Professional Trading Analytics

Análisis profesional de operaciones - Una imagen completa de sus operaciones en tiempo real

¿Conoce sus verdaderas estadísticas?

La mayoría de los operadores operan a ciegas. No conocen su verdadera tasa de ganancias, no entienden qué dirección es rentable y cuál está desperdiciando su depósito. No ven que sus operaciones largas están perdiendo dinero mientras que sus operaciones cortas son rentables.

Professional Trading Analytics muestra la verdad sobre sus operaciones, directamente en el gráfico, en tiempo real.

¿Qué obtendrá?

Análisis instantáneo de todas las operaciones:
- Saldo y Capital - el estado actual de la cuenta
- Beneficio Neto - cuánto ha ganado realmente
- Factor de beneficio: el principal indicador del rendimiento del sistema.
- Reducción máxima - en dólares y como porcentaje del saldo

Estadísticas de operaciones en profundidad:
- Tasa de ganancias: porcentaje de operaciones rentables
- Ganancias y pérdidas medias: comprensión de las expectativas matemáticas
- Ratio de rentabilidad: relación entre la ganancia media y la pérdida media.
- Mejor y peor operación: los extremos de sus operaciones.

Análisis por periodos:
- Hoy - el resultado del día actual
- Semana - dinámica semanal
- Mes - resultado mensual
- Número de operaciones de cada periodo

Ratios de riesgo profesionales:
- Ratio de Sharpe - rentabilidad teniendo en cuenta la volatilidad
- Ratio Sortino - rentabilidad teniendo en cuenta sólo la volatilidad negativa
- Factor de recuperación: capacidad del sistema para recuperarse de las caídas.
- Rachas de ganancias y pérdidas: control de las oscilaciones emocionales.

El análisis direccional es una característica clave:
- Estadísticas separadas para largos y cortos
- Factor de beneficio para cada dirección
- Averigüe en qué dirección gana dinero y en cuál se lo lleva

Previsión del interés compuesto:
- Visualice el crecimiento potencial basado en los rendimientos actuales
- Previsiones mensuales y anuales
- Motivación para ver el poder del trading consistente

Filtrado flexible

Analice lo que necesite
- Todos los símbolos - una imagen completa de toda la cuenta
- Símbolo actual - estadísticas sólo para el gráfico abierto
- Símbolo personalizado: seleccione cualquier instrumento para el análisis

Periodo personalizable:
- Análisis para cualquier número de días
- Estadísticas a corto y largo plazo

Personalización completa

- Tamaño de fuente - de 8 a 16 puntos
- Anchura del panel: del 30% al 70% de la pantalla
- Posición - izquierda o derecha
- Idioma: inglés o ruso

¿Por qué es importante?

"No se puede mejorar lo que no se mide".

Los operadores no pierden dinero porque el mercado sea difícil. Pierden porque no conocen sus puntos débiles:

- ¿Estás operando largo en una tendencia bajista? El cuadro de mandos le mostrará pérdidas en posiciones largas.
- ¿Está operando en exceso? Verá el número de operaciones diarias.
- ¿Está experimentando grandes caídas? El Factor de Recuperación le mostrará si el sistema lo está afrontando.
- ¿Su tasa de ganancias es alta, pero se está quedando sin dinero? El ratio de ganancias le explicará por qué.

Características técnicas

- Funciona en cualquier marco temporal.
- No afecta al rendimiento del terminal.
- Se actualiza automáticamente cada 2 segundos.
- Diseño adaptable al tamaño de la ventana.
- Incluye swaps y comisiones en los cálculos.

¿Para quién es esta utilidad?

- Para los operadores que quieren entender sus estadísticas
- Para quienes llevan un diario y necesitan datos precisos
- Para gestores que necesitan supervisar múltiples estrategias
- Para cualquiera que se tome en serio el trading como negocio

Invertir en la autocomprensión

Usted pasa horas analizando gráficos. Tómese un segundo para ver la verdad sobre su operativa.

Professional Trading Analytics es más que un indicador. Es un espejo de su operativa.

Colóquelo en un gráfico. Mire los números. Tome decisiones basadas en hechos, no en sentimientos.


Descripción de la configuración:

Lengua
Seleccione el idioma de la interfaz del panel. Hay dos opciones disponibles: Inglés y Ruso. Todo el texto del panel se mostrará en el idioma seleccionado.

Días del periodo de análisis
El número de días para los que se recopilarán y analizarán las estadísticas de negociación. Por ejemplo, un valor de 30 mostrará los resultados del último mes, un valor de 7 mostrará los resultados de la última semana y un valor de 365 mostrará los resultados del año.

Filtro de símbolos
Determina para qué instrumentos de negociación se recopilarán estadísticas:
- Todos los símbolos: análisis de todas las operaciones de la cuenta para todos los instrumentos.
- Símbolo actual - análisis sólo para el instrumento del gráfico en el que está instalado el panel
- Símbolo personalizado: análisis de un instrumento específico, cuyo nombre se especifica en la siguiente configuración.

Símbolo Personalizado
El nombre del instrumento de negociación que se analizará si se selecciona Símbolo personalizado en la configuración anterior. Por ejemplo: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD. El nombre debe coincidir exactamente con el nombre del instrumento en el terminal.

Posición del panel
Posición del panel en la carta:
- Derecha: el panel se muestra en la parte derecha del gráfico.
- Izquierda: el panel se muestra en el lado izquierdo del gráfico.

Tamaño de letra
El tamaño del texto en el panel en puntos. Los valores aceptables van de 8 a 16. Los valores más pequeños permiten mostrar más información, mientras que los valores más grandes mejoran la legibilidad en monitores más grandes.

Porcentaje de anchura del panel
La anchura del panel en relación con la anchura de la ventana del gráfico. Los valores aceptables van de 30 a 70. Un valor de 50 significa que el panel ocupará la mitad de la anchura del gráfico.
