Power MACD

Power MACD indicador para MT4 con las características:

1. Cálculo MACD:

  • EMA rápida (por defecto: 12)
  • EMA lenta (por defecto: 26)
  • Línea de señal SMA (por defecto: 9)
  • Histograma con barras codificadas por colores (verde al alza, rojo a la baja)

2. Múltiples tipos de señal (se pueden activar/desactivar):

  • Cruce de Línea Cero: Señala cuando el MACD cruza por encima/debajo de cero
  • Cruce MACD/Señal: Señales cuando el MACD cruza la línea de señal
  • Cambio de Histograma: Señales cuando el histograma cambia de dirección, con un factor de Sensibilidad

3. Indicadores visuales:

  • Flechas en el gráfico principal de precios
  • Línea MACD, línea de señal e histograma en ventana separada
  • Estilos, colores y tamaños de flechas personalizables

4. Sistema de alertas:

  • Alertas emergentes con información detallada
  • Alertas sonoras opcionales
  • Evita la duplicación de alertas en la misma barra

5. Variables de entrada:

  • Fast_EMA: Periodo EMA rápido (por defecto: 12)
  • Slow_EMA: Periodo de la EMA lenta (por defecto: 26)
  • Signal_SMA: Periodo de la línea de señal (por defecto: 9)
  • Precio_aplicado: Tipo de precio a utilizar
  • Signal on Zero Line Cross: Señala cuando el MACD cruza por encima/debajo de cero
  • Señal en MACD/Signal Cross: Señal cuando el MACD cruza la línea de señal
  • Señal en Cambio de Histograma : Señala cuando el histograma cambia de dirección
  • Sensibilidad; sólo si Signal on Histogram es TRUE: Ratio del histograma, valor 1 - 20: valor más alto señal más estricta
  • Mostrar_flechas: Mostrar flechas del gráfico
  • Activar_Alertas: Activar alertas
  • Enable_Sound: Activar alertas sonoras
  • Arrow_Size: Tamaño de la flecha (1-5)
  • Colores de flecha: Colores de compra/venta personalizables
  • Forma de flecha arriba/abajo: Elija qué estilo de flecha utilizar
