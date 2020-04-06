GridX Pro MT5

GridX Pro ist eine fortschrittliche Grid- und DCA-Handels-Engine, die für Händler entwickelt wurde, die beständige Gewinne ohne die typischen Grid-Blowups erzielen wollen.

GridX Pro ist ein fortschrittlichesGrid-System, das für Trader entwickelt wurde , die einekonsistente Performance mit kontrolliertem Drawdown und keine zufälligen Martingal-Blow-upswünschen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Grid-Systemen, die einfach nur "mehr Trades hinzufügen, wenn sich der Preis bewegt", können Sie mit GridX Pro das Engagement aktiv verwalten, die Rasterabstände anpassen, die Ordergrößen intelligent skalieren und - was am wichtigsten ist - ein Dynamic Hedge Control-Modul verwenden, um das Eigenkapital bei tieferen Pullbacks zu stabilisieren.





Grid-Systeme bergen ein erhebliches Risiko. Führen Sie immer Ihre eigenen Untersuchungen und Tests durch, handeln Sie vorsichtig und machen Sie sich das mit dem Handel verbundene Risiko bewusst.





Was GridX Pro anders macht

✔ 1. Dynamische Heckensteuerung

Die meisten Grid EAs verlassen sich auf die Erholung durch das Hinzufügen weiterer Trades. Das funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert.

GridX Pro führt eine zusätzliche Kontrolle ein:

Überwacht den Basket Drawdown in % des Saldos

Aktiviert Absicherungen in 3 konfigurierbaren Stufen

Skaliert das Hedge-Volumen dynamisch

Wendet eine Erholungslücke (Hysterese) an, um ein "Flattern" der Absicherung zu verhindern

Arbeitet mit reinem MQL5 (keine DLLs, keine WebRequests → 100% Strategy Tester kompatibel)

Dies schafft eine stabili

stabilisierende Wirkung auf das Eigenkapital, reduziert den maximalen Drawdown und gibt dem Netz Raum, sich sicher zu erholen.

✔ 2. Erweiterte Grid-Engine

GridX Pro bietet vollständige Kontrolle über das Verhalten Ihrer Körbe:

Rasterabstände in Punkten oder Prozent

Optionaler Lückenmultiplikator zur Erweiterung des Rasterabstandes beim Hinzufügen von Aufträgen

DCA durch Addition oder Multiplikator

Benutzerdefinierte TP-Regeln, einschließlich Währung, Punkte oder Preis in Prozent

Gewinn-pro-Leg-Skalierung (Belohnung für größere Körbe)

Preisspannen pro Seite (Long/Short)

Zeit-Session-Filter und Cool-Down-Perioden

Es kann an jedes Instrument angepasst werden - von engen FX-Paaren bis hin zu hochvolatilen Indizes.

✔ 3. Eingebauter Drawdown-Schutz & Lifecycle-Kontrollen

GridX Pro enthält mehrere Schichten von Schutzlogiken:

Maximaler Verlust in % des Guthabens → schließt alle Trades und stoppt optional den EA

Basket-Dauer-Limit → verhindert "festgefahrene" langfristige Grids

Range-Exit-Kontrollen → Schließen des Korbs, wenn der Preis die von Ihnen definierte Zone verlässt

FIFO-Älteste-Order-Trimmung → optionaler vorzeitiger Ausstieg bei übergroßen Körben

Spread- und Slippage-Kontrollen für Ausführungssicherheit

Dadurch wird sichergestellt, dass das System nicht in ein unkontrolliertes Engagement abrutscht.

✔ 4. Saubere, transparente Schnittstelle auf dem Chart

Das integrierte Bedienfeld zeigt an:

Aktive Kauf-/Verkaufskörbe

Durchschnittspreis, PnL, Korbgröße

Absicherungsrisiko und Absicherungs-PnL

Nächstes Grid-Level, TP-Linien, Handelsbereiche

Manuelle Schaltflächen auf dem Chart (Auftrag hinzufügen / Korb schließen)

Alles wird in Echtzeit aktualisiert - auch im Strategy Tester.

✔ 5. Gebaut, um getestet, vertrauenswürdig und abgestimmt zu sein

GridX Pro wurde in reinem MQL5 entwickelt, das heißt:

Keine externen DLLs

Keine Online-Abhängigkeiten

Voll funktionsfähig im Strategy Tester

Verarbeitet sowohl Tickdaten-Backtests als auch Stresstests mit langem Zeithorizont

Sie können Multi-Symbol-Portfolios betreiben, Parameter optimieren und mit Trendfolgesystemen kombinieren, um das Gesamtaktienkapital zu glätten.





Betreiben Sie eine strukturierte, regelbasierte Grid-Strategie

Reduzieren Sie starke Drawdowns mit partiellen dynamischen Absicherungen

Anpassung an unterschiedliche Marktregime

Erzielen Sie häufige, kontrollierte Gewinne und minimieren Sie gleichzeitig das Tail-Risiko

Erstellen Sie Multi-Instrumenten-Portfolios mit einer stabilen Engine

Langfristige Mean-Reversion-Strategien mit Vertrauen ausführen

Ob Sie nun mit 1 oder 20 Symbolen handeln, GridX Pro bietet Ihnen die Konsistenz und den Schutz, den Ihr Konto verdient.





Händler, die Grid- und DCA-Systeme mögen, aber erweiterte Risikokontrollen wünschen

Portfoliobildner, die Mean-Reversion-Körbe mit mehreren Symbolen einsetzen

Händler, die einen geringeren Drawdown als bei klassischen Martingal-Systemen wünschen

Diejenigen, die eine mit Strategy Tester kompatible Absicherungslogik benötigen

Jeder, der eine transparente, konfigurierbare Grid-Engine anstelle einer Blackbox wünscht

🧠 Ideal für:





Dynamische Hedge-Kontrolle (3-stufige DD-basierte Hedge-Skalierung)

Rasterabstände in Punkten oder Prozent

Optionaler Rasterlückenmultiplikator

DCA-Addition/Multiplikator

Benutzerdefinierte TP-Logik (Punkte / Währung / % des Preises)

Gewinn-per-Leg-TP-Boost

Long- und Short-Engines, unabhängig voneinander konfigurierbar

Preisbereich-Filter

Filter für die Zeit der Sitzung

Abkühlung vor Neustart der Körbe

Maximale DD-Abschaltung

Maximale Korbdauer

Kontrolle des Bereichsausstiegs

FIFO-Älteste-Bestellung-Reduzierung

Spread- und Slippage-Filter

On-Chart-Kontrollfeld mit Live-Statistiken

Reines MQL5 - keine DLL, keine WebRequest, vollständig backtestbar

🛠️ Hauptmerkmale (Kurzliste)









GridX Pro ist nicht "nur ein weiterer Grid EA".

Es ist ein komplettes Grid-Trading-Framework mit intelligentem Hedging und professionellem Risikomanagement - entwickelt für Trader, die Beständigkeit wollen, nicht Glücksspiel.

Wenn Sie Ihr Grid-Trading mit einer intelligenteren Drawdown-Kontrolle und einem saubereren Portfolio-Verhalten aufwerten möchten, ist GridX Pro Ihr Motor.



