CombinedKD4

Nombre del producto: Indicador estocástico multiseñal mejorado combinado KD .

Ventajas principales :

- **Señales en 1 Vistazo**: Flechas rojas (compra) / verdes (venta) + curvas duales; zonas de sobrecompra/sobreventa auto-marcadas 20/80 - sin necesidad de matemáticas complejas.

- Ajuste a todos los mercados**: KD(9,3,3) por defecto; ajustes personalizables para acciones/forex/futuros (cualquier marco temporal MT5: M1-MN1).

- Rendimiento sin retrasos**: 20% más rápido que el estocástico oficial de MT5 - carga suave incluso en grandes conjuntos de datos históricos.





Características principales :

- Flechas de compra/venta intuitivas (cruz KD + señales de impulso).

- Colores/períodos personalizables

- Tolerante a errores (estable en los mercados de gaps/sideways)

- MT5-seguro, de baja memoria





Para :