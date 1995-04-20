Power MACD
- Indicadores
- Ainur Rasyid
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Power MACD indicador para MT4 con las características:
1. Cálculo MACD:
- EMA rápida (por defecto: 12)
- EMA lenta (por defecto: 26)
- Línea de señal SMA (por defecto: 9)
- Histograma con barras codificadas por colores (verde al alza, rojo a la baja)
2. Múltiples tipos de señal (se pueden activar/desactivar):
- Cruce de Línea Cero: Señala cuando el MACD cruza por encima/debajo de cero
- Cruce MACD/Señal: Señales cuando el MACD cruza la línea de señal
- Cambio de Histograma: Señales cuando el histograma cambia de dirección, con un factor de Sensibilidad
3. Indicadores visuales:
- Flechas en el gráfico principal de precios
- Línea MACD, línea de señal e histograma en ventana separada
- Estilos, colores y tamaños de flechas personalizables
4. Sistema de alertas:
- Alertas emergentes con información detallada
- Alertas sonoras opcionales
- Evita la duplicación de alertas en la misma barra
5. Variables de entrada:
- Fast_EMA: Periodo EMA rápido (por defecto: 12)
- Slow_EMA: Periodo de la EMA lenta (por defecto: 26)
- Signal_SMA: Periodo de la línea de señal (por defecto: 9)
- Precio_aplicado: Tipo de precio a utilizar
- Signal on Zero Line Cross: Señala cuando el MACD cruza por encima/debajo de cero
- Señal en MACD/Signal Cross: Señal cuando el MACD cruza la línea de señal
- Señal en Cambio de Histograma : Señala cuando el histograma cambia de dirección
- Sensibilidad; sólo si Signal on Histogram es TRUE: Ratio del histograma, valor 1 - 20: valor más alto señal más estricta
- Mostrar_flechas: Mostrar flechas del gráfico
- Activar_Alertas: Activar alertas
- Enable_Sound: Activar alertas sonoras
- Arrow_Size: Tamaño de la flecha (1-5)
- Colores de flecha: Colores de compra/venta personalizables
- Forma de flecha arriba/abajo: Elija qué estilo de flecha utilizar