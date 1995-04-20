CombinedKD4
- Indicadores
- Jia Qiang Yan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Nombre del producto: Indicador estocástico multiseñal mejorado combinado KD.
Ventajas principales:
- **Señales en 1 Vistazo**: Flechas rojas (compra) / verdes (venta) + curvas duales; zonas de sobrecompra/sobreventa auto-marcadas 20/80 - sin necesidad de matemáticas complejas.
- Ajuste a todos los mercados**: KD(9,3,3) por defecto; ajustes personalizables para acciones/forex/futuros (cualquier marco temporal MT5: M1-MN1).
- Rendimiento sin retrasos**: 20% más rápido que el estocástico oficial de MT5 - carga suave incluso en grandes conjuntos de datos históricos.
Características principales:
- Flechas de compra/venta intuitivas (cruz KD + señales de impulso).
- Colores/períodos personalizables
- Tolerante a errores (estable en los mercados de gaps/sideways)
- MT5-seguro, de baja memoria
Para:
Nuevos traders (fácil de usar) | Traders profesionales (potencia la confluencia) | Traders Quant (señales compatibles con EA)