Power MACD
- Indikatoren
- Ainur Rasyid
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Leistungsstarker MACD-Indikator für MT4 mit den Funktionen:
1. MACD-Berechnung:
- Fast EMA (Voreinstellung: 12)
- Slow EMA (Voreinstellung: 26)
- Signallinie SMA (Voreinstellung: 9)
- Histogramm mit farbcodierten Balken (grün aufwärts, rot abwärts)
2. Mehrere Signaltypen (können aktiviert/deaktiviert werden):
- Nulllinienkreuzung: Signalisiert, wenn der MACD über/unter der Nulllinie kreuzt
- MACD/Signal-Kreuzung: Signalisiert, wenn der MACD die Signallinie kreuzt
- Histogramm-Änderung: Signale, wenn das Histogramm seine Richtung ändert, mit einem Empfindlichkeitsfaktor
3. Visuelle Indikatoren:
- Pfeile auf dem Hauptpreisdiagramm
- MACD-Linie, Signallinie und Histogramm in separatem Fenster
- Anpassbare Pfeilstile, Farben und Größen
4. Alarmsystem:
- Pop-up-Warnungen mit detaillierten Informationen
- Optionale akustische Warnungen
- Verhindert doppelte Warnmeldungen in derselben Leiste
5. Eingabe-Variablen:
- Fast_EMA: Schnelle EMA-Periode (Voreinstellung: 12)
- Slow_EMA: Langsamer EMA-Zeitraum (Voreinstellung: 26)
- Signal_SMA: Periode der Signallinie (Voreinstellung: 9)
- Angewandter_Preis: Zu verwendender Preistyp
- Signal bei Nulllinienkreuzung: Signalisiert, wenn der MACD über/unter der Nulllinie kreuzt
- Signal bei MACD/Signal Cross: Signale, wenn der MACD die Signallinie kreuzt
- Signal bei Histogrammänderung : Signalisiert, wenn das Histogramm seine Richtung ändert
- Sensitivität; nur wenn Signal on Histogram TRUE ist: Histogramm Ratio, Wert 1 - 20: höherer Wert strengeres Signal
- Pfeile anzeigen: Chart-Pfeile ein- und ausschalten
- Warnungen_aktivieren: Alarme ein- und ausschalten
- Aktivieren_Sound: Akustische Warnungen ein- und ausschalten
- Pfeil_Größe: Pfeilgröße (1-5)
- Pfeil-Farben: Anpassbare Kauf-/Verkaufsfarben
- Pfeilform auf/ab: Wählen Sie die zu verwendende Pfeilform