CombinedKD4

Nombre del producto: Indicador estocástico multiseñal mejorado combinado KD.
Ventajas principales:
- **Señales en 1 Vistazo**: Flechas rojas (compra) / verdes (venta) + curvas duales; zonas de sobrecompra/sobreventa auto-marcadas 20/80 - sin necesidad de matemáticas complejas.
- Ajuste a todos los mercados**: KD(9,3,3) por defecto; ajustes personalizables para acciones/forex/futuros (cualquier marco temporal MT5: M1-MN1).
- Rendimiento sin retrasos**: 20% más rápido que el estocástico oficial de MT5 - carga suave incluso en grandes conjuntos de datos históricos.

Características principales:
- Flechas de compra/venta intuitivas (cruz KD + señales de impulso).
- Colores/períodos personalizables
- Tolerante a errores (estable en los mercados de gaps/sideways)
- MT5-seguro, de baja memoria

Para:
Nuevos traders (fácil de usar) | Traders profesionales (potencia la confluencia) | Traders Quant (señales compatibles con EA)

Otros productos de este autor
CombinedKD
Jia Qiang Yan
Indicadores
Nombre del producto: Indicador Estocástico Multiseñal Combinado KD Mejorado. Ventajas principales : - **Señales en 1 Vistazo**: Flechas rojas (compra) / verdes (venta) + curvas duales; zonas de sobrecompra/sobreventa auto-marcadas 20/80 - sin necesidad de matemáticas complejas. - Ajuste a todos los mercados**: KD(9,3,3) por defecto; ajustes personalizables para acciones/forex/futuros (cualquier marco temporal MT5: M1-MN1). - Rendimiento sin retrasos**: 20% más rápido que el estocástico oficial
ColorfulMacd
Jia Qiang Yan
Indicadores
【Trading Game-Changer: Atrapa la volatilidad con precisión】 Este no es su MACD básico-conozca nuestro **Optimized MACD MT5 Indicator**, construido para los comerciantes que persiguen movimientos bruscos: - **Bloqueo de doble señal**: El gráfico principal añade una "Smart Trend Anchor Line" + el sub-gráfico presenta un histograma "Emotion Traffic Light" codificado por colores (rojo = bajista, verde = alcista, amarillo = reversión). Compruebe las zonas en recuadro del gráfico: detecta los cambios
