Professional Trading Analytics — Полная картина вашей торговли в реальном времени





Знаете ли вы свою реальную статистику?





Большинство трейдеров торгуют вслепую. Они не знают свой истинный винрейт, не понимают какое направление приносит прибыль, а какое — сливает депозит. Они не видят, что их Long-сделки убыточны, пока Short приносит деньги.





Professional Trading Analytics показывает правду о вашей торговле — прямо на графике, в реальном времени.









Что вы получите?





Мгновенный анализ всей торговли:

- Баланс и эквити — текущее состояние счёта

- Чистая прибыль — сколько вы реально заработали

- Профит-фактор — главный показатель эффективности системы

- Максимальная просадка — в долларах и процентах от баланса





Глубокая статистика сделок:

- Винрейт — процент прибыльных сделок

- Средний профит и убыток — понимание математического ожидания

- Payoff Ratio — соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу

- Лучшая и худшая сделка — экстремумы вашей торговли





Анализ по периодам:

- Сегодня — результат текущего дня

- Неделя — недельная динамика

- Месяц — месячный результат

- Количество сделок за каждый период





Профессиональные коэффициенты риска:

- Sharpe Ratio — доходность с учётом волатильности

- Sortino Ratio — доходность с учётом только негативной волатильности

- Recovery Factor — способность системы восстанавливаться после просадок

- Серии побед и поражений — контроль эмоциональных качелей





Анализ по направлениям — ключевая функция:

- Отдельная статистика Long и Short

- Профит-фактор для каждого направления

- Узнайте, какое направление приносит деньги, а какое забирает





Прогноз сложного процента:

- Визуализация потенциального роста при текущей доходности

- Прогноз на месяц и год

- Мотивация видеть силу последовательной торговли









Гибкая фильтрация





Анализируйте то, что нужно:

- Все символы — общая картина по всему счёту

- Текущий символ — статистика только по открытому графику

- Произвольный символ — выберите любой инструмент для анализа





Настраиваемый период:

- Анализ за любое количество дней

- От краткосрочной до долгосрочной статистики









Полная кастомизация





- Размер шрифта — от 8 до 16 пунктов

- Ширина панели — от 30% до 70% экрана

- Позиция — слева или справа

- Язык — английский или русский









Почему это важно?





«Вы не можете улучшить то, что не измеряете»





Трейдеры теряют деньги не потому, что рынок сложный. Они теряют, потому что не знают своих слабых мест:





- Торгуете Long в нисходящем тренде? Панель покажет убыток по лонгам

- Переторговываете? Увидите количество сделок за день

- Большие просадки? Recovery Factor покажет, справляется ли система

- Винрейт высокий, но денег нет? Payoff Ratio объяснит почему









Технические особенности





- Работает на любом таймфрейме

- Не влияет на производительность терминала

- Автоматическое обновление каждые 2 секунды

- Адаптивный дизайн под размер окна

- Учитывает свопы и комиссии в расчётах









Для кого эта утилита?





- Для трейдеров, которые хотят понять свою статистику

- Для тех, кто ведёт дневник и нуждается в точных данных

- Для управляющих, которым нужен контроль нескольких стратегий

- Для всех, кто серьёзно относится к трейдингу как к бизнесу









Инвестиция в понимание себя





Вы тратите часы на анализ графиков. Потратьте секунду, чтобы увидеть правду о своей торговле.





Professional Trading Analytics — это не просто индикатор. Это зеркало вашей торговли.



