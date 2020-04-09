Professional Trading Analytics
- Утилиты
- Pavel Malyshko
- Версия: 21.0
- Обновлено: 1 декабря 2025
- Активации: 15
Professional Trading Analytics — Полная картина вашей торговли в реальном времени
Знаете ли вы свою реальную статистику?
Большинство трейдеров торгуют вслепую. Они не знают свой истинный винрейт, не понимают какое направление приносит прибыль, а какое — сливает депозит. Они не видят, что их Long-сделки убыточны, пока Short приносит деньги.
Professional Trading Analytics показывает правду о вашей торговле — прямо на графике, в реальном времени.
Что вы получите?
Мгновенный анализ всей торговли:
- Баланс и эквити — текущее состояние счёта
- Чистая прибыль — сколько вы реально заработали
- Профит-фактор — главный показатель эффективности системы
- Максимальная просадка — в долларах и процентах от баланса
Глубокая статистика сделок:
- Винрейт — процент прибыльных сделок
- Средний профит и убыток — понимание математического ожидания
- Payoff Ratio — соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу
- Лучшая и худшая сделка — экстремумы вашей торговли
Анализ по периодам:
- Сегодня — результат текущего дня
- Неделя — недельная динамика
- Месяц — месячный результат
- Количество сделок за каждый период
Профессиональные коэффициенты риска:
- Sharpe Ratio — доходность с учётом волатильности
- Sortino Ratio — доходность с учётом только негативной волатильности
- Recovery Factor — способность системы восстанавливаться после просадок
- Серии побед и поражений — контроль эмоциональных качелей
Анализ по направлениям — ключевая функция:
- Отдельная статистика Long и Short
- Профит-фактор для каждого направления
- Узнайте, какое направление приносит деньги, а какое забирает
Прогноз сложного процента:
- Визуализация потенциального роста при текущей доходности
- Прогноз на месяц и год
- Мотивация видеть силу последовательной торговли
Гибкая фильтрация
Анализируйте то, что нужно:
- Все символы — общая картина по всему счёту
- Текущий символ — статистика только по открытому графику
- Произвольный символ — выберите любой инструмент для анализа
Настраиваемый период:
- Анализ за любое количество дней
- От краткосрочной до долгосрочной статистики
Полная кастомизация
- Размер шрифта — от 8 до 16 пунктов
- Ширина панели — от 30% до 70% экрана
- Позиция — слева или справа
- Язык — английский или русский
Почему это важно?
«Вы не можете улучшить то, что не измеряете»
Трейдеры теряют деньги не потому, что рынок сложный. Они теряют, потому что не знают своих слабых мест:
- Торгуете Long в нисходящем тренде? Панель покажет убыток по лонгам
- Переторговываете? Увидите количество сделок за день
- Большие просадки? Recovery Factor покажет, справляется ли система
- Винрейт высокий, но денег нет? Payoff Ratio объяснит почему
Технические особенности
- Работает на любом таймфрейме
- Не влияет на производительность терминала
- Автоматическое обновление каждые 2 секунды
- Адаптивный дизайн под размер окна
- Учитывает свопы и комиссии в расчётах
Для кого эта утилита?
- Для трейдеров, которые хотят понять свою статистику
- Для тех, кто ведёт дневник и нуждается в точных данных
- Для управляющих, которым нужен контроль нескольких стратегий
- Для всех, кто серьёзно относится к трейдингу как к бизнесу
Инвестиция в понимание себя
Вы тратите часы на анализ графиков. Потратьте секунду, чтобы увидеть правду о своей торговле.
Professional Trading Analytics — это не просто индикатор. Это зеркало вашей торговли.
Установите на график. Посмотрите на цифры. Примите решения на основе фактов, а не ощущений.
Описание настроек:
Language (Язык)
Выбор языка интерфейса панели. Доступны два варианта: английский и русский. Все надписи на панели будут отображаться на выбранном языке.
Analysis Period days (Период анализа в днях)
Количество дней, за которые будет собираться и анализироваться статистика торговли. Например, значение 30 покажет результаты за последний месяц, значение 7 — за последнюю неделю, значение 365 — за год.
Symbol Filter (Фильтр по символам)
Определяет, по каким торговым инструментам собирать статистику:
- All Symbols — анализ всех сделок на счёте по всем инструментам
- Current Symbol — анализ только по тому инструменту, на графике которого установлена панель
- Custom Symbol — анализ по конкретному инструменту, название которого указывается в следующей настройке
Custom Symbol (Произвольный символ)
Название торгового инструмента для анализа, если в предыдущей настройке выбран вариант Custom Symbol. Например: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD. Название должно точно совпадать с названием инструмента в терминале.
Panel Position (Позиция панели)
Расположение панели на графике:
- Right — панель отображается в правой части графика
- Left — панель отображается в левой части графика
Font Size (Размер шрифта)
Размер текста на панели в пунктах. Допустимые значения от 8 до 16. Меньшие значения позволяют разместить больше информации, большие — улучшают читаемость на крупных мониторах.
Panel Width percent (Ширина панели в процентах)
Ширина панели относительно ширины окна графика. Допустимые значения от 30 до 70. Значение 50 означает, что панель займёт половину ширины графика.