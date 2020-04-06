Breakout golden ea
- Asesores Expertos
- Mohanad Layth Muslim Radhi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Breakout Golden EA es un potente sistema de trading automatizado diseñado para operadores que desean explotar las oportunidades de ruptura diarias con la máxima precisión, control de riesgo y filtrado inteligente.
Combina la lógica de ruptura de nivel institucional con la confirmación de volumen, la gestión de riesgos basada en ATR, la validación de la fuerza de la tendencia, la automatización del punto de equilibrio y la mecánica opcional de cierre parcial.
Perfecto para los operadores que buscan un EA de ruptura inteligente, seguro y altamente personalizable para todas las condiciones del mercado.Características principales.
🔥 1. Estrategia de ruptura diaria
El EA detecta automáticamente:
-
Máximo del día anterior
-
Mínimo del día anterior
A continuación, aplica un amortiguador de ruptura personalizable para evitar falsas rupturas y ruido. Las operaciones sólo se activan cuando el precio rompe realmente estos niveles clave.
2.Volatilidad basada en ATR y SL/TP dinámicos
Sistema ATR opcional:
-
Stop Loss basado en ATR
-
Take Profit basado en ATR
-
Disparador de punto de equilibrio basado en ATR
Se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado - no más SL/TP fijos que fallan durante la alta volatilidad.
3.Filtro de fuerza de tendencia ADX
Evite los mercados planos o agitados:
-
Filtro de umbral ADX
-
Periodo ADX personalizable
Opere sólo cuando el mercado muestre un impulso direccional claro y fuerte.
4.Filtros temporales
Controle cuándo opera el EA:
-
Ventana de negociación diaria (hora de inicio/fin)
-
Opción de omitir el viernes por la tarde
-
Máximo de operaciones por día
-
Hora de cierre al final de la sesión
Ideal para evitar periodos de baja liquidez o sesiones de gran dispersión.5.Gestión del riesgo y del dinero
✔ Tamaño inteligente de la posición
Elija entre:
-
Modo de lote fijo
-
Gestión monetaria mediante % de riesgo por operación
Cálculo automático del tamaño del lote basado en:
-
Distancia Stop Loss
-
Saldo de la cuenta
-
ATR si está activado
Las entradas se confirman mediante:
-
Confirmación de ruptura multibarra
-
Filtrado de precio de cierre frente a ruptura de mecha
-
Segunda entrada opcional en la continuación de la ruptura
Puede elegir un comportamiento de ruptura agresivo o conservador.