Breakout Golden EA es un potente sistema de trading automatizado diseñado para operadores que desean explotar las oportunidades de ruptura diarias con la máxima precisión, control de riesgo y filtrado inteligente.

Combina la lógica de ruptura de nivel institucional con la confirmación de volumen, la gestión de riesgos basada en ATR, la validación de la fuerza de la tendencia, la automatización del punto de equilibrio y la mecánica opcional de cierre parcial.

Perfecto para los operadores que buscan un EA de ruptura inteligente, seguro y altamente personalizable para todas las condiciones del mercado.

🔥 1. Estrategia de ruptura diaria

El EA detecta automáticamente:

Máximo del día anterior

Mínimo del día anterior

A continuación, aplica un amortiguador de ruptura personalizable para evitar falsas rupturas y ruido. Las operaciones sólo se activan cuando el precio rompe realmente estos niveles clave.

2.Volatilidad basada en ATR y SL/TP dinámicos

Sistema ATR opcional:

Stop Loss basado en ATR

Take Profit basado en ATR

Disparador de punto de equilibrio basado en ATR

Se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado - no más SL/TP fijos que fallan durante la alta volatilidad.

3.Filtro de fuerza de tendencia ADX

Evite los mercados planos o agitados:

Filtro de umbral ADX

Periodo ADX personalizable

Opere sólo cuando el mercado muestre un impulso direccional claro y fuerte.

4.Filtros temporales

Controle cuándo opera el EA:

Ventana de negociación diaria (hora de inicio/fin)

Opción de omitir el viernes por la tarde

Máximo de operaciones por día

Hora de cierre al final de la sesión

Ideal para evitar periodos de baja liquidez o sesiones de gran dispersión.

✔ Tamaño inteligente de la posición

Elija entre:

Modo de lote fijo

Gestión monetaria mediante % de riesgo por operación

Cálculo automático del tamaño del lote basado en:

Distancia Stop Loss

Saldo de la cuenta

ATR si está activado

Las entradas se confirman mediante:

Confirmación de ruptura multibarra

Filtrado de precio de cierre frente a ruptura de mecha

Segunda entrada opcional en la continuación de la ruptura

Puede elegir un comportamiento de ruptura agresivo o conservador.