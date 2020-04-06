GridX Pro MT5

GridX Pro EA - Trading Inteligente de Cuadrícula con Cobertura Dinámica

GridX Pro es un avanzado motor de trading de grid y DCA diseñado para traders que quieren beneficios consistentes sin las típicas explosiones de grid.

Construye cestas de compra/venta estructuradas, puede adaptar el espaciado y el tamaño en función de su configuración, y protege su capital utilizando un sistema único de Control de Cobertura Dinámica que activa las operaciones de cobertura en función de los niveles de reducción.

Sin DLLs, sin dependencias externas - totalmente backtestable en el Probador de Estrategias MT5.

Por qué GridX Pro es diferente

  • Control Dinámico de Cobertura: Escala de cobertura de 3 etapas que estabiliza la equidad durante retrocesos profundos.

  • Motor de cuadrícula adaptable: Espaciado de rejilla en puntos o %, multiplicador opcional, suma/multiplica DCA.

  • Sistema TP inteligente: Divisa, puntos o % de precio con escalado de beneficios por tramo.

  • Gestión del riesgo real: Cierre de pérdida máxima, límite de duración de la cesta, salidas de rango, recorte FIFO.

  • Panel de gráficos limpio: PnL en vivo, precio medio, exposición de cobertura, siguiente nivel de rejilla, botones manuales.

Creado para operadores serios

GridX Pro ofrece una reducción controlada, curvas de renta variable más suaves y capacidad de supervivencia a largo plazo, por lo que es ideal para carteras multisímbolo y estrategias de reversión a la media.

Si le gusta el trading grid pero odia el riesgo incontrolado, esta es la solución.

GridX Proes un sistema de rejillaavanzado diseñado para los operadores que quierenun rendimiento constante con reducción controlada, no explosiones aleatorias de martingala.

A diferencia de los sistemas de cuadrícula tradicionales que simplemente "añaden más operaciones cuando el precio se mueve", con GridX Pro puede gestionar activamente la exposición, puede adaptar el espaciado de la cuadrícula, escalar el tamaño de las órdenes de forma inteligente y, lo que es más importante, utiliza un módulo de control de cobertura dinámica para estabilizar la equidad durante los retrocesos más profundos.


Los sistemas de rejilla conllevan un riesgo significativo, por lo que siempre debe realizar sus propias investigaciones y pruebas, operar con cuidado y comprender el riesgo asociado a las operaciones.



Qué hace diferente a GridX Pro

1. Control dinámico de cobertura

La mayoría de los EAs de cuadrícula se basan en la recuperación mediante la adición de más operaciones. Eso funciona hasta que no lo hace.
GridX Pro introduce un control additiona:

  • Controla la reducción de la cesta como % del saldo

  • Activa coberturas en 3 etapas configurables

  • Escala el volumen de cobertura dinámicamente

  • Aplica una brecha de recuperación (histéresis) para evitar el "aleteo" de la cobertura

  • Funciona con MQL5 puro (sin DLLs, sin WebRequests → 100% compatible con Strategy Tester)

Esto crea una

Esto creaun efecto de estabilidad en la equidad, reduciendo la reducción máxima y dando a la red espacio para recuperarse con seguridad.

2. Motor de red avanzado

GridX Pro ofrece un control total sobre el comportamiento de sus cestas:

  • Espaciado de cuadrícula en puntos o porcentaje

  • Multiplicador de espacios opcional para ampliar el espaciado de la cuadrícula al añadir pedidos

  • DCA por adición o multiplicador

  • Reglas de TP personalizadas, incluyendo divisa, puntos o % de precio

  • Escalado de beneficios por tramo (recompensa a las cestas más grandes)

  • Rangos de precios por lado (Largo/Corto)

  • Filtros de tiempo-sesión y periodos de enfriamiento

Está diseñado para adaptarse a cualquier instrumento, desde pares de divisas estrechos hasta índices muy volátiles.

3. Protección contra caídas y controles del ciclo de vida integrados

GridX Pro incluye múltiples capas de lógica de protección:

  • Pérdida máxima por % del saldo → cierra todas las operaciones y, opcionalmente, detiene el EA.

  • Límite de duración de la cesta → evita que se "atasquen" las cuadrículas a largo plazo

  • Controles de salida de rango → cierra la cesta si el precio sale de la zona definida

  • Recorte FIFO de orden más antigua → salida anticipada opcional para cestas sobredimensionadas

  • Controles de spread y deslizamiento para la seguridad de ejecución

Esto garantiza que el sistema no entre en una espiral de exposición incontrolada.

4. Interfaz limpia y transparente en el gráfico

El panel de control integrado muestra:

  • Cestas de compra/venta activas

  • Precio medio, PnL, tamaño de la cesta

  • Exposición de cobertura y PnL de cobertura

  • Siguiente nivel de la parrilla, líneas TP, rangos de negociación

  • Botones manuales en el gráfico (añadir orden / cerrar cesta)

Todo se actualiza en tiempo real, incluso en el Probador de Estrategias.

5. Construido para ser probado, de confianza, y ajustado

GridX Pro está diseñado en puro MQL5, lo que significa:

  • Sin DLLs externas

  • Sin dependencias en línea

  • Totalmente funcional en el Probador de Estrategias

  • Maneja tanto pruebas retrospectivas de datos de tick como pruebas de estrés de largo plazo

Puede ejecutar carteras multisímbolo, optimizar parámetros y combinar con sistemas de seguimiento de tendencias para suavizar la renta variable global.


Lo que GridX Pro puede hacer por sus operaciones

  • Operar una estrategia de rejilla estructurada y basada en reglas

  • Reducir las fuertes caídas con coberturas dinámicas parciales

  • Adaptarse a diferentes regímenes de mercado

  • Generar beneficios frecuentes y controlados mientras se mitiga el riesgo de cola

  • Construir carteras multi-instrumento utilizando un motor estable

  • Ejecute con confianza estrategias de reversión a la media a largo plazo

Tanto si opera con 1 símbolo como con 20, GridX Pro le ofrece la consistencia y protección que su cuenta merece.


🧠 Ideal para:

  • Traders a los que les gustan los sistemas grid y DCA pero quieren controles de riesgo avanzados

  • Creadores de carteras que ejecutan cestas multisímbolo de reversión a la media

  • Traders que buscan un drawdown menor frente a los sistemas clásicos de martingala

  • Aquellos que necesitan una lógica de cobertura compatible con Strategy Tester

  • Cualquiera que desee un motor de cuadrícula transparente y configurable en lugar de una caja negra


🛠️ Características principales (lista rápida)

  • Control dinámico de cobertura (escala de cobertura de 3 niveles basada en DD)

  • Espaciado de cuadrícula en puntos o porcentaje

  • Multiplicador de separación de rejilla opcional

  • Suma/multiplicador DCA

  • Lógica de TP personalizada (puntos / divisa / % del precio)

  • Aumento de TP de beneficio por tramo

  • Motores largos y cortos, configurables independientemente

  • Filtros de rango de precios

  • Filtros de tiempo de sesión

  • Enfriamiento antes de reiniciar las cestas

  • Desconexión DD máxima

  • Duración máxima de la cesta

  • Control de salida de gama

  • Reducciones FIFO de orden más antiguo

  • Filtros de diferencial y deslizamiento

  • Panel de control con estadísticas en tiempo real

  • MQL5 puro - sin DLL, sin WebRequest, totalmente backtestable



GridX Pro EA - Trading Inteligente con Cobertura Dinámica

GridX Pro no es "sólo otro grid EA".
Se trata de un completo marco de negociación de cuadrícula con cobertura inteligente y gestión profesional del riesgo, desarrollado para los operadores que quieren durabilidad, no el juego.

Si usted está buscando para subir de nivel su cuadrícula de comercio con el control de reducción más inteligente y más limpio comportamiento de la cartera, GridX Pro es su motor.


Los sistemas de cuadrícula conllevan un riesgo significativo, siempre haga su propia investigación y pruebas, opere con cuidado y comprenda el riesgo asociado con el comercio.

