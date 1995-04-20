Power MACD

Leistungsstarker MACD-Indikator für MT4 mit den Funktionen:

1. MACD-Berechnung:

  • Fast EMA (Voreinstellung: 12)
  • Slow EMA (Voreinstellung: 26)
  • Signallinie SMA (Voreinstellung: 9)
  • Histogramm mit farbcodierten Balken (grün aufwärts, rot abwärts)

2. Mehrere Signaltypen (können aktiviert/deaktiviert werden):

  • Nulllinienkreuzung: Signalisiert, wenn der MACD über/unter der Nulllinie kreuzt
  • MACD/Signal-Kreuzung: Signalisiert, wenn der MACD die Signallinie kreuzt
  • Histogramm-Änderung: Signale, wenn das Histogramm seine Richtung ändert, mit einem Empfindlichkeitsfaktor

3. Visuelle Indikatoren:

  • Pfeile auf dem Hauptpreisdiagramm
  • MACD-Linie, Signallinie und Histogramm in separatem Fenster
  • Anpassbare Pfeilstile, Farben und Größen

4. Alarmsystem:

  • Pop-up-Warnungen mit detaillierten Informationen
  • Optionale akustische Warnungen
  • Verhindert doppelte Warnmeldungen in derselben Leiste

5. Eingabe-Variablen:

  • Fast_EMA: Schnelle EMA-Periode (Voreinstellung: 12)
  • Slow_EMA: Langsamer EMA-Zeitraum (Voreinstellung: 26)
  • Signal_SMA: Periode der Signallinie (Voreinstellung: 9)
  • Angewandter_Preis: Zu verwendender Preistyp
  • Signal bei Nulllinienkreuzung: Signalisiert, wenn der MACD über/unter der Nulllinie kreuzt
  • Signal bei MACD/Signal Cross: Signale, wenn der MACD die Signallinie kreuzt
  • Signal bei Histogrammänderung : Signalisiert, wenn das Histogramm seine Richtung ändert
  • Sensitivität; nur wenn Signal on Histogram TRUE ist: Histogramm Ratio, Wert 1 - 20: höherer Wert strengeres Signal
  • Pfeile anzeigen: Chart-Pfeile ein- und ausschalten
  • Warnungen_aktivieren: Alarme ein- und ausschalten
  • Aktivieren_Sound: Akustische Warnungen ein- und ausschalten
  • Pfeil_Größe: Pfeilgröße (1-5)
  • Pfeil-Farben: Anpassbare Kauf-/Verkaufsfarben
  • Pfeilform auf/ab: Wählen Sie die zu verwendende Pfeilform
