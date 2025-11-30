TelegramTradeReports
- Utilità
- Vincenzo Lungard
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🚀 TelegramTradeReports - Il Tuo Trading Sempre Sotto Controllo
TelegramTradeReports è l'Expert Advisor essenziale per il trader che non vuole mai perdere un colpo. Collega istantaneamente il tuo terminale MT4 al tuo account Telegram, inviando notifiche in tempo reale su ogni evento di trading e report periodici sull'andamento del tuo conto.
Ideale per chi gestisce Expert Advisors, segnali o trading discrezionale e necessita di monitorare l'attività del conto anche quando è lontano dal PC.
✨ Caratteristiche Principali e Vantaggi
-
Notifiche Operative in Tempo Reale: Ricevi notifiche immediate quando si verificano eventi cruciali sul tuo conto MT4:
-
Apertura di un Trade (🟢): Dettagli su Simbolo, Lotti, SL e TP.
-
Chiusura di un Trade (🔴): Report istantaneo sul Profitto realizzato.
-
Modifica di un Trade (✏️): Avviso su ogni variazione di Stop Loss (SL) o Take Profit (TP), perfetto per il monitoraggio del trailing stop o del break-even.
-
-
Reportistica Completa e Programmabile: Tieni traccia delle performance del tuo conto con report automatici e personalizzabili:
-
Report Orario (Selezionabile).
-
Report Giornaliero (Selezionabile).
-
Report Mensile (Inviato automaticamente il primo giorno del mese).
-
Ogni report include: Balance, Equity e Profitto Attuale del conto.
-
-
Facile Configurazione: Bastano pochi secondi per connettere il tuo EA a Telegram inserendo il Bot Token e il Chat ID.
-
Affidabilità e Stabilità: Utilizza la funzione integrata WebRequest di MQL4 per una comunicazione sicura e stabile con l'API di Telegram.
⚙️ Parametri Utente (Input)
|Parametro
|Descrizione
|Default
|botToken
|Il token univoco del tuo Bot Telegram (ottenibile tramite BotFather).
|INSERT_YOUR_TOKEN
|chatId
|L'ID della chat o del gruppo Telegram dove ricevere le notifiche.
|INSERT_YOUR_CHATID
|sendHourly
|Abilita l'invio del report ogni ora.
|true
|sendDaily
|Abilita l'invio del report ogni 24 ore.
|true
|sendMonthly
|Abilita l'invio del report il primo giorno del mese.
|true
|timerInterval
|Intervallo di controllo per le nuove operazioni e report (in secondi).
|60
🛠️ Requisiti e Installazione
-
Abilita WebRequest: Assicurati che l'opzione Allow WebRequest for listed URL sia spuntata nelle impostazioni del tuo MT4 ( Strumenti > Opzioni > Expert Advisors ).
-
Aggiungi l'URL: Nella lista URL, aggiungi l'indirizzo dell'API di Telegram: https://api.telegram.org
-
Configura il Bot: Crea il tuo bot Telegram tramite @BotFather e ottieni il tuo botToken e chatId .
-
Allega al Grafico: Allega l'EA a qualsiasi grafico (funziona anche su timeframe M1) e inserisci i tuoi parametri. L'EA invierà immediatamente un messaggio di conferma "🤖 Bot Started!".
Non perdere più di vista il tuo trading! Aggiungi subito TelegramTradeReports al tuo arsenale di MT4.