährliche Money-Management-Methoden! Der EA eröffnet eine Ord
Great Idea Oracle
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Expert Advisor, der auf Great Idea basiert, wurde lange entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig ist! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und keine gefährlichen Money-Management-Methoden! Der EA eröffnet ei
Great Idea Resurrection
Pavel Malyshko
Experten
Dieser auf Great Idea basierende Expert Advisor wurde lange entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig ist! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und gefährliche Money-Management-Methoden! Der EA eröffnet eine Order u
Great Idea Winner
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Expert Advisor, der auf Great Idea basiert, wurde lange entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig ist! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und keine gefährlichen Money-Management-Methoden! Der EA eröffnet ei
Great Idea Calmness
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Expert Advisor, der auf Great Idea basiert, wurde lange entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig ist! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und keine gefährlichen Money-Management-Methoden! Der EA eröffnet ei
Great Idea Pacification
Pavel Malyshko
Experten
Dieser Expert Advisor, der auf Great Idea basiert, wurde lange Zeit entwickelt, sein Algorithmus wurde korrigiert, und jetzt bringe ich ihn zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt, der für eine begrenzte Zeit gültig sein wird! Das Wesen der Strategie liegt in der technischen Analyse jedes einzelnen Tages, die auf den Niveaus basiert, von denen aus der Preis wahrscheinlich abprallen wird. Die Strategie verwendet keine Mittelwertbildung und gefährliche Money-Management-Methoden! Der EA erö
Reversal Levels
Pavel Malyshko
Indikatoren
Der Reversal-Level-Indikator zeichnet Pfeile für den Verkauf und den Kauf, einen roten Pfeil für den Verkauf, einen blauen Pfeil für den Kauf. Sie können aber auch mit dem Durchbruch dieser Levels handeln, die nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit, nachdem sich das Reversal-Level gebildet hat, gezeichnet werden. Signale identifizieren mögliche Umkehrpunkte auf dem Chart. Der Indikator funktioniert auf jedem Instrument und Zeitrahmen. Der Indikator funktioniert auf der Grundla
Rebound against breakdown
Pavel Malyshko
Indikatoren
Der Indikator der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeichnet das Niveau einer möglichen Kursumkehr oder eines Ausbruchs ein! Wenn der Kurs das Niveau berührt, können Sie je nach Marktlage und dem Potenzial für eine Bewegung in die eine oder andere Richtung wählen, ob Sie am Ende des Niveaus kaufen oder verkaufen, wenn der Kurs das Niveau durchbricht. Die einfachste Art, mit schwebenden Aufträgen zu handeln, besteht darin, dass Sie, wenn Sie ein Niveau sehen, schwebende Aufträge erteilen,
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experten
Die Strategie des Autors, die gute Ergebnisse auf dem Währungspaar eurchf m15 zeigt. Der Expert Advisor sucht in seiner Arbeit nach den wahrscheinlichsten Umkehrpunkten auf dem Chart und wenn das Signal bestätigt wird, eröffnet er ein Geschäft. Der Expert Advisor arbeitet rund um die Uhr, was ihn unabhängig von der Marktzeit universell einsetzbar macht, was ihn auch von den meisten Expert Advisors unterscheidet, die in einer streng begrenzten Zeit handeln. Da die Nachfrage nach dem Expert A
Triangle Breakdown
Pavel Malyshko
Indikatoren
Der Indikator der Dreiecksebenen sagt Ihnen, in welche Richtung sich der Preis bewegen kann, wenn eine dieser Ebenen durchbrochen wird. Wenn Sie Zweifel haben, in welche Richtung Sie handeln sollen, können Sie diesen Indikator als Filter für jedes Instrument und jeden Zeitrahmen verwenden. Der Indikator soll helfen, die Richtung der Preisbewegung zu erkennen. Die Strategie der Bildung eines Rechtecks funktioniert auf dem Algorithmus des Autors, um bestimmte Konsolidierungen zu finden. Der Preis
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension