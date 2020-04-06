GridX Pro MT5

GridX Pro EA - Smart Grid Trading mit dynamischem Hedging

GridX Pro ist eine fortschrittliche Grid- und DCA-Handels-Engine, die für Händler entwickelt wurde, die beständige Gewinne ohne die typischen Grid-Blowups erzielen wollen.

Er baut strukturierte Kauf-/Verkaufskörbe auf, kann die Abstände und die Größe anhand Ihrer Einstellungen anpassen und schützt Ihr Eigenkapital mit einem einzigartigen Dynamic Hedge Control-System, das Hedge-Trades auf der Grundlage von Drawdown-Levels aktiviert.

Keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten - vollständig backtestbar mit dem MT5 Strategy Tester.

Warum GridX Pro anders ist

  • Dynamische Hedge-Kontrolle: 3-stufige Hedge-Skalierung, die das Eigenkapital während tiefer Pullbacks stabilisiert.

  • Adaptives Raster: Rasterabstände in Punkten oder %, optionaler Multiplikator, DCA addieren/multiplizieren.

  • Intelligentes TP-System: Währung, Punkte oder Preis in % mit Gewinn-pro-Leg-Skalierung.

  • Echtes Risikomanagement: Max-Loss-Abschaltung, Basket-Dauer-Limit, Range Exits, FIFO-Trimming.

  • Übersichtliches On-Chart-Panel: Live PnL, Durchschnittspreis, Hedge-Exposure, nächste Rasterstufe, manuelle Schaltflächen.

Entwickelt für ernsthafte Trader

GridX Pro bietet einen kontrollierten Drawdown, glattere Aktienkurven und langfristige Überlebensfähigkeit, was es ideal für Multi-Symbol-Portfolios und Mean-Reversion-Strategien macht.

Wenn Sie den Grid-Handel lieben, aber unkontrolliertes Risiko hassen, ist dies die Lösung.

GridX Pro ist ein fortschrittlichesGrid-System, das für Trader entwickelt wurde , die einekonsistente Performance mit kontrolliertem Drawdown und keine zufälligen Martingal-Blow-upswünschen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Grid-Systemen, die einfach nur "mehr Trades hinzufügen, wenn sich der Preis bewegt", können Sie mit GridX Pro das Engagement aktiv verwalten, die Rasterabstände anpassen, die Ordergrößen intelligent skalieren und - was am wichtigsten ist - ein Dynamic Hedge Control-Modul verwenden, um das Eigenkapital bei tieferen Pullbacks zu stabilisieren.


Grid-Systeme bergen ein erhebliches Risiko. Führen Sie immer Ihre eigenen Untersuchungen und Tests durch, handeln Sie vorsichtig und machen Sie sich das mit dem Handel verbundene Risiko bewusst.



Was GridX Pro anders macht

1. Dynamische Heckensteuerung

Die meisten Grid EAs verlassen sich auf die Erholung durch das Hinzufügen weiterer Trades. Das funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert.
GridX Pro führt eine zusätzliche Kontrolle ein:

  • Überwacht den Basket Drawdown in % des Saldos

  • Aktiviert Absicherungen in 3 konfigurierbaren Stufen

  • Skaliert das Hedge-Volumen dynamisch

  • Wendet eine Erholungslücke (Hysterese) an, um ein "Flattern" der Absicherung zu verhindern

  • Arbeitet mit reinem MQL5 (keine DLLs, keine WebRequests → 100% Strategy Tester kompatibel)

Dies schafft eine stabili

stabilisierende Wirkung auf das Eigenkapital, reduziert den maximalen Drawdown und gibt dem Netz Raum, sich sicher zu erholen.

2. Erweiterte Grid-Engine

GridX Pro bietet vollständige Kontrolle über das Verhalten Ihrer Körbe:

  • Rasterabstände in Punkten oder Prozent

  • Optionaler Lückenmultiplikator zur Erweiterung des Rasterabstandes beim Hinzufügen von Aufträgen

  • DCA durch Addition oder Multiplikator

  • Benutzerdefinierte TP-Regeln, einschließlich Währung, Punkte oder Preis in Prozent

  • Gewinn-pro-Leg-Skalierung (Belohnung für größere Körbe)

  • Preisspannen pro Seite (Long/Short)

  • Zeit-Session-Filter und Cool-Down-Perioden

Es kann an jedes Instrument angepasst werden - von engen FX-Paaren bis hin zu hochvolatilen Indizes.

3. Eingebauter Drawdown-Schutz & Lifecycle-Kontrollen

GridX Pro enthält mehrere Schichten von Schutzlogiken:

  • Maximaler Verlust in % des Guthabens → schließt alle Trades und stoppt optional den EA

  • Basket-Dauer-Limit → verhindert "festgefahrene" langfristige Grids

  • Range-Exit-Kontrollen → Schließen des Korbs, wenn der Preis die von Ihnen definierte Zone verlässt

  • FIFO-Älteste-Order-Trimmung → optionaler vorzeitiger Ausstieg bei übergroßen Körben

  • Spread- und Slippage-Kontrollen für Ausführungssicherheit

Dadurch wird sichergestellt, dass das System nicht in ein unkontrolliertes Engagement abrutscht.

4. Saubere, transparente Schnittstelle auf dem Chart

Das integrierte Bedienfeld zeigt an:

  • Aktive Kauf-/Verkaufskörbe

  • Durchschnittspreis, PnL, Korbgröße

  • Absicherungsrisiko und Absicherungs-PnL

  • Nächstes Grid-Level, TP-Linien, Handelsbereiche

  • Manuelle Schaltflächen auf dem Chart (Auftrag hinzufügen / Korb schließen)

Alles wird in Echtzeit aktualisiert - auch im Strategy Tester.

5. Gebaut, um getestet, vertrauenswürdig und abgestimmt zu sein

GridX Pro wurde in reinem MQL5 entwickelt, das heißt:

  • Keine externen DLLs

  • Keine Online-Abhängigkeiten

  • Voll funktionsfähig im Strategy Tester

  • Verarbeitet sowohl Tickdaten-Backtests als auch Stresstests mit langem Zeithorizont

Sie können Multi-Symbol-Portfolios betreiben, Parameter optimieren und mit Trendfolgesystemen kombinieren, um das Gesamtaktienkapital zu glätten.


📈 Was GridX Pro für Ihren Handel tun kann

  • Betreiben Sie eine strukturierte, regelbasierte Grid-Strategie

  • Reduzieren Sie starke Drawdowns mit partiellen dynamischen Absicherungen

  • Anpassung an unterschiedliche Marktregime

  • Erzielen Sie häufige, kontrollierte Gewinne und minimieren Sie gleichzeitig das Tail-Risiko

  • Erstellen Sie Multi-Instrumenten-Portfolios mit einer stabilen Engine

  • Langfristige Mean-Reversion-Strategien mit Vertrauen ausführen

Ob Sie nun mit 1 oder 20 Symbolen handeln, GridX Pro bietet Ihnen die Konsistenz und den Schutz, den Ihr Konto verdient.


🧠 Ideal für:

  • Händler, die Grid- und DCA-Systeme mögen, aber erweiterte Risikokontrollen wünschen

  • Portfoliobildner, die Mean-Reversion-Körbe mit mehreren Symbolen einsetzen

  • Händler, die einen geringeren Drawdown als bei klassischen Martingal-Systemen wünschen

  • Diejenigen, die eine mit Strategy Tester kompatible Absicherungslogik benötigen

  • Jeder, der eine transparente, konfigurierbare Grid-Engine anstelle einer Blackbox wünscht


🛠️ Hauptmerkmale (Kurzliste)

  • Dynamische Hedge-Kontrolle (3-stufige DD-basierte Hedge-Skalierung)

  • Rasterabstände in Punkten oder Prozent

  • Optionaler Rasterlückenmultiplikator

  • DCA-Addition/Multiplikator

  • Benutzerdefinierte TP-Logik (Punkte / Währung / % des Preises)

  • Gewinn-per-Leg-TP-Boost

  • Long- und Short-Engines, unabhängig voneinander konfigurierbar

  • Preisbereich-Filter

  • Filter für die Zeit der Sitzung

  • Abkühlung vor Neustart der Körbe

  • Maximale DD-Abschaltung

  • Maximale Korbdauer

  • Kontrolle des Bereichsausstiegs

  • FIFO-Älteste-Bestellung-Reduzierung

  • Spread- und Slippage-Filter

  • On-Chart-Kontrollfeld mit Live-Statistiken

  • Reines MQL5 - keine DLL, keine WebRequest, vollständig backtestbar



GridX Pro EA - Smart Grid Trading mit dynamischem Hedging

GridX Pro ist nicht "nur ein weiterer Grid EA".
Es ist ein komplettes Grid-Trading-Framework mit intelligentem Hedging und professionellem Risikomanagement - entwickelt für Trader, die Beständigkeit wollen, nicht Glücksspiel.

Wenn Sie Ihr Grid-Trading mit einer intelligenteren Drawdown-Kontrolle und einem saubereren Portfolio-Verhalten aufwerten möchten, ist GridX Pro Ihr Motor.


Grid-Systeme bergen ein erhebliches Risiko. Führen Sie immer Ihre eigenen Recherchen und Tests durch, handeln Sie vorsichtig und verstehen Sie das mit dem Handel verbundene Risiko.

